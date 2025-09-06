GST ઘટાડાથી બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં ધિરાણની માંગ વધશે, વપરાશ 10% સુધી વધી શકે છે
GST સુધારા ખેડૂતો, ગ્રાહકો અને સહકારી સંસ્થાઓને રાહત આપશે. કિંમતો ઘટશે, ધિરાણની માંગ વધશે, ગ્રામીણ અને છૂટક બજારોમાં વપરાશ વધશે.
Published : September 6, 2025 at 8:44 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારના તાજેતરના GST સુધારાઓને કારણે બેંકોને છૂટક, MSME અને કૃષિ ક્ષેત્રોમાં ધિરાણની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. આવક વધવા અને રોકાણો ઝડપી થવાથી વ્યવસાયોને વધુ મૂડીની જરૂર પડશે.
બેંકિંગ ક્ષેત્રની અપેક્ષાઓ
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકના MD અને CEO અજય કુમાર શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે આ સુધારાની અર્થતંત્ર પર વ્યાપક અસર પડશે. વિતરકો અને છૂટક વેપારીઓનો રોકડ પ્રવાહ સુધરશે, નાના વ્યવસાયોને કાર્યકારી મૂડીની વધુ પહોંચ મળશે અને માંગ વધવાથી ધિરાણની જરૂરિયાત પણ વધશે. તેમણે તેને "વિકસિત ભારત" ના દૃષ્ટિકોણથી સમાવિષ્ટ વિકાસ માટે ઉત્પ્રેરક તરીકે વર્ણવ્યું.
ગ્રામીણ બજારોમાં વપરાશ વધશે
શ્રીવાસ્તવના મતે, આગામી બે ક્વાર્ટરમાં ગ્રામીણ બજારોમાં વપરાશ 8-10% વધી શકે છે. કૃષિ ઉત્પાદનો પર GST 12% થી ઘટાડીને 5% કરવાથી ખેડૂતોને સીધો લાભ મળશે.
ગ્રાહકોને રાહત
દૂધ, ડેરી ઉત્પાદનો, ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ અને ગ્રાહક ટકાઉ વસ્તુઓ પર GST ઘટાડવાથી ગ્રાહકો પરનો બોજ ઓછો થશે. વાહનો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને રહેણાંક સામગ્રી પર કર ઘટાડાથી આ ક્ષેત્રોમાં માંગ વધશે. વીમા પોલિસીઓને સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત બનાવવાથી નાણાકીય સમાવેશને પ્રોત્સાહન મળશે.
ક્રેડિટ વૃદ્ધિ માટે નવી તક
કેરએજ રેટિંગ્સના સિનિયર ડિરેક્ટર સંજય અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે GST ઘટાડાથી માલ અને સેવાઓની અંતિમ કિંમતમાં ઘટાડો થશે, જેનાથી ગ્રાહકોની ખરીદ શક્તિ વધશે. આ ખાસ કરીને ગ્રાહક ટકાઉ વસ્તુઓ, ઓટોમોબાઇલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સના વેચાણમાં વધારો કરી શકે છે.
તેમણે કહ્યું કે બેંકોને ઓટો લોન અને વ્યક્તિગત લોનની માંગમાં વધારો જોવા મળશે. હાલમાં, બેંકોના કુલ ધિરાણમાં હાઉસિંગ લોનનો હિસ્સો 16.7%, વાહન લોન 3.5%, ક્રેડિટ કાર્ડ 1.6% અને ગ્રાહક ટકાઉ વસ્તુઓ લોન 0.1% છે.
