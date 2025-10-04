1 નવેમ્બર, 2025થી SBI કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન ફી બદલાશે, વિગતો જાણો
SBI કાર્ડે 1 નવેમ્બર, 2025 થી નવી ટ્રાન્ઝેક્શન ફી લાગુ કરી છે. Ajio અને JioMart પર રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ મેળવવાનું ચાલુ રહેશે.
Published : October 4, 2025 at 4:31 PM IST
નવી દિલ્હી: SBI કાર્ડે તેના કાર્ડધારકો માટે નવી ટ્રાન્ઝેક્શન ફી અને રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ અપડેટ્સની જાહેરાત કરી છે. આ ફેરફારો 1 નવેમ્બર, 2025 થી લાગુ થશે. ઓક્ટોબરમાં લોન્ચ થયેલા Ajio અને JioMart પ્લેટફોર્મ પર રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ મેળવવાનું ચાલુ રહેશે.
Ajio અને JioMart રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ
1 ઓક્ટોબરથી, SBI કાર્ડધારકો Ajio અને JioMart પર ઓનલાઈન શોપિંગ માટે રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ મેળવી શકે છે. રિલાયન્સ SBI કાર્ડ PRIME વપરાશકર્તાઓ દરેક ₹100 ખર્ચવા પર 20 રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ મેળવશે, જ્યારે અન્ય નિયમિત SBI કાર્ડધારકો દરેક ₹100 ખર્ચવા પર 10 રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ મેળવશે. આ સુવિધા ફક્ત સંબંધિત પ્લેટફોર્મ દ્વારા કરવામાં આવેલી ખરીદીઓ પર લાગુ થશે અને નિયમો અને શરતોને આધીન છે.
શિક્ષણ ચુકવણીઓ પર નવા શુલ્ક
1 નવેમ્બર, 2025થી SBI કાર્ડ તૃતીય-પક્ષ એપ્લિકેશનો દ્વારા કરવામાં આવતી શિક્ષણ ચુકવણીઓ પર 1 ટકા ચાર્જ લાગુ કરશે. જોકે, શાળા અથવા કોલેજની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા POS મશીન દ્વારા કરવામાં આવતી સીધી ચુકવણીઓ આ ચાર્જમાંથી મુક્ત રહેશે. આનો હેતુ ઓનલાઈન શિક્ષણ ચુકવણીઓની સુરક્ષા અને વાજબી ફી માળખું સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
વોલેટ લોડ ટ્રાન્ઝેક્શન પર ફી
ઉપરાંત, 1 નવેમ્બરથી ₹1000 થી વધુના તમામ વોલેટ લોડ વ્યવહારો પર 1 ટકા ચાર્જ લાગુ થશે. બેંકિંગ અને ચુકવણી પ્રણાલીઓની સ્થિરતા જાળવવા માટે, વોલેટ લોડિંગ દ્વારા નિયમિતપણે કરવામાં આવતા વ્યવહારોને ધ્યાનમાં રાખીને આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
CPP ગ્રાહક સ્થળાંતર
SBI કાર્ડે એ પણ પુષ્ટિ આપી છે કે બધા CPP (કાર્ડ ચુકવણી યોજના) ગ્રાહકોને તેમની નવીકરણ તારીખ મુજબ અપડેટેડ પ્લાન વેરિઅન્ટમાં આપમેળે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે, જે 16 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે. ગ્રાહક અનુભવને સરળ અને અનુકૂળ બનાવવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
ગ્રાહક સલાહ
નિષ્ણાતો ભલામણ કરે છે કે કાર્ડધારકો તેમના ખર્ચ અને વ્યવહાર પેટર્નના આધારે નવા શુલ્ક અને રિવોર્ડ પોઈન્ટ માટે યોજના બનાવે. Ajio અને JioMart પર ઉપલબ્ધ રિવોર્ડ્સનો લાભ લેવા માટે અગાઉથી ઓનલાઈન શોપિંગનું આયોજન કરવું મદદરૂપ થાય છે. શિક્ષણ ચુકવણીઓ અને વોલેટ લોડિંગ પર લાગુ થતા નવા શુલ્કથી વાકેફ રહેવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
આ પણ વાંચો: