આવતા સપ્તાહે શેરબજારમાં માત્ર ત્રણ દિવસ માટે કારોબાર, જાણો કેમ ? - STOCK MARKET

આવતા અઠવાડિયે શેરબજારમાં માત્ર ત્રણ દિવસ માટે કારોબાર ( Getty Image )

April 12, 2025

મુંબઈ: ભારતમાં શેરબજાર આવતા અઠવાડિયે ફક્ત ત્રણ દિવસ માટે જ ખુલ્લું રહેશે. જ્યારે બાકીના બે દિવસ બજાર બંધ રહેશે. આવતા અઠવાડિયે આ બે દિવસ માટે ડેરિવેટિવ્ઝ, ઇક્વિટી, SLB, કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ અને વ્યાજ દર ડેરિવેટિવ્ઝમાં તમામ ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે. શેરબજારની રજાઓ વાર્ષિક ધોરણે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને BSE દ્વારા સૂચિત અને પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. એક્સચેન્જોએ એપ્રિલ 2025 મહિના માટે કુલ ત્રણ શેરબજારની રજાઓ જાહેર કરી હતી. આ મહિનાની પહેલી રજા આ અઠવાડિયામાં ગુરુવાર 10 એપ્રિલના રોજ શ્રી મહાવીર જયંતિ નિમિત્તે ઉજવવામાં આવી હતી. આવતા અઠવાડિયે ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર જયંતિ અને ગુડ ફ્રાઈડે નિમિત્તે શેરબજાર બે દિવસ બંધ રહેશે.

