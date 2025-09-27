ETV Bharat / business

સરકારી બેંકોનો નફો રૂ.1.5 લાખ કરોડ, ROA 1%ને પાર થયો: રિપોર્ટ

મોતીલાલ ઓસ્વાલના અહેવાલ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 26-28માં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોનો નફો ₹1.5 લાખ કરોડ, બજાર મૂડીકરણ પાંચ ગણું અને 14% CAGR વૃદ્ધિદરને સ્પર્શ્યો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો (PSBs) નફાકારકતાના નવા તબક્કામાં પ્રવેશી છે. મોતીલાલ ઓસ્વાલના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, આવી બેંકોનું રિટર્ન ઓન એસેટ્સ (ROA) 1 ટકાથી વધુ થઈ ગયું છે, જે તેમને નાણાકીય સ્થિરતા અને નફાકારકતા તરફ મજબૂત રીતે સ્થિત કરે છે. અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, મજબૂત બેલેન્સ શીટ્સ, સારી એસેટ ક્વોલિટી અને સ્થિર ક્રેડિટ વૃદ્ધિએ આ ઉછાળામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.

અહેવાલ મુજબ, PSB ક્ષેત્રનો કુલ નફો ₹1.5 લાખ કરોડ સુધી પહોંચ્યો છે. વધુમાં, આવરી લેવામાં આવેલી બેંકોની એકંદર કમાણી FY26 થી FY28 દરમિયાન 14 ટકાના CAGR પર વધવાની ધારણા છે. જ્યારે ચોખ્ખા વ્યાજ માર્જિન (NIMs) નજીકના ગાળામાં દબાણ હેઠળ રહી શકે છે, ત્યારે વધતી ફી આવક, ધીમે ધીમે ખર્ચ ગુણોત્તરમાં સુધારો અને લગભગ 79 ટકાનો પ્રોવિઝન કવર રેશિયો (PCR) ROA ને 1.0-1.1 ટકાના સ્થિર સ્તરે જાળવવામાં મદદ કરશે.

અહેવાલમાં એ પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે કે, 15 વર્ષમાં પ્રથમ વખત, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ લોન વૃદ્ધિમાં ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોને પાછળ છોડી દીધી છે. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ નાણાકીય વર્ષ 2025 માં લોન વૃદ્ધિનો અંદાજ 12 ટકા રાખ્યો હતો, જ્યારે ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોએ માત્ર 10 ટકા નોંધાવ્યો હતો. મજબૂત ડિપોઝિટ ફ્રેન્ચાઇઝી, રૂઢિવાદી લોન-ટુ-ડિપોઝિટ રેશિયો અને રિટેલ, કૃષિ અને MSME ક્ષેત્રોમાં સ્થિર વૃદ્ધિએ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની ગતિને વધુ ટેકો આપ્યો છે.

નાણાકીય વર્ષ 2020 થી PSBsનું બજાર મૂડીકરણ લગભગ પાંચ ગણું વધ્યું છે, છતાં આ બેંકો વાજબી મૂલ્યાંકન પર વેપાર કરી રહી છે. ક્ષેત્રનો ROE 18-19 ટકા અને ROA 1 ટકા પર સ્થિર રહે છે.

મોતીલાલ ઓસ્વાલના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે તાજેતરના લાભો એક વખતનો નથી. ROA માં 1 ટકાની રિકવરી એક વખતની ઘટના નથી પરંતુ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો માટે ટકાઉ વળતરનો સંકેત છે. નાણાકીય વર્ષ 2026 ના બીજા ભાગમાં માર્જિનમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા અને સંપત્તિ ગુણવત્તા સ્થિર રહેવાની સાથે, આ બેંકો આગામી વર્ષોમાં રોકાણકારોને સ્થિર અને મજબૂત વળતર આપવા માટે તૈયાર છે.

જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની આ મજબૂતાઈ તેમને નાણાકીય કટોકટી સામે વધુ સ્થિતિસ્થાપક બનાવે છે એટલું જ નહીં પરંતુ રોકાણકારો માટે આકર્ષક તકો પણ પૂરી પાડે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે પીએસબી ભવિષ્યમાં ભારતીય બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતા રહેશે, કારણ કે તેમની મજબૂત બેલેન્સ શીટ અને સ્થિર ક્રેડિટ વૃદ્ધિ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ટાટા કેપિટલ IPO: 2025નો સૌથી મોટો IPO આ તારીખે ખુલશે
  2. અમેરિકા પાસે ભારતીય જેનેરિક દવાઓનો કોઈ વિકલ્પ જ નથી: નેટકો ફાર્માના સીઈઓ રાજીવ નન્નાપાનેની

For All Latest Updates

TAGGED:

PSB PROFIT GROWTHCAGR EARNINGS GROWTHPRIVATE BANKS COMPARISONPUBLIC SECTOR BANKSPUBLIC SECTOR BANKS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.