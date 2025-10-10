SBI ગ્રાહકો ધ્યાન આપો! આ તારીખે ઓનલાઈન ચુકવણી ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, જાણો શા માટે
SBI ના જણાવ્યા અનુસાર, આ સેવા વિક્ષેપ 11 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ 1:10 AM થી 2:10 AM સુધી રહેશે.
નવી દિલ્હી : સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી, કે ફરજિયાત જાળવણીને કારણે 11 ઓક્ટોબરની મધ્યરાત્રિ પછી કેટલીક સેવાઓ અસ્થાયી રૂપે અનુપલબ્ધ રહેશે. બેંકે ખાસ કરીને SBI UPI, IMPS, YONO, ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ, NEFT અને RTGS જેવી ઓનલાઈન સેવાઓમાં વિક્ષેપોની જાણ કરી હતી.
SBIના જણાવ્યા અનુસાર, આ સેવા વિક્ષેપ 11 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ 1:10 AM થી 2:10 AM સુધી કુલ એક કલાક માટે રહેશે. બેંકે ગ્રાહકોને તેમની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે અગાઉથી સૂચના આપી છે.
અસરગ્રસ્ત સેવાઓ
SBI દ્વારા જારી કરાયેલ સૂચના મુજબ, નીચેની સેવાઓ અસ્થાયી રૂપે બંધ રહેશે.
- એસબીઆઈ યુપીઆઈ
- IMPS (તાત્કાલિક ચુકવણી સેવા)
- યોનો એપ
- ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ
- NEFT (નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર)
- RTGS (રીઅલ ટાઇમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ)
ગ્રાહક સલાહ:
બેંકે જણાવ્યું હતું કે આ સમયગાળા દરમિયાન જે ગ્રાહકોને વ્યવહારો કરવાની જરૂર હોય તેઓ ATM અથવા UPI Lite સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. નોંધ કરો કે મુખ્ય UPI સેવા બંધ રહેશે, UPI Lite કાર્યરત રહેશે. વૈકલ્પિક રીતે, તમે તમારી સાથે રોકડ લઈ જઈ શકો છો અથવા અન્ય બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
SBIએ પણ આ માહિતી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી અને ગ્રાહકોને ધીરજ રાખવા વિનંતી કરી. બેંકે કહ્યું, "કૃપા કરીને અમારી ATM અને UPI Lite સેવાઓનો ઉપયોગ કરો. અસુવિધા બદલ અમે દિલગીર છીએ અને તમારા ધીરજ બદલ આભાર."
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં SBI UPIને ટેકનિકલ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો
તે પછી આ જાળવણી કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. 8 ઓક્ટોબરના રોજ, ઘણા વપરાશકર્તાઓએ ફરિયાદ કરી હતી કે UPI કામ કરી રહ્યું નથી. બેંકે તરત જ આ સમસ્યાનો સ્વીકાર કર્યો અને ગ્રાહકોને UPI Lite નો ઉપયોગ કરવા કહ્યું.
બેંકે જણાવ્યું હતું કે 8 ઓક્ટોબરે અનુભવાયેલી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ રાત્રે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં કરવામાં આવ્યું હતું, અને UPI સેવા સાંજે 7:45 વાગ્યે ફરી ઉપલબ્ધ થઈ હતી.
આ કામચલાઉ વિક્ષેપ દરમિયાન ગ્રાહકોને તેમના નાણાકીય વ્યવહારોનું અગાઉથી આયોજન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સેવાઓની સુરક્ષા અને સુગમ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે SBI UPI અને અન્ય ઓનલાઈન સેવાઓ નિયમિત જાળવણીમાંથી પસાર થાય છે.
ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ વ્યવહારોમાં કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે UPI Lite અથવા અન્ય વૈકલ્પિક વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરે. આ જાળવણી ફક્ત એક કલાક માટે છે અને બધી સેવાઓ બપોરે 2:10 વાગ્યા સુધીમાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.
