શેર માર્કેટમાં રોનક પાછી આવી, સેન્સેક્સ 356 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 25,107 પર બંધ

સેન્સેક્સ 356 પોઈન્ટ વધીને 81,904.70 પર અને નિફ્ટી 25,107.85 પર બંધ થયો. અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 9 પૈસા વધીને 88.26 પર બંધ થયો.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 4:23 PM IST

મુંબઈ: શુક્રવારે ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં વધારો થયો હતો, જે આગામી સપ્તાહે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરશે તેવી આશાઓ વચ્ચે વૈશ્વિક બજારોમાં તેજી સાથે સુસંગત છે. ભારત-અમેરિકા વેપાર વાટાઘાટોના સફળ નિષ્કર્ષ અંગે આશાવાદે પણ બજારોમાં તેજીને વેગ આપ્યો છે.

સતત પાંચમા દિવસે તેજી આવતા, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 355.97 પોઈન્ટ અથવા 0.44 ટકા ઉછળીને 81,904.70 પર સ્થિર થયો. દિવસ દરમિયાન, તે 444.12 પોઈન્ટ અથવા 0.54 ટકા ઉછળીને 81,992.85 પર પહોંચ્યો. 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 108.50 પોઈન્ટ અથવા 0.43 ટકા ઉછળીને 25,114 પર પહોંચ્યો, જે સતત આઠમા દિવસે અપટ્રેન્ડ નોંધાવ્યો.

સેન્સેક્સ કંપનીઓમાંથી, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિનસર્વ, એક્સિસ બેંક, મારુતિ અને ટાટા મોટર્સ વધ્યા હતા. જોકે, એટરનલ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ટ્રેન્ટ અને ટાઇટન મુખ્ય ઘટાડા સાથે બંધ રહ્યા.

એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી, જાપાનનો નિક્કી 225 ઇન્ડેક્સ અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ હકારાત્મક ક્ષેત્રમાં સ્થિર થયા, જ્યારે શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ નીચો રહ્યો. યુરોપના બજારો મોટાભાગે નીચા સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. ગુરુવારે યુએસ બજારો ઊંચા સ્તરે બંધ થયા.

"ફેડ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડા અંગે વૈશ્વિક આશાવાદને કારણે ભારતીય બજાર ત્રણ સપ્તાહની ટોચે બંધ થયું.

જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "અમેરિકા-ભારત વેપાર વાટાઘાટોમાં પ્રગતિ નજીકના ભવિષ્યમાં સકારાત્મક ગતિ જાળવી રાખવાની પણ અપેક્ષા છે."

એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ ગુરુવારે રૂ. 3,472.37 કરોડના ઇક્વિટી વેચ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ રૂ. 4,045.54 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા. વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.47 ટકા વધીને USD 66.72 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો હતો.

ગુરુવારે, સેન્સેક્સ 123.58 પોઈન્ટ અથવા 0.15 ટકા વધીને 81,548.73 પર સ્થિર થયો હતો, જે તેની તેજીનો ચોથો દિવસ હતો. નિફ્ટી 32.40 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા વધીને લગભગ ત્રણ સપ્તાહની ટોચે 25,005.50 પર સ્થિર થયો હતો, જે તેના સતત સાતમા દિવસે વધારાનો સંકેત આપે છે.

