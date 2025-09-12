EMI પર ખરીદેલા ફોનનો હપ્તો નહીં ભરો તો ડિવાઇસ લોક થઈ જશે! RBIની નવા નિયમ પર વિચારણા
RBI જૂના મોબાઇલ ફોનને EMI ડિફોલ્ટ પર લોક કરવાની યોજના પર વિચાર કરી રહી છે, જેનાથી લોન રિકવરીમાં ઝડપી વધારો થશે.
Published : September 12, 2025 at 4:05 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની કેન્દ્રીય બેંક, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI), ધિરાણકર્તાઓને ગ્રાહકો દ્વારા ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ થવા પર ક્રેડિટ પર ખરીદેલા મોબાઇલ ફોનને રિમોટલી લોક કરવાની મંજૂરી આપવાનું વિચારી રહી છે. બે સ્ત્રોતોએ આ માહિતીની પુષ્ટિ કરી છે. આ પગલાનો હેતુ મુખ્યત્વે નોન-પરફોર્મિંગ એસેટ્સને રોકવાનો છે, પરંતુ તે ગ્રાહક અધિકારો વિશે પણ ચિંતા પેદા કરી શકે છે.
ભારતમાં મોબાઇલ અને નાના ગ્રાહક લોનની સ્થિતિ
2024 માં હોમ ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા એક અભ્યાસ મુજબ, ભારતમાં ફોન સહિત એક તૃતીયાંશથી વધુ ગ્રાહક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નાની લોન પર ખરીદવામાં આવે છે. ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરના ડેટા અનુસાર, 1.4 અબજની વસ્તી ધરાવતા દેશમાં 1.16 અબજથી વધુ મોબાઇલ કનેક્શન છે.
RBI ના અગાઉના નિર્દેશ અને ફેરફારો
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગયા વર્ષે RBI એ ધિરાણકર્તાઓને ડિફોલ્ટ કરનારા ગ્રાહકોના ફોન લોક ન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ પ્રક્રિયામાં, લોન આપતી વખતે ડિવાઇસ પર એક એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી હતી, જે ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં તેને લોક કરવાનું એક માધ્યમ હતું.
હવે ધિરાણકર્તાઓ સાથે પરામર્શ કર્યા પછી, RBI તેના વાજબી આચાર સંહિતાને અપડેટ કરશે, જેમાં ફોન લોકીંગ વ્યવસ્થા માટે માર્ગદર્શિકા શામેલ હશે. આ નિયમો ઉધાર લેનારાઓની પૂર્વ સંમતિ ફરજિયાત કરશે અને ધિરાણકર્તાઓને લૉક કરેલા ફોન પર વ્યક્તિગત ડેટા ઍક્સેસ કરવાથી અટકાવશે.
બેંકિંગ અને લોન ક્ષેત્ર પર અસર
જો આ પગલું લાગુ કરવામાં આવે છે, તો બજાજ ફાઇનાન્સ, ડીએમઆઈ ફાઇનાન્સ અને ચોલામંડલમ ફાઇનાન્સ જેવા મુખ્ય ગ્રાહક ધિરાણકર્તાઓને ફાયદો થઈ શકે છે. નાની લોનમાં ડિફોલ્ટનું જોખમ વધારે હોય છે અને બિન-બેંક ધિરાણકર્તાઓ ટકાઉ ગ્રાહક લોનમાં લગભગ 85% હિસ્સો ધરાવે છે.
કેન્દ્રીય બેંકના ડેટા અનુસાર, ભારતની બેંકિંગ સિસ્ટમમાં કુલ બિન-ખાદ્ય ધિરાણમાં વ્યક્તિગત લોનનો હિસ્સો લગભગ એક તૃતીયાંશ છે, જ્યારે ફોન જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક માલ માટેની લોન ઝડપથી વધી રહી છે.
ગ્રાહક અધિકારો અંગે ચિંતા
ગ્રાહક હિમાયતીઓ પરિવર્તન વિશે ચેતવણી આપી રહ્યા છે. કેશલેસ કન્ઝ્યુમરના સ્થાપક શ્રીકાંત એલ.એ જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રથા ગ્રાહકોને ટેકનોલોજી દ્વારા નાણાકીય સેવાઓ, શિક્ષણ અને આજીવિકાથી વંચિત કરી શકે છે. તેમણે તેને ગ્રાહક શોષણનો ખતરો ગણાવ્યો.