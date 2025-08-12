ETV Bharat / business

Published : August 12, 2025 at 3:07 PM IST

મુંબઈ: રીગલ રિસોર્સિસ લિમિટેડનો IPO આજથી, 12 ઓગસ્ટ, 2025 થી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો છે. તે ત્રણ દિવસ માટે ખુલ્લો રહેશે અને 14 ઓગસ્ટના રોજ બંધ થશે. ફાળવણી પ્રક્રિયા 18 ઓગસ્ટના રોજ પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. મકાઈના ઉત્પાદનોના ક્ષેત્રમાં કામ કરતી આ કંપની ₹306 કરોડના ઇશ્યૂ કદ સાથે રોકાણકારોને તક આપી રહી છે.

IPO કદ અને પ્રાઇસ બેન્ડ
આ IPOમાં કુલ ₹306 કરોડના શેર જારી કરવામાં આવી રહ્યા છે. આમાં ₹96 કરોડના મૂલ્યના 0.94 કરોડ શેર ઓફર ફોર સેલ (જૂના શેરધારકો તરફથી) અને ₹210 કરોડના મૂલ્યના 2.06 કરોડ નવા શેરનો સમાવેશ થાય છે. શેરની કિંમત ₹96 થી ₹102 પ્રતિ શેર વચ્ચે રાખવામાં આવી છે.

લોટનું કદ અને લઘુત્તમ રોકાણ
એક લોટમાં 144 શેર હશે. રિટેલ રોકાણકારો ₹13,824 થી રોકાણ કરી શકે છે. મોટા બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે લઘુત્તમ રોકાણ 69 લોટ (9,936 શેર) અને નાના NII માટે 14 લોટ (2,016 શેર) છે. આ લોટ સાઈઝ રોકાણકારોને રોકાણ કરવાની સુગમતા આપે છે.

IPO નો ઉદ્દેશ્ય અને કંપની પરિચય
રીગલ રિસોર્સિસ લિમિટેડની સ્થાપના 2012 માં કરવામાં આવી હતી અને તે દરરોજ 750 ટનની ક્રશિંગ ક્ષમતા સાથે મકાઈના ઉત્પાદનોનું પ્રોડક્શન કરે છે. આ IPO માંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ ₹159 કરોડના બાકી દેવાની ચુકવણી અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.

GMP અને લિસ્ટિંગ માહિતી
આ IPO નું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 11 ઓગસ્ટના રોજ +22 પર નોંધાયું હતું, જેનો અર્થ એ છે કે શેર ₹124 ની આસપાસ વેચાઈ રહ્યા છે, જે પ્રાઇસ બેન્ડ કરતા લગભગ 21.57% વધુ છે. કંપનીના શેર 20 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.

રોકાણકારો માટે મુખ્ય જોખમો
રીગલ રિસોર્સિસના ટોચના 10 ગ્રાહકો કંપનીના કુલ વેચાણનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. કોઈપણ મોટા ગ્રાહકના બહાર નીકળવાથી કંપનીના વ્યવસાય અને નાણાકીય સ્થિતિ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. તેથી, રોકાણકારોએ આ જોખમને સમજ્યા પછી રોકાણ કરવું જોઈએ.

ડિસ્ક્લેમર: ઉપર આપેલા મંતવ્યો અને સૂચનો વ્યક્તિગત વિશ્લેષકો અથવા બ્રોકરેજ કંપનીઓના છે, ETV ભારતના નહીં. અમે રોકાણકારોને કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય લેતા પહેલા પ્રમાણિત નિષ્ણાતોની સલાહ લેવાની સલાહ આપીએ છીએ.

