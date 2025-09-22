GST 2.0 સુધારા પછી RBI તરફથી સારા સમાચાર આવી શકે છે, લોન EMI ઘટી શકે છે
SBIના અહેવાલ મુજબ, RBI સપ્ટેમ્બરમાં દરોમાં ઘટાડો કરી શકે છે, કારણ કે GST સુધારા અને ઘટતા ફુગાવાને કારણે CPI ઐતિહાસિક નીચા સ્તરે છે.
Published : September 22, 2025 at 1:47 PM IST
નવી દિલ્હી : દેશનો ફુગાવાનો દર ઐતિહાસિક નીચા સ્તરે પહોંચવાની દિશામાં છે. દરમિયાન, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના તાજેતરના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) સપ્ટેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરે છે, તો તે એક સમજદારીભર્યું પગલું હશે. આનો સીધો ફાયદો સામાન્ય જનતાને થશે, કારણ કે લોન EMI સસ્તી થઈ શકે છે.
SBIના ગ્રુપ ચીફ ઇકોનોમિક એડવાઇઝર ડૉ. સૌમ્ય કાંતિ ઘોષના મતે, ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) પર આધારિત ફુગાવો
વધુ ઘટી શકે છે. તેમનો અંદાજ છે કે GST દરોને તર્કસંગત બનાવવાથી સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં ફુગાવામાં 65 થી 75 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો થઈ શકે છે. ઓક્ટોબરમાં CPI ઘટીને 1.1 ટકા થવાની ધારણા છે, જે 2004 પછીનો સૌથી નીચો દર છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, કોઈપણ વધારાના દર ઘટાડા વિના પણ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં ફુગાવો 2 ટકાથી નીચે આવવાનો અંદાજ છે. નાણાકીય વર્ષ 2026 અને 2027 દરમિયાન ફુગાવો RBIના લક્ષ્ય શ્રેણી (4 ટકા ± 2 ટકા) થી નીચે રહેવાની ધારણા છે.
દરમાં ઘટાડો શા માટે જરૂરી છે?
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે 2019માં, જ્યારે સરકારે ઘણી વસ્તુઓ પર GST દર 28 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો, ત્યારે માત્ર બે મહિનામાં ફુગાવો 35 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટી ગયો. આનો અર્થ એ થયો કે કર સુધારાની સીધી અસર ફુગાવા પર પડી.
ડૉ. ઘોષ કહે છે કે, તાજેતરના CPI ડેટા પણ ફુગાવામાં 20 થી 30 બેસિસ પોઈન્ટનો વધુ ઘટાડો સૂચવે છે. આના આધારે, RBI દ્વારા સપ્ટેમ્બરમાં દરોમાં ઘટાડો કરવો સંપૂર્ણપણે વાજબી રહેશે.
બધાની નજર MPC ની બેઠક પર છે
RBI એ ઓગસ્ટની બેઠકમાં વ્યાજ દર 5.50 ટકા પર જાળવી રાખ્યો હતો. જોકે, 29 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની બેઠકમાં દર ઘટાડા અંગે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે.
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, "જૂન પછી દર ઘટાડા માટેના માપદંડો વધુ કડક બન્યા છે. પરિણામે, RBI ને તેની નીતિ જનતા અને બજારને સંતુલિત રીતે જણાવવાની જરૂર પડશે. આ સમયે દર ઘટાડવામાં નિષ્ફળતા એક મોટી ભૂલ માનવામાં આવશે, કારણ કે ફુગાવો લાંબા સમય સુધી નિયંત્રણમાં રહી શકે છે."
ફુગાવામાં ઘટાડો, GST સુધારા અને સ્થિર આર્થિક વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને, સપ્ટેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડો વ્યક્તિઓને નોંધપાત્ર રાહત આપી શકે છે. આનાથી માત્ર લોન સસ્તી થશે નહીં, પરંતુ કેન્દ્રીય બેંક તરીકે RBIની છબી પણ મજબૂત થશે.
