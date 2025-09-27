રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ટૂંક સમયમાં ગ્લોબલ ટુરિઝમ વિલેજ અને નાઈટ સફારીનો અનુભવ મળશે
રામોજી ફિલ્મ સિટી પ્રવાસીઓ માટે સતત નવા આકર્ષણો ઉમેરી રહ્યું છે. હવે, ગ્લોબલ ટુરિઝમ વિલેજ અને નાઇટ સફારી ખુલવા જઈ રહ્યા છે.
Published : September 27, 2025 at 10:25 PM IST
હૈદરાબાદ: રામોજી ગ્રુપ પ્રવાસીઓના અનુભવને વધારવા માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. વિશ્વના સૌથી મોટા ફિલ્મ સિટી તરીકે જાણીતું, રામોજી ફિલ્મ સિટી હવે બે નવા પ્રોજેક્ટ્સ સાથે મુલાકાતીઓ માટે નવા આકર્ષણો અને મનોરંજનના વિકલ્પો ઉમેરી રહ્યું છે. આ મુલાકાતીઓને વધુ ઉત્સાહ અને વિવિધતા પ્રદાન કરશે.
રામોજી ફિલ્મ સિટીએ રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ગ્લોબલ ટુરિઝમ વિલેજ અને નાઇટ સફારી વિકસાવવા માટે તેલંગાણા રાજ્ય સરકાર સાથે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. 27 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ હૈદરાબાદના શિલ્પારામમ ખાતે આયોજિત તેલંગાણા ટુરિઝમ કોન્ક્લેવમાં નવા પ્રોજેક્ટ્સ અંગે સરકાર સાથે કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.
ગ્લોબલ ટુરિઝમ વિલેજ અને નાઇટ સફારી પ્રોજેક્ટ ₹2,000 કરોડના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવશે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, રામોજી ગ્રુપના સીએમડી ચેરુકુરી કિરણ, રામોજી ફિલ્મ સિટીના એમડી વિજયેશ્વરી અને સલાહકાર સંબાશિવ રાવ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા. આ જ કાર્યક્રમમાં પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં કામ કરતી અનેક સંસ્થાઓને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
રામોજી ફિલ્મ સિટીને અનેક પ્રવાસન સંબંધિત શ્રેણીઓમાં એવોર્ડ મળ્યા હતા. રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં સ્થિત ગ્રીન્સ ઇન કોઝી એકોમોડેશનને ક્લાસિફાઇડ હોટેલ્સ કેટેગરીમાં એવોર્ડ મળ્યો. રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં સ્થિત સિતારા હોટેલને બેસ્ટ ફોર-સ્ટાર હોટેલ કેટેગરીમાં એવોર્ડ મળ્યો. આ એવોર્ડ્સ રામોજી ફિલ્મ ગ્રુપના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ વિપિન સિંઘલ, એસબીઆર પ્રસાદ, સોવન મિશ્રા અને જાફરે પ્રાપ્ત કર્યો.
રામોજી ગ્રુપ વિશે જાણો:
રામોજી ગ્રુપ ભારતમાં એક મુખ્ય મીડિયા અને મનોરંજન સમૂહ છે, જે મુખ્યત્વે રામોજી ફિલ્મ સિટી સાથે સંકળાયેલું છે. હૈદરાબાદમાં સ્થિત, તેની સ્થાપના 1991 માં પ્રખ્યાત મીડિયા ઉદ્યોગસાહસિક રામોજી રાવ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આશરે 2,000 એકરમાં ફેલાયેલું, તે વિશ્વનું સૌથી મોટું ફિલ્મ શહેર છે. તે ફિલ્મ શૂટિંગ, પર્યટન અને મનોરંજન સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.
આ પણ વાંચો: