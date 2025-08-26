મુંબઈ: મંગળવારે શેરબજારમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ 849 પોઈન્ટ ઘટીને 80,786 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 255 પોઈન્ટ ઘટીને 24,712 પર બંધ થયો. બેંક નિફ્ટી પણ 688 પોઈન્ટ ઘટીને 54,450 પર બંધ થયો.
બીજી તરફ, જો આપણે રૂપિયાની વાત કરીએ, તો તે 10 પૈસા ઘટીને 87.86/ડોલર પર બંધ થયો. આ સાથે, બીએસઈ અને એનએસઈ બંને આવતીકાલે બુધવારે ગણેશ ચતુર્થીના અવસર પર બંધ રહેશે.
આજે સવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ તેમાં ઘટાડો થયો. યુએસ એક્સ્ટ્રા ટેરિફની સ્પષ્ટ અસર ભારતીય શેરબજાર પર જોવા મળી. આ ટેરિફ 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે. જો તમે નોંધ્યું હોય, તો યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે અગાઉ ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. હવે, રશિયન તેલની ખરીદી પર વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાદતાં જ તે 50 ટકા થઈ જશે. તે 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે.
આ યુએસ ટેરિફને કારણે, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી તીવ્ર ઘટાડા સાથે શરૂ થયો. BSE સેન્સેક્સ 629 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો. NSE નો નિફ્ટી 200 પોઈન્ટથી વધુ ઘટ્યો.
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરનો સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ગગડ્યો અને 81,377.39 પર ખુલ્યો. સોમવારે તે 81,635.91 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો. બાદમાં તે વધુ ઘટ્યો અને માત્ર 30 મિનિટમાં સેન્સેક્સ 630 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 81,000 ની નીચે આવી ગયો. આ સાથે, તે 80,947 પર ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો.
NSE નો આ ઇન્ડેક્સ, નિફ્ટી, સોમવારે 24,899.50 પર ખુલ્યો, જે તેના બંધ 24,967.75 પોઈન્ટથી ઘટીને 24,763 પર ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો. તેના થોડા સમય પછી, તે 200 પોઈન્ટ ઘટીને 24,763 ના સ્તરે ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો.
- આમાં, લાર્જકેપ કેટેગરીમાં સન ફાર્માનો શેર 2.56%, ટાટા સ્ટીલનો શેર 1.60%, અદાણી પોર્ટ્સનો શેર 1.80% અને ટાટા મોટર્સનો શેર 1.10% ઘટ્યો હતો.
- મિડકેપ કેટેગરીમાં PELનો શેર 2.82%, એમક્યોરનો શેર 2.65%, ભારત ફોર્જનો શેર 2.54%, મઝગાંવ ડોકનો શેર 2.48% ઘટ્યો હતો.
- સ્મોલકેપમાં, KITEX શેર 4.99% ના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે Praveg શેર 4.80% ના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: