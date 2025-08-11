નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાંની એક, ICICI બેંકે 1 ઓગસ્ટ, 2025 થી તેના બચત ખાતાઓ માટે લઘુત્તમ સરેરાશ બેલેન્સ (MAB) માં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. બેંકે શહેરી વિસ્તારો માટે પગાર વગરના ખાતાઓ માટે લઘુત્તમ બેલેન્સ ₹10,000 થી વધારીને ₹50,000 કર્યું છે. અર્ધ-શહેરી વિસ્તારોમાં, આ મર્યાદા ₹ 5,000 થી વધારીને ₹ 25,000 અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ₹ 2,000 થી વધારીને ₹ 10,000 કરવામાં આવી છે.
RBI નું વલણ
આ મુદ્દા પર, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) ના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, લઘુત્તમ બેલેન્સ નક્કી કરવું એ સંપૂર્ણપણે બેંકોનો વ્યાપારી નિર્ણય છે અને RBI નો તેમાં સીધો હસ્તક્ષેપ નથી. તેમણે સમજાવ્યું, "કેટલીક બેંકોમાં લઘુત્તમ બેલેન્સ ₹ 10,000, કેટલીક ₹ 2,000 ની જરૂરિયાત હોય છે, અને કેટલીક બેંકોએ તેને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દીધી છે. તે તેમના વ્યવસાય મોડેલ પર આધાર રાખે છે."
ગ્રાહકો પર સંભવિત અસર
નિષ્ણાતો માને છે કે આ નિર્ણય નાના શહેરો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોના ગ્રાહકો પર દબાણ લાવી શકે છે, ખાસ કરીને ઓછી માસિક આવક ધરાવતા લોકો પર. ઉચ્ચ લઘુત્તમ બેલેન્સ જાળવવાની જરૂરિયાત તેમના માટે બેંક ખાતું જાળવવાનું મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. જો ખાતાધારકો સેટ સરેરાશ બેલેન્સ જાળવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો બેંક માસિક ફી અથવા દંડ વસૂલ કરી શકે છે.
જાહેર વિરુદ્ધ ખાનગી બેંક નીતિ
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ઘણી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ લઘુત્તમ બેલેન્સની આવશ્યકતા નાબૂદ કરી છે, તેથી ગ્રાહકોએ બેલેન્સ ન જાળવવા છતાં પણ કોઈ ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી. તેનાથી વિપરીત, ખાનગી બેંકો આ નિયમનો કડક અમલ કરે છે અને સરેરાશ બેલેન્સ ઓછું થવા બદલ દંડ વસૂલ કરે છે. ICICI બેંકનો નવો નિર્ણય આ નીતિ હેઠળ આવે છે.
ગ્રાહક અધિકાર સંગઠનો અને બેંકિંગ ગ્રાહક મંચો આ પગલાની ટીકા કરે છે. તેમનું કહેવું છે કે આ નાણાકીય સમાવેશની પ્રક્રિયાને નબળી પાડે છે અને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના ગ્રાહકોને બેંકિંગ સેવાઓથી દૂર કરી શકે છે. તેમણે સરકાર અને RBI ને અપીલ કરી છે કે તેઓ ખાનગી બેંકોને આવા નિર્ણયો પર પુનર્વિચાર કરવા માટે પ્રેરિત કરે.
