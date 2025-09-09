ETV Bharat / business

ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું શેર માર્કેટ, સેન્સેક્સ 314 પોઈન્ટ વધ્યો, નિફ્ટ 24,868 પર બંધ

9 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ શેરબજાર મજબૂત રીતે બંધ થયું. સેન્સેક્સ 314 પોઈન્ટ વધીને 81,101 પર અને નિફ્ટી 95 પોઈન્ટ વધીને 24,868 પર બંધ થયો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
By PTI

Published : September 9, 2025 at 4:09 PM IST

મુંબઈ: મંગળવારે, અઠવાડિયાના બીજા કારોબારી દિવસે, ભારતીય શેરબજારે મજબૂતી દર્શાવી અને વધારા સાથે ટ્રેડિંગનો અંત કર્યો. દિવસના ઉતાર-ચઢાવ પછી, રોકાણકારોનો વિશ્વાસ અકબંધ રહ્યો, જેના કારણે બજારમાં સકારાત્મક વલણ જોવા મળ્યું. BSE સેન્સેક્સ 314.02 પોઈન્ટ ઉછળીને 81,101.32 પર બંધ થયો, જ્યારે NSE નિફ્ટી પણ 95.45 પોઈન્ટ વધીને 24,868.60 પર પહોંચ્યો. બજારમાં આ વધારો બેંકિંગ, IT અને ઓટો સેક્ટરના શેરોની મજબૂતાઈને કારણે થયો છે. વિશ્લેષકો માને છે કે વિદેશી રોકાણ અને સ્થાનિક માંગે બજારમાં સ્થિરતા જાળવી રાખી છે.

ટેક મહિન્દ્રા, અદાણી પોર્ટ્સ, એચસીએલ ટેક, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ અને બજાજ ફિનસર્વ પણ તેજીમાં હતા. જોકે, ટ્રેન્ટ, એટરનલ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને એનટીપીસી પાછળ રહ્યા. એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પી અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ હકારાત્મક ક્ષેત્રમાં સ્થિર થયા જ્યારે જાપાનનો નિક્કી 225 ઇન્ડેક્સ અને શાંઘાઈનો એસએસઈ કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ નીચા સ્તરે બંધ થયો.

યુરોપિયન બજારો મિશ્ર નોંધ પર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હતા. સોમવારે યુએસ બજારો ઊંચા સ્તરે બંધ થયા. લાઇવલોંગ વેલ્થના રિસર્ચ એનાલિસ્ટ અને સ્થાપક - હરિપ્રસાદ કે, જણાવ્યું કે, "મંગળવારે બજારો ઊંચા બંધ થયા, ઇન્ફોસિસ દ્વારા 11 સપ્ટેમ્બરે શેર બાયબેક પર વિચારણા કરવાની જાહેરાત બાદ આઇટી શેરોમાં મજબૂતાઈને કારણે તેજી આવી. આ સમાચારે ક્ષેત્રની ભાવનાને ઉંચી કરી."

વૈશ્વિક એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર સોમવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ 2,170.35 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ 3,014.30 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા હતા. વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.80 ટકા વધીને USD 66.55 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો હતો.

સોમવારે, સેન્સેક્સ 76.54 પોઈન્ટ અથવા 0.09 ટકા વધીને 80,787.30 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી 32.15 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા વધીને 24,773.15 પર બંધ થયો હતો.

