ચાંદી ભવિષ્યનું નવું સોનું હશે, 9 મહિનામાં ભાવ બમણા થયા, અચાનક ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે, જાણો...
જાણો સોનાના ભાવ અચાનક કેમ વધી રહ્યા છે, જેના કારણે લોકો ચાંદી તરફ વળી રહ્યા છે.
Published : October 12, 2025 at 4:59 PM IST
જયપુર/જોધપુર : તહેવારોની મોસમ દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવે અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરી એકવાર નાટ્યાત્મક ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને ચાંદીના ભાવે નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, જેના કારણે જ્વેલરી વેપારીઓ તેને ભવિષ્યનું સોનું ગણાવી રહ્યા છે. વધુમાં, સોનાના વધતા ભાવ વચ્ચે, ગ્રાહકો ચાંદીના દાગીના, ખાસ કરીને ફેશન જ્વેલરી તરફ વધુને વધુ વળગી રહ્યા છે.
જ્વેલરી ઉદ્યોગપતિ અને ફેડરેશન ઓફ રાજસ્થાન એક્સપોર્ટર્સના પ્રમુખ રાજીવ અરોરા કહે છે કે ભારતમાં સોના અને ચાંદીને ઘરેણાં ઉપરાંત રોકાણ તરીકે જોવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દુનિયા યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે. રોકાણકારોને હાલમાં સોના અને ચાંદી સિવાય રોકાણ માટે બીજો કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી. પરિણામે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ બે કિંમતી ધાતુઓમાં રોકાણ ઝડપથી વધ્યું છે. લોકોના વધારાના ભંડોળના રોકાણ માટે સોના અને ચાંદીને હાલમાં શેરબજાર કરતાં વધુ સુરક્ષિત વિકલ્પો માનવામાં આવે છે.
ઔદ્યોગિક માંગમાં વધારો થયો છે : રાજીવ અરોરા કહે છે કે ચાંદીના ભાવમાં અગાઉ ક્યારેય ન જોવા મળેલા દરે વધારો થઈ રહ્યો છે. આ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં ચાંદીની માંગમાં અચાનક વધારો થવાને કારણે છે. તાજેતરના સમયમાં મોબાઇલ કેમેરા, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અને સૌર પેનલમાં ચાંદીનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, જેના કારણે ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. પરિણામે, ચાંદીએ સોનાના વધારાને પણ પાછળ છોડી દીધો છે.
વધારો અટકશે નહીં : રાજીવ અરોરા કહે છે કે સોના અને ચાંદીના વધતા ભાવોને ધ્યાનમાં રાખીને, ભવિષ્યમાં આ બે કિંમતી ધાતુઓના ભાવ ઘટશે નહીં અને ઉપર તરફનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે. તેમનું કહેવું છે કે ભારતમાં તહેવારોની મોસમ દરમિયાન સોના અને ચાંદીના દાગીના ખરીદવા સામાન્ય છે, પરંતુ હવે જ્યારે સોનું પહોંચની બહાર છે, ત્યારે ચાંદીના દાગીના અને ચાંદીના દાગીના પર સોનાની પોલિશ ગ્રાહકોની પહેલી પસંદગી બની ગઈ છે. જોકે વધતા ભાવોએ સોનાની ખરીદી પર અસર કરી છે, ભવિષ્યમાં સ્થિરતા પરત ફરશે ત્યારે સોનાની ખરીદી ફરી એકવાર વધશે.
ફેશન જ્વેલરી ટ્રેન્ડ્સ : આ વર્ષે, બજારમાં ઓક્સિડાઇઝ્ડ નેકલેસ, પાંખડીઓ, કાનની બુટ્ટીઓ અને બ્રેસલેટ સહિત ડિઝાઇનર અથવા ફેશન જ્વેલરીની સૌથી વધુ માંગ જોવા મળી છે. જ્યારે અગાઉ ગ્રાહકો સોનામાં વધુ રસ ધરાવતા હતા, ત્યારે આ જ ગ્રાહકો હવે સ્ટાઇલિશ ચાંદીના કલેક્શન શોધી રહ્યા છે. રાજીવ અરોરા નોંધે છે કે જયપુર રંગીન રત્નોની રાજધાની તરીકે ઓળખાય છે, અને કેટલાક રત્નો ફક્ત સોનામાં જ સેટ કરવામાં આવે છે. પરિણામે, સોનાની માંગ મજબૂત રહેશે.
