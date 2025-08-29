ETV Bharat / business

Reliance AGM: Jioનો IPO આવી રહ્યો છે, મુકેશ અંબાણીએ આપી સંપૂર્ણ માહિતી - RELIANCE INDUSTRIES AGM

Reliance Jioના IPO અંગેનો સસ્પેન્સ સમાપ્ત થયો છે. અંબાણીએ અપડેટ આપ્યું.

Published : August 29, 2025 at 6:48 PM IST

મુંબઈ: Reliance Industries ની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં, કંપનીના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે Reliance Jio ના IPO ની જાહેરાત કરી છે. આ IPO આવતા વર્ષે આવશે. કંપનીની 48મી વાર્ષિક AGM મીટિંગમાં આ માહિતી આપવામાં આવી છે.

મુકેશ અંબાણીએ શુક્રવારે તેમની કંપનીના લગભગ 44 લાખ શેરધારકોને સંબોધતા કહ્યું કે તેમનું લક્ષ્ય આગામી વર્ષના અર્ધવાર્ષિક ગાળા પહેલા Jio ને શેરબજારમાં લાવવાનું છે. તેમણે કહ્યું કે જો તમે બધા મંજૂરી આપો છો, તો Jioનો IPO સમયસર બજારમાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે શેરધારકો માટે આ ખૂબ જ આકર્ષક તક હશે. મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું કે આ સમયે Jio ના ગ્રાહકોની સંખ્યા 50 કરોડને વટાવી ગઈ છે.

અંબાણીએ કહ્યું, "Jio તેનો IPO લાવવા માટે તમામ જરૂરી તૈયારીઓ કરી રહ્યું છે. જો બધી મંજૂરીઓ મળી જાય તો અમે 2026 ના પહેલા છ મહિના સુધીમાં Jio ને લિસ્ટ કરવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ. આ સાબિત કરશે કે Jio પાસે વૈશ્વિક કંપનીઓની સમકક્ષ મૂલ્ય સર્જન કરવાની ક્ષમતા પણ છે."

મુકેશ અંબાણીએ AI ક્ષેત્રમાં પણ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું, "AI અને સંબંધિત ઊંડાણપૂર્વકની ટેકનોલોજીમાં સફળતાએ ઉત્પાદકતા, કાર્યક્ષમતા અને માનવ ક્ષમતાને અકલ્પનીય સ્તરે વધારવાનું શરૂ કર્યું છે. આ ચમત્કારિક શક્તિને કારણે, AI ને હવે નવી કામધેનુ, આપણા યુગની દૈવી ઇચ્છા પૂર્ણ કરતી ગાય કહી શકાય."

રિલાયન્સ Jio ના ચેરમેન આકાશ અંબાણીએ પણ આ બેઠકને સંબોધિત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે દેશમાં 5G ગ્રાહકોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે અને તેમાં રિલાયન્સની સૌથી મોટી ભાગીદારી છે. આકાશે કહ્યું કે 22 કરોડથી વધુ ગ્રાહકો Jio 2 5G નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા છે. તેમણે એ પણ માહિતી આપી છે કે Jio ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તેનું આંતરરાષ્ટ્રીય સંચાલન પણ શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે.

તમને જણાવી દઈએ કે ગયા મહિને બ્લૂમબર્ગે તેના એક અહેવાલમાં Jio IPO વિશે મોટી માહિતી આપી હતી. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જિયોમાં પાંચ ટકા હિસ્સો વેચવાનું વિચારી રહી છે. આ રકમ સાથે, તે છ અબજ ડોલર એકત્ર કરી શકશે. આ રકમના આધારે, હ્યુન્ડાઇ મોટર્સ ઇન્ડિયા પછી આ સૌથી મોટો IPO હોઈ શકે છે. ભારતમાં રિલાયન્સ જિયોનો સૌથી મોટો હરીફ એરટેલ છે. એરટેલનું બજાર મૂલ્ય લગભગ $128.7 બિલિયન છે.

