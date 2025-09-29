ETV Bharat / business

સોમવારે શેર માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ, સેન્સેક્સ 61 પોઈન્ટ ગગડ્યો, જુઓ આજના ટોપ ગેનર્સ અને લૂઝર્સ

સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં થોડો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેમાં સેન્સેક્સ 61 પોઈન્ટ ઘટ્યો હતો અને નિફ્ટી 19 પોઈન્ટ ઘટીને લાલ નિશાનમાં બંધ થયો હતો.

શેર માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ
શેર માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 4:40 PM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર સોમવારે ફ્લેટ નોટ પર ટ્રેડિંગ બંધ થયું. RBIના આગામી નાણાકીય નીતિના નિર્ણય પહેલા રોકાણકારો સાવચેત રહ્યા હોવાથી મુખ્ય સ્થાનિક સૂચકાંકો દિવસભર મર્યાદિત રેન્જમાં ટ્રેડિંગ કરતા રહ્યા. બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓના શેરોમાં ખરીદી જોવા મળી, જ્યારે મેટલ અને IT શેરોમાં બજાર પર ભાર મૂકાયો.

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ટ્રેડિંગ: BSE સેન્સેક્સ 61.52 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકા ઘટીને 80,364.94 પર બંધ થયો. સેન્સેક્સે દિવસની શરૂઆત લીલા રંગમાં 80,588.77 પર કરી, જે પાછલા સત્રના બંધ 80,426.46 થી થોડો વધારો હતો. દિવસ દરમિયાન, ઇન્ડેક્સ 80,851.38 ની ઊંચી સપાટી અને 80,248.84 ની નીચી સપાટીને સ્પર્શ્યો. NSE નિફ્ટી પણ 19.80 પોઈન્ટ અથવા 0.08 ટકા ઘટીને 24,634.90 પર બંધ થયો.

વિશ્લેષકોના મતે, "ભારતીય બજારો સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતોને અનુસરીને લીલા રંગમાં ખુલ્યા, પરંતુ સમગ્ર સત્ર દરમિયાન મર્યાદિત અસ્થિરતા સાથે વેપાર થયો. નિફ્ટી દિવસભર 24,800 અને 24,600 ની વચ્ચેની રેન્જમાં રહ્યો અને અંતે દિવસના બંધ સ્તરની નજીક સ્થિર થયો."

ટોપ ગેઇનર્સ અને લુઝર્સ
સેન્સેક્સમાં એક્સિસ બેંક, મારુતિ સુઝુકી, ભારતી એરટેલ, ICICI બેંક, L&T, HCL ટેક, કોટક બેંક અને પાવરગ્રીડ મુખ્ય ઘટાડાવાળા હતા. દરમિયાન, ટાઇટન, SBI, NTPC, ટ્રેન્ટ, એટરનલ, BEL, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા, ટાટા સ્ટીલ, HDFC બેંક, બજાજ ફાઇનાન્સ, સન ફાર્મા અને બજાજ ફિનસર્વ લીલા રંગમાં બંધ થયા.

સેક્ટરલ ઇન્ડેક્સ પર્ફોર્મન્સ

  • નિફ્ટી ઓટો 48 પોઈન્ટ અથવા 0.18% ઘટીને બંધ થયો.
  • નિફ્ટી IT સ્થિર રહ્યો.
  • નિફ્ટી FMCG 98 પોઈન્ટ અથવા 0.18% વધ્યો.
  • નિફ્ટી બેંક 71 પોઈન્ટ અથવા 0.13% વધ્યો.
  • નિફ્ટી ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ 21 પોઈન્ટ વધ્યા.

બજારની વ્યાપક સ્થિતિ

  • નિફ્ટી મિડકેપ 100 154 પોઈન્ટ અથવા 0.27% વધ્યો.
  • નિફ્ટી 100 27 પોઈન્ટ અથવા 0.11% વધ્યો.
  • નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 690 પોઈન્ટ અથવા 1.03% વધ્યો.
  • નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 100 ઘટીને બંધ થયો.

નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે રોકાણકારો આગામી RBI નાણાકીય નીતિના નિર્ણયની રાહ જોઈને સાવધ રહ્યા, જે બજારની દિશા નક્કી કરશે. રોકાણકારોએ સોમવારે મિશ્ર વલણ અપનાવ્યું, જેના પરિણામે બજારમાં અસ્થિરતા મર્યાદિત રહી.

આમ, સોમવારે ભારતીય બજારમાં સ્થિર અને સાવચેતીભર્યું ટ્રેડિંગ જોવા મળ્યું, જેમાં બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓના શેરોમાં સકારાત્મક યોગદાન રહ્યું, જ્યારે મેટલ અને IT ક્ષેત્રના શેરોમાં બજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું.

