ઓગસ્ટ 2025માં રીટેલ ફુગાવો વધીને 2.07% પર, ખાદ્ય, શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રોમાં દર ઊંચો

ઓગસ્ટ 2025 માં છૂટક ફુગાવો વધીને 2.07% થયો. ખાદ્ય ફુગાવામાં થોડો વધારો, શહેરી વિસ્તારોમાં વધુ દબાણ. આવાસ, શિક્ષણ, આરોગ્ય ફુગાવો ઊંચો રહ્યો.

ફાઈલ ફોટો
ફાઈલ ફોટો (ANI)
નવી દિલ્હી: ઓગસ્ટ 2025 માં ભારતનો છૂટક ફુગાવો વધીને 2.07% થયો છે. આ જુલાઈ 2025 માં નોંધાયેલા 1.61% કરતા વધુ છે. આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય (MoSPI) એ ગુરુવારે આ આંકડા જાહેર કર્યા. ફુગાવો વધ્યો હોવા છતાં, તે હજુ પણ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ની 6% ની ઉપલી સહિષ્ણુતા મર્યાદાથી ઘણો નીચે છે.

ખાદ્ય ફુગાવો નરમ પડ્યો, પરંતુ દબાણ હજુ પણ છે
ખાદ્ય ભાવ સૂચકાંક (CFPI) ના આધારે, ઓગસ્ટ 2025 માં ખાદ્ય ફુગાવો વાર્ષિક ધોરણે -0.69% નોંધાયો હતો. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં તે -0.70% અને શહેરી વિસ્તારોમાં -0.58% હતો. જોકે, જુલાઈની સરખામણીમાં ઓગસ્ટમાં ખાદ્ય ફુગાવામાં 107 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો થયો છે. શાકભાજી, માંસ અને માછલી, તેલ અને ચરબી, ઈંડા અને વ્યક્તિગત સંભાળ ઉત્પાદનો ફુગાવાને આગળ ધપાવતા મુખ્ય પરિબળો હતા.

શહેરી વિરુદ્ધ ગ્રામીણ ફુગાવો
શહેરી વિસ્તારોમાં છૂટક ફુગાવો જુલાઈમાં 2.10% થી વધીને ઓગસ્ટમાં 2.47% થયો. તે જ સમયે, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આ સ્તર પ્રમાણમાં ઓછું રહ્યું. શહેરી વિસ્તારોમાં ખાદ્ય ફુગાવામાં પણ સુધારો જોવા મળ્યો, જ્યાં તે -1.90% થી ઘટીને -0.58% થયો. આ દર્શાવે છે કે શહેરી ગ્રાહકોને ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓમાં થોડી રાહત મળી છે, જ્યારે અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થઈ છે.

ક્ષેત્રીય ફુગાવાનો દર
વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફુગાવાની સ્થિતિ અલગ હતી.

  • આવાસ: ઓગસ્ટમાં ૩.૦૯% (જુલાઈમાં ૩.૧૭%)
  • શિક્ષણ: ઓગસ્ટમાં ૩.૬૦% (જુલાઈમાં ૪.૧૧%)
  • આરોગ્ય: ઓગસ્ટમાં ૪.૪૦% (જુલાઈમાં ૪.૫૭%)
  • પરિવહન અને સંદેશાવ્યવહાર: ઓગસ્ટમાં ૧.૯૪% (જુલાઈમાં ૨.૧૨%)
  • ઇંધણ અને પ્રકાશ: ઓગસ્ટમાં ૨.૪૩% (જુલાઈમાં ૨.૬૭%)

આ આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે શિક્ષણ, આરોગ્ય અને રહેઠાણ જેવા આવશ્યક ક્ષેત્રોમાં ફુગાવો હજુ પણ ઊંચો છે.

રાજ્યોમાં પરિસ્થિતિ
50 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા રાજ્યોમાં, કેરળ, કર્ણાટક, જમ્મુ અને કાશ્મીર, પંજાબ અને તમિલનાડુમાં ઓગસ્ટ 2025માં રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા વધુ ફુગાવો નોંધાયો હતો. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે દક્ષિણ અને ઉત્તરીય રાજ્યોમાં જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ પ્રમાણમાં વધુ વધ્યો છે.

એકંદરે, ઓગસ્ટ 2025 માં છૂટક ફુગાવામાં થોડો વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે. જોકે આ RBI ની 6% મર્યાદાથી નીચે છે, ખાદ્ય અને બિન-ખાદ્ય વસ્તુઓમાં મિશ્ર વલણો સૂચવે છે કે ફુગાવાના દબાણ સંપૂર્ણપણે ઓછા થયા નથી. આગામી મહિનાઓમાં, પાક પુરવઠો, ચોમાસાની અસર અને વૈશ્વિક તેલના ભાવ ફુગાવાના વલણને અસર કરી શકે છે.

