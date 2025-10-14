શેર માર્કેટ લાલ ઝોનમાં બંધ, સેન્સેક્સ 297 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી 25,300ની નીચે બંધ
ભારતીય શેરબજારમાં વ્યાપક વેચવાલીથી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી નીચા સ્તરે બંધ થયા, ડોલર સામે રૂપિયો પણ નબળો રહ્યો.
Published : October 14, 2025 at 4:43 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારો મંગળવારે નબળા ટ્રેડિંગમાં બંધ થયા. તાજેતરની તેજી પછી રોકાણકારોએ નફો બુક કર્યો, જેના કારણે બજાર દબાણ હેઠળ આવ્યું. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને નીચા સ્તરે બંધ થયા. આ ઘટાડો મુખ્યત્વે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક વેચાણને કારણે હતો.
BSE સેન્સેક્સ 297.07 પોઈન્ટ અથવા 0.36 ટકા ઘટીને 82,029.98 પર બંધ થયો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 81.85 પોઈન્ટ અથવા 0.32 ટકા ઘટીને 25,145.50 પર બંધ થયો. વિશ્લેષકો માને છે કે 25,300 થી 25,400 ની રેન્જ નિફ્ટી માટે મજબૂત પ્રતિકાર ક્ષેત્ર છે, જ્યારે 25,000 નું સ્તર મુખ્ય સપોર્ટ છે. તેઓ કહે છે કે બજાર સ્પષ્ટપણે આ રેન્જને પાર ન કરે ત્યાં સુધી સાંકડી રેન્જમાં વધઘટ ચાલુ રહેશે.
મોટાભાગના ક્ષેત્રોમાં બજારમાં વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું, જેમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થઈ. નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સ 1.52 ટકા ઘટ્યો. નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને નિફ્ટી મીડિયા ઇન્ડેક્સમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો.
સેન્સેક્સના ઘટકોમાં, બજાજ ફાઇનાન્સ, ટ્રેન્ટ, ટાટા સ્ટીલ અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL) મુખ્ય નુકસાનકર્તા રહ્યા. બીજી તરફ, ટેક મહિન્દ્રા, ICICI બેંક, પાવર ગ્રીડ અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર (HUL) જેવા કેટલાક શેરોમાં ખરીદી જોવા મળી, જેનાથી બજારને આંશિક ટેકો મળ્યો.
મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં પણ નબળાઈ જોવા મળી. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.75 ટકા ઘટ્યો, અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.89 ટકા ઘટ્યો. વિશ્લેષકો માને છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં બજારની અસ્થિરતા ચાલુ રહી શકે છે, ખાસ કરીને વૈશ્વિક સંકેતો, કોર્પોરેટ પરિણામો અને ડેરિવેટિવ્ઝ રોલઓવરને કારણે.
દરમિયાન, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે રેકોર્ડ નીચા સ્તરે બંધ થયો. વૈશ્વિક ડોલરની મજબૂતાઈ અને એશિયન ચલણોમાં નબળાઈએ રૂપિયાને દબાણ હેઠળ રાખ્યો. જો કે, RBIના હસ્તક્ષેપ અને વિદેશી રોકાણને કારણે, છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં રૂપિયાએ સ્થિર શ્રેણી જાળવી રાખી છે.
નિષ્ણાતોના મતે, બજારની આગામી ચાલ નક્કી કરવામાં 25,000 નું સ્તર નિર્ણાયક રહેશે.
