ETV Bharat / business

ભારતીય શેરબજારમાં તેજી, સેન્સેક્સ 240 પોઈન્ટ વધ્યો, નિફ્ટી 24,820 ને પાર

સપ્તાહના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસે શેરબજારમાં તેજી, સેન્સેક્સ 240 પોઈન્ટ વધીને 80,100 અને નિફ્ટી 24,820 ને પાર; મેટલ-ઓટો શેરોનો ટેકો.

શેરબજાર
શેરબજાર (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 10:51 AM IST

1 Min Read

નવી મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારની શરૂઆત પ્રોત્સાહક રહી. મેટલ અને ઓટો શેરોમાં ખરીદીથી બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સને મજબૂત ટેકો મળ્યો. શરૂઆતના કારોબારમાં, સેન્સેક્સ 240 પોઈન્ટ વધીને 80,100ની સપાટી ઉપર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 65 પોઈન્ટ વધીને 24,820 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. બેંક નિફ્ટી 54,160 ની આસપાસ થોડો ઊંચો ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. મિડ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં પણ મર્યાદિત ખરીદી જોવા મળી.

ટ્રમ્પ-પીએમ મોદીનું નિવેદન અને બ્રિક્સ બેઠક

અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને "એક ઉત્તમ વડા પ્રધાન અને સારા મિત્ર" ગણાવ્યા. પીએમ મોદીએ પણ આનો ઉષ્માભર્યો પ્રતિભાવ આપ્યો અને ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની દૂરંદેશી અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને મહત્વપૂર્ણ ગણાવી. દરમિયાન, આજે બ્રાઝિલમાં બ્રિક્સ દેશોની વર્ચ્યુઅલ બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે, જેમાં વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર ભાગ લેશે. આ બેઠકમાં ટ્રમ્પની ટેરિફ અને વેપાર નીતિ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે, જે વૈશ્વિક વેપાર બજાર અને ભારતીય રોકાણકારોની ધારણાને અસર કરી શકે છે.

યુએસ રોજગાર ડેટાની અસર

તાજેતરના નબળા યુએસ રોજગાર ડેટાએ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓ વધારી દીધી છે. આને કારણે, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ પાંચ મહિનાના નીચલા સ્તરે 4% પર આવી ગઈ છે. આ વલણ વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે અને ડાઉ અને નાસ્ડેક જેવા મુખ્ય યુએસ સૂચકાંકો પર સીધી અસર કરી શકે છે.

સોના અને કાચા તેલમાં વધઘટ

સોમવારે કોમોડિટી બજારમાં પણ મોટી ચાલ જોવા મળી. સોનું 1,400 રૂપિયા વધીને 1,07,807 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયું અને આ અત્યાર સુધીની નવી ઊંચી સપાટી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોનું 3,655 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું. બીજી તરફ, ઓપેક પ્લસે ઓક્ટોબરમાં ઉત્પાદન વધારવાની જાહેરાત કરી હોવાથી ક્રૂડ તેલ 66 ડોલર પ્રતિ બેરલથી નીચે આવી ગયું છે.

Last Updated : September 8, 2025 at 10:51 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SHARE MARKET TODAYSHARE MARKET NEWSSENSEX NIFTY BSE NSESTOCK MARKETSHARE MARKET TODAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.