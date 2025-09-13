SBIની મોટી જાહેરાત: કરોડો ગ્રાહકો માટે ડિપોઝિટ સ્કીમમાં નવો ફેરફાર લાગુ

ETV Bharat / business

નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ તેની લોકપ્રિય ઓટો-સ્વીપ એટલે કે મલ્ટી ઓપ્શન ડિપોઝિટ (MOD) સ્કીમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. હવે આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે બચત ખાતામાં ઓછામાં ઓછું 50,000 રૂપિયા બેલેન્સ રાખવું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. પહેલા આ મર્યાદા 35,000 રૂપિયા હતી. આ ફેરફારની સીધી અસર તે ગ્રાહકો પર પડશે જેમના ખાતામાં પ્રમાણમાં ઓછું બેલેન્સ હશે.

SBI નો નવો નિયમ શું છે?

SBI એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે હવે ફક્ત તે ગ્રાહકો જ ઓટો-સ્વીપ સ્કીમનો લાભ લઈ શકશે જેમના બચત ખાતામાં 50,000 રૂપિયાથી વધુ રકમ હશે. આ મર્યાદાથી ઉપરના પૈસા આપમેળે રૂ. 1000 ના યુનિટમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) માં રૂપાંતરિત થશે. આ ડિપોઝિટ પર સામાન્ય ટર્મ ડિપોઝિટ જેટલું જ વ્યાજ મળશે, એટલે કે બચત ખાતા કરતાં વધુ.

MOD યોજના કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

આ યોજનાને બચત ખાતા અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટનું મિશ્રણ માનવામાં આવે છે. ગ્રાહકોને બચત ખાતાની જેમ પૈસા ઉપાડવાની સ્વતંત્રતા મળે છે, પરંતુ બેલેન્સથી ઉપરની રકમને FD માં રૂપાંતરિત કરીને વધુ સારું વ્યાજ પણ મળે છે. જો જરૂર પડે તો, બેંક આપમેળે MOD માંથી રકમ તોડીને ખાતામાં પાછી મૂકે છે. વરિષ્ઠ નાગરિકોને આ પર વધારાનો વ્યાજ દર પણ મળે છે.

નાના ગ્રાહકો પર અસર

આ નિર્ણયની સૌથી મોટી અસર નાના અને મધ્યમ બેલેન્સ ધરાવતા ગ્રાહકો પર પડશે. જેઓ અત્યાર સુધી રૂ. 35,000-50,000 ની વચ્ચે બેલેન્સ રાખીને આ સુવિધાનો લાભ લેતા હતા તેઓ તેનાથી વંચિત રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તેમની વધારાની રકમ હવે બચત ખાતામાં રહેશે, જેના પર તેમને ઓછું વ્યાજ મળશે. તે જ સમયે, જે ગ્રાહકો પાસે મોટી બેલેન્સ છે તેમના માટે આ યોજના પહેલાની જેમ આકર્ષક રહેશે.

SBI એ તેની ઓટો-સ્વીપ સ્કીમની શરતોમાં ફેરફાર કર્યો, નાના ગ્રાહકોને અસર થશે

નિષ્ણાતોના મતે, આ પગલું SBI ની ડિપોઝિટ કોસ્ટ મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીનો એક ભાગ છે. નાના બેલેન્સને FD માં રૂપાંતરિત કરવાનું ટાળીને, બેંક તેના સંસાધનોને મોટા ખાતાઓ પર કેન્દ્રિત કરી શકશે. આનો ફાયદો એ થશે કે બેંકનો વ્યાજ ખર્ચ નિયંત્રણમાં રહેશે. જો કે, છૂટક ગ્રાહકો આ ફેરફારથી અમુક અંશે નિરાશ થઈ શકે છે કારણ કે તેમની આવકનો એક સરળ સ્ત્રોત હવે મર્યાદિત થઈ ગયો છે.

