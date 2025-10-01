રેપો રેટ 5.5 ટકા પર યથાવત રહેશે, RBIની બેઠક બાદ લેવાયો નિર્ણય
RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જાહેરાત કરી કે રેપો રેટ 5.5% પર યથાવત રહેશે.
Published : October 1, 2025 at 4:56 PM IST
મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની ત્રણ દિવસીય બેઠક પૂર્ણ થતાં આજે ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જાહેરાત કરી. બેઠક બાદ, RBI ગવર્નરે બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયોની જાહેરાત કરી.
બેઠક બાદ, RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જાહેરાત કરી કે રેપો રેટ યથાવત રહેશે. આમ, 5.5% રેપો રેટ યથાવત રહેશે. GST ના આ તર્કસંગતકરણથી ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળશે.
બેઠક બાદ, RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે, GST ના તર્કસંગતકરણથી ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળશે. મલ્હોત્રાએ એમ પણ જણાવ્યું કે, ઓગસ્ટની નાણાકીય નીતિ પછી દેશમાં વૃદ્ધિ અને ફુગાવા વચ્ચેનું સંતુલન નોંધપાત્ર રીતે બદલાયું છે.
ગવર્નરે ભાર મૂક્યો કે, GST સુધારાની અસર ફુગાવાને ઘટાડી શકે છે. બીજી તરફ, ઊંચા ટેરિફ, એટલે કે, આયાત અને નિકાસ પર વધેલી ડ્યુટી, નિકાસને ધીમી પાડી શકે છે.
આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, RBI ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) એ ફેબ્રુઆરી 2025 થી રેપો રેટમાં 1 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની બેઠક સોમવાર, 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ શરૂ થઈ. ત્રણ દિવસીય બેઠકના છેલ્લા દિવસે, સમિતિના અધ્યક્ષ અને RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ લીધેલા નિર્ણયો રજૂ કર્યા. જોકે, પરિણામો નિષ્ણાતોની આગાહીઓ સાથે સુસંગત હતા. મોટાભાગના વિશ્લેષકોએ રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થવાની આગાહી કરી હતી, જે સમાન રહ્યો. કેન્દ્રીય બેંકે રેપો રેટ 5.50% પર યથાવત રાખ્યો. નીતિગત વલણ પણ તટસ્થ રાખવામાં આવ્યું હતું.
ફેબ્રુઆરી અને એપ્રિલમાં દરેકમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ જૂનમાં રેપો રેટમાં 50 બેસિસ પોઈન્ટનો મોટો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. વ્યાજ દર ઘટાડીને, RBI એ ભારતીય અર્થતંત્રમાં ઉધાર સસ્તું બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ સાથે, માંગ વધારવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો: