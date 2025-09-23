રૂપિયો ગગડીને 88.73 પ્રતિ ડોલરના સર્વકાલિન નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો, સોના-ચાંદીએ પણ બનાવ્યો નવો રેકોર્ડ
H-1B વિઝા ફીમાં વધારાની ચિંતા વચ્ચે ડોલર સામે રૂપિયો 88.73 ના નવા સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો.
Published : September 23, 2025 at 9:54 PM IST
મુંબઈ: વિદેશી મૂડીના સતત બહાર નીકળવાના કારણે મંગળવારે રૂપિયો 45 પૈસા ઘટીને 88.73 ની નવી સર્વકાલીન નીચી સપાટીએ બંધ થયો. આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં રૂપિયો 88.41 પર ખુલ્યો, બાદમાં યુએસ ડોલર સામે 88.82 ની સર્વકાલીન નીચી સપાટીએ બંધ થયો, જે સોમવારના બંધ દરથી 45 પૈસા ઘટીને અંતે 88.73 પર બંધ થયો. સોમવારે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 12 પૈસા ઘટીને 88.28 પર બંધ થયો હતો.
H-1B વિઝા ફીમાં ભારે વધારાથી ભારતીય IT સેવાઓની નિકાસને મોટો ફટકો પડવાની ધારણા છે.
ફોરેક્સ વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, રૂપિયો રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો છે કારણ કે બજારના સહભાગીઓએ H-1B વિઝા ફીમાં વધારાના સંભવિત પરિણામોનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. આ રેમિટન્સ વૃદ્ધિ ધીમી કરી શકે છે અને યુએસમાં સેવા નિકાસ ઘટાડી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, સ્થાનિક બજારોમાં જોખમ ટાળવાથી પણ રૂપિયા પર દબાણ આવી શકે છે.
મિરાઇ એસેટ શેરખાનના કરન્સી અને કોમોડિટી રિસર્ચ વિશ્લેષક અનુજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે રૂપિયો નબળો રહેશે કારણ કે યુએસ વિઝા ફીમાં વધારાનો મુદ્દો સ્થાનિક બજારના સેન્ટિમેન્ટને નબળી પાડી શકે છે. આનાથી વિદેશી મૂડીનો પ્રવાહ વધી શકે છે. જોકે, વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં એકંદર નબળાઈ સ્થાનિક ચલણને ટેકો આપી શકે છે." ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે સ્પોટ ડોલર-રૂપિયાનો દર 88.45 અને 89.20 ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.
દરમિયાન, ડોલર ઇન્ડેક્સ, જે છ મુખ્ય ચલણો સામે યુએસ ડોલરની સ્થિતિનું માપન કરે છે, તે 0.06 ટકા ઘટીને 97.28 પર પહોંચ્યો.
સ્થાનિક શેરબજારમાં, સેન્સેક્સ 57.87 પોઈન્ટ ઘટીને 82,102.10 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 32.85 પોઈન્ટ ઘટીને 25,169.50 પર પહોંચ્યો. શેરબજારના ડેટા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) સોમવારે વેચાણકર્તા હતા, તેમણે ₹2,910.09 કરોડના શેર વેચ્યા. ફોરેક્સ વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય માલ પર યુએસ ટેરિફમાં વધારો જેવી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને અસર કરી હતી.
સોના અને ચાંદીએ નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા
દરમિયાન, સલામત સંપત્તિની વધતી જતી વૈશ્વિક માંગ વચ્ચે મંગળવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સોનાના ભાવ ₹2,700 વધીને ₹1,18,900 પ્રતિ 10 ગ્રામની નવી ટોચે પહોંચ્યા. ઓલ ઈન્ડિયા સરાફા એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, 99.9 ટકા શુદ્ધતા ધરાવતું સોનું પાછલા બજાર સત્રમાં ₹1,16,200 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું.
સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં, 99.5 ટકા શુદ્ધતા ધરાવતું સોનું ₹2,650 વધીને ₹1,18,300 પ્રતિ 10 ગ્રામ (બધા કર સહિત) ની રેકોર્ડ ટોચ પર પહોંચ્યું હતું. સોમવારે તે ₹1,15,650 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ડોલર સામે રૂપિયામાં તીવ્ર ઘટાડાથી કિંમતી ધાતુના ભાવમાં વધારો થયો છે.
