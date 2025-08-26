ETV Bharat / business

ટ્રમ્પનો નવો ટેરિફ લાગુ થતા પહેલા શેર માર્કેટમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ 849 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટીમાં પણ ઘટાડો - MARKET CLOSED 26 AUGUST 2025

સેન્સેક્સ 849 પોઈન્ટ ઘટીને 80,786 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 255 પોઈન્ટ ઘટીને 24,712 પર બંધ થયો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read

મુંબઈ: મંગળવારે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ 849 પોઈન્ટ ઘટીને 80,786 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 255 પોઈન્ટ ઘટીને 24,712 પર બંધ થયો. બેંક નિફ્ટી પણ 688 પોઈન્ટ ઘટીને 54,450 પર બંધ થયો.

બીજી તરફ, જો આપણે રૂપિયાની વાત કરીએ, તો તે 10 પૈસા ઘટીને 87.86/ડોલર પર બંધ થયો. આ સાથે, બીએસઈ અને એનએસઈ બંને આવતીકાલે બુધવારે ગણેશ ચતુર્થીના અવસર પર બંધ રહેશે.

આજે સવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ તેમાં ઘટાડો થયો. યુએસ એક્સ્ટ્રા ટેરિફની સ્પષ્ટ અસર ભારતીય શેરબજાર પર જોવા મળી. આ ટેરિફ 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે. જો તમે નોંધ્યું હોય, તો યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે અગાઉ ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. હવે, રશિયન તેલની ખરીદી પર વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાદતાં જ તે 50 ટકા થઈ જશે. તે 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે.

આ યુએસ ટેરિફને કારણે, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી તીવ્ર ઘટાડા સાથે શરૂ થયો. BSE સેન્સેક્સ 629 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો. NSE નો નિફ્ટી 200 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરનો સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ગગડ્યો અને 81,377.39 પર ખુલ્યો. સોમવારે તે 81,635.91 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો. બાદમાં તે વધુ ઘટ્યો અને માત્ર 30 મિનિટમાં સેન્સેક્સ 630 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 81,000 ની નીચે આવી ગયો. આ સાથે, તે 80,947 પર ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો.

NSE નો આ ઇન્ડેક્સ, નિફ્ટી, સોમવારે 24,899.50 પર ખુલ્યો, જે તેના બંધ 24,967.75 પોઈન્ટથી ઘટીને 24,763 પર ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો. તેના થોડા સમય પછી, તે 200 પોઈન્ટ ઘટીને 24,763 ના સ્તરે ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો.

  • આમાં, લાર્જકેપ કેટેગરીમાં સન ફાર્માનો શેર 2.56%, ટાટા સ્ટીલનો શેર 1.60%, અદાણી પોર્ટ્સનો શેર 1.80% અને ટાટા મોટર્સનો શેર 1.10% ઘટ્યો હતો.
  • મિડકેપ કેટેગરીમાં PELનો શેર 2.82%, એમક્યોરનો શેર 2.65%, ભારત ફોર્જનો શેર 2.54%, મઝગાંવ ડોકનો શેર 2.48% ઘટ્યો હતો.
  • સ્મોલકેપમાં, KITEX શેર 4.99% ના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે Praveg શેર 4.80% ના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. "ગુજરાત માટે ગર્વનો દિવસ": જાપાનના માનદ કોન્સ્યુલ મુકેશ પટેલે પીએમ મોદી દ્વારા ઈ-વિટારાના ઉદ્ઘાટન પર આપી પ્રતિક્રિયા
  2. 8મા પગાર પંચમાં જાણો વિવિધ ફિટમેન્ટ પરિબળોના આધારે કેટલો પગાર વધવાની અપેક્ષા

મુંબઈ: મંગળવારે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ 849 પોઈન્ટ ઘટીને 80,786 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 255 પોઈન્ટ ઘટીને 24,712 પર બંધ થયો. બેંક નિફ્ટી પણ 688 પોઈન્ટ ઘટીને 54,450 પર બંધ થયો.

બીજી તરફ, જો આપણે રૂપિયાની વાત કરીએ, તો તે 10 પૈસા ઘટીને 87.86/ડોલર પર બંધ થયો. આ સાથે, બીએસઈ અને એનએસઈ બંને આવતીકાલે બુધવારે ગણેશ ચતુર્થીના અવસર પર બંધ રહેશે.

આજે સવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ તેમાં ઘટાડો થયો. યુએસ એક્સ્ટ્રા ટેરિફની સ્પષ્ટ અસર ભારતીય શેરબજાર પર જોવા મળી. આ ટેરિફ 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે. જો તમે નોંધ્યું હોય, તો યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે અગાઉ ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. હવે, રશિયન તેલની ખરીદી પર વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાદતાં જ તે 50 ટકા થઈ જશે. તે 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે.

આ યુએસ ટેરિફને કારણે, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી તીવ્ર ઘટાડા સાથે શરૂ થયો. BSE સેન્સેક્સ 629 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો. NSE નો નિફ્ટી 200 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરનો સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ગગડ્યો અને 81,377.39 પર ખુલ્યો. સોમવારે તે 81,635.91 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો. બાદમાં તે વધુ ઘટ્યો અને માત્ર 30 મિનિટમાં સેન્સેક્સ 630 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 81,000 ની નીચે આવી ગયો. આ સાથે, તે 80,947 પર ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો.

NSE નો આ ઇન્ડેક્સ, નિફ્ટી, સોમવારે 24,899.50 પર ખુલ્યો, જે તેના બંધ 24,967.75 પોઈન્ટથી ઘટીને 24,763 પર ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો. તેના થોડા સમય પછી, તે 200 પોઈન્ટ ઘટીને 24,763 ના સ્તરે ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો.

  • આમાં, લાર્જકેપ કેટેગરીમાં સન ફાર્માનો શેર 2.56%, ટાટા સ્ટીલનો શેર 1.60%, અદાણી પોર્ટ્સનો શેર 1.80% અને ટાટા મોટર્સનો શેર 1.10% ઘટ્યો હતો.
  • મિડકેપ કેટેગરીમાં PELનો શેર 2.82%, એમક્યોરનો શેર 2.65%, ભારત ફોર્જનો શેર 2.54%, મઝગાંવ ડોકનો શેર 2.48% ઘટ્યો હતો.
  • સ્મોલકેપમાં, KITEX શેર 4.99% ના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે Praveg શેર 4.80% ના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. "ગુજરાત માટે ગર્વનો દિવસ": જાપાનના માનદ કોન્સ્યુલ મુકેશ પટેલે પીએમ મોદી દ્વારા ઈ-વિટારાના ઉદ્ઘાટન પર આપી પ્રતિક્રિયા
  2. 8મા પગાર પંચમાં જાણો વિવિધ ફિટમેન્ટ પરિબળોના આધારે કેટલો પગાર વધવાની અપેક્ષા

For All Latest Updates

TAGGED:

MARKET CLOSED 26 AUGUST 2025STOCK MARKET CLOSEDNIFTY SENSEX BSE NSESENSEXMARKET CLOSED 26 AUGUST 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.