ભાવ ફરી વધ્યા છે : જયપુર બુલિયન માર્કેટ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, સોના અને ચાંદીના ભાવ ફરી એકવાર વધ્યા છે. પાછલા દિવસની તુલનામાં, 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.1,24,900 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. દરમિયાન, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ રુ.1,16,500 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. ચાંદીના ભાવ રુ.1,67,200 પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા છે.
આ રીતે આ બે ધાતુઓ ચમકી : છેલ્લા નવ મહિનામાં, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નાટ્યાત્મક વધારો જોવા મળ્યો છે. 22 કેરેટ સોના, અથવા ઘરેણાંના સોનાની કિંમત છેલ્લા નવ મહિનામાં રુ.37,400 વધી છે. દરમિયાન, છેલ્લા નવ મહિનામાં ચાંદીના ભાવમાં ₹71,500નો વધારો થયો છે.
ચાંદીના સિક્કાની કિંમત બમણી: દિવાળી પર શુભ શુકન તરીકે ખરીદવામાં આવેલા ચાંદીના સિક્કા ગયા વર્ષની કિંમત કરતાં બમણી કિંમતે ઉપલબ્ધ થશે. જે સિક્કાની કિંમત રુ.900 હતી તે હવે રુ.1,800 માં વેચાય છે. વૈશ્વિક સ્તરે ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળાને કારણે આ ભાવ વધારો થયો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આગામી દિવસોમાં તહેવારને કારણે ભારતમાં ચાંદીની ખરીદી વધશે. પરિણામે, ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ રુ.10,000 સુધી વધી શકે છે. આ જ કારણ છે કે રોકાણકારો ચાંદીમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે.
ઇન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના રાજ્ય પ્રમુખ નવીન સોનીએ જણાવ્યું હતું કે ચાંદીના ભાવમાં વધારો થવાની ધારણા હતી, પરંતુ અચાનક તેજી પાછળ નોંધપાત્ર કારણો છે. યુએસ દ્વારા ચાંદી પર ટેરિફના નિર્ણયની શક્યતાએ માંગમાં વધારો કર્યો છે. આ જ કારણ છે કે માત્ર 15 દિવસમાં ભાવમાં 25%નો વધારો થયો છે. જો માંગ પૂરી નહીં થાય, તો ભાવમાં વધારો થતો રહેશે. ગ્રાહકોમાં ગભરાટ છે, પરંતુ તેઓ હજુ પણ તેમના બજેટના આધારે ધનતેરસ પર ખરીદી કરશે.
ખરીદીઓથી અપેક્ષાઓ : જોધપુર જ્વેલર્સ એસોસિએશનના સેક્રેટરી અભિષેક ચોપરાએ જણાવ્યું હતું કે ચાંદી હાલમાં સર્વાધિક ઉંચી સપાટીએ પહોંચી રહી છે. આનાથી લોકોમાં ચાંદી ખરીદવાનો ઝોક વધ્યો છે. વાસણો હોય કે ઘરેણાં, લોકો ખરીદીમાં રસ દાખવી રહ્યા છે. જોધપુરમાં પુષ્ય નક્ષત્ર, ધન ત્રયોદશી, રૂપ ચતુર્દશી અને દિવાળીના અવસરે ચાંદી ખરીદવાની પરંપરા છે. મોટાભાગના લોકો ચાંદીના સિક્કા ખરીદે છે. બજારમાં 5, 10, 20, 50 અને 100 ગ્રામના સિક્કા બહાર પાડવામાં આવે છે. કિંમતો એટલી વધી ગઈ છે કે આ વખતે સિક્કાઓની ખરીદી કાં તો ઓછી થશે અથવા ઓછા વજનના સિક્કા ખરીદવામાં આવશે.