મંગળવારે ચાંદીના ભાવ પણ ₹3,220 વધીને ₹1,39,600 પ્રતિ કિલોગ્રામ (બધા કર સહિત) ની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચ્યા હતા. પાછલા સત્રમાં તે ₹1,36,380 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં, હાજર સોનાનો ભાવ એક ટકાથી વધુ વધીને $3,791.10 પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો. હાજર ચાંદી 0.57 ટકા વધીને $44.32 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
રૂપિયાના ઘટાડાથી ટૂંકા ગાળામાં નિકાસકારોને મદદ મળશે
અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયામાં રેકોર્ડ ઘટાડો થવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ભારતીય ઉત્પાદનોની કિંમત સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો થશે, પરંતુ નિકાસકારોએ ચેતવણી આપી હતી કે આ અસ્થિરતા આયાત મોરચે અનેક પડકારો ઉભા કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, જેમ્સ અને જ્વેલરી, પેટ્રોલિયમ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જેવા આયાત-આધારિત ક્ષેત્રો વધતા ખર્ચને કારણે ઓછો નફો જોઈ શકે છે.
ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FIEO) ના પ્રમુખ એસ.સી. રાલ્હને જણાવ્યું હતું કે, "રૂપિયાના ઘટાડાથી ટૂંકા ગાળામાં નિકાસકારોને ચોક્કસપણે મદદ મળશે. પરંતુ આપણને ડોલર સામે મૂલ્યમાં સ્થિરતાની જરૂર છે."
સમાન વિચારો શેર કરતા, મુંબઈ સ્થિત નિકાસકાર અને ટેક્નોક્રાફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના સ્થાપક ચેરમેન એસ.કે. સરાફે જણાવ્યું હતું કે, આનાથી દેશની નિકાસને ફાયદો થશે. કારણ કે અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફ દરમિયાન સ્થાનિક માલ ઓછો સ્પર્ધાત્મક બનશે. તેમણે કહ્યું, "આપણી મુશ્કેલીઓ થોડી હદ સુધી હળવી થશે. મને આશા છે કે આગામી 4-5 મહિનામાં રૂપિયો 100 પ્રતિ ડોલર સુધી પહોંચી જશે. મને લાગે છે કે 100 ટકા નવી સામાન્ય સ્થિતિ બની જશે."
અન્ય એક વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ વિકાસથી ક્રૂડ ઓઇલથી ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન, વિદેશી શિક્ષણ અને વિદેશ યાત્રા સુધીની આયાત વધુ મોંઘી બનશે.
રૂપિયાના અવમૂલ્યનની પ્રાથમિક અને તાત્કાલિક અસર આયાતકારો પર પડશે, જેમણે સમાન જથ્થા અને કિંમત માટે વધુ ચૂકવણી કરવી પડશે. જોકે, નિકાસકારો માટે આ એક વરદાન છે કારણ કે તેઓ ડોલરના બદલામાં વધુ રૂપિયા મેળવે છે.
ભારત પેટ્રોલ, ડીઝલ અને જેટ ઇંધણ જેવી તેની ઇંધણ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે 85 ટકા વિદેશી તેલ પર આધાર રાખે છે. ભારતીય આયાતમાં ક્રૂડ ઓઇલ, કોલસો, પ્લાસ્ટિક સામગ્રી, રસાયણો, ઇલેક્ટ્રોનિક માલ, વનસ્પતિ તેલ, ખાતરો, મશીનરી, સોનું, મોતી, કિંમતી અને અર્ધ-કિંમતી પથ્થરો અને લોખંડ અને સ્ટીલનો સમાવેશ થાય છે.
કાનપુર સ્થિત ગ્રોમોર ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર યાદવેન્દ્ર સિંહ સચાને જણાવ્યું હતું કે, રૂપિયાનું સ્થિર મૂલ્ય નિકાસકારો અને આયાતકારો બંને માટે ફાયદાકારક છે. "મૂલ્યમાં કોઈપણ વધઘટ બંને માટે સારી નથી."
ઓગસ્ટમાં દેશની વેપારી નિકાસ 6.72 ટકા વધીને $35.1 અબજ થઈ. એપ્રિલ-ઓગસ્ટ 2025-26 દરમિયાન, નિકાસ વધીને $184.13 અબજ થઈ, જ્યારે આયાત 2.13 ટકા વધીને $306.52 અબજ થઈ.
