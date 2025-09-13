ETV Bharat / business

દવાઓના ભાવ ઘટશે, ગ્રાહકોને કર ઘટાડાનો સીધો લાભ મળશે: NPPA

NPPA એ આદેશ આપ્યો છે કે GST ઘટાડા સાથે દવાઓની MRP તાત્કાલિક સુધારવી જોઈએ, જેથી કર ઘટાડાનો લાભ ગ્રાહકો સુધી સીધો પહોંચે.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (Canva)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: નેશનલ ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રાઇસિંગ ઓથોરિટી (NPPA) એ તાજેતરમાં એક મહત્વપૂર્ણ આદેશ જારી કર્યો છે, જેમાં દવા ઉત્પાદકો અને માર્કેટિંગ કંપનીઓને તાત્કાલિક તે દવાઓના મહત્તમ છૂટક ભાવ (MRP) માં ફેરફાર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે જેના પર તાજેતરમાં GST દર ઘટાડવામાં આવ્યો છે. આ પગલાનો હેતુ એ છે કે કર ઘટાડાનો લાભ ગ્રાહકો સુધી સીધો પહોંચે અને તેમને દવાઓ પર ઓછો ખર્ચ કરવો પડે.

NPPA અનુસાર, જ્યારે સરકાર કોઈ દવા પર GST અથવા અન્ય કર ઘટાડે છે, ત્યારે તે દવાની MRP સમાન પ્રમાણમાં ઘટાડવી ફરજિયાત રહેશે. આનાથી દવાઓના ભાવમાં વાસ્તવિક ઘટાડો થશે અને ગ્રાહકો તરત જ તેનો લાભ લઈ શકશે. આ આદેશ હેઠળ, કંપનીઓએ ફક્ત સુધારેલી કિંમત સૂચિ જારી કરવી પડશે અને તેને છૂટક વેપારીઓ અને રાજ્ય નિયંત્રકો સુધી પહોંચાડવી પડશે. NPPA એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે પહેલાથી ઉત્પાદિત અને સ્ટોકમાં રહેલી દવાઓનું રિલેબલિંગ, રિસ્ટીકરિંગ અથવા રિકોલ ફરજિયાત નથી. આ પગલું સ્વૈચ્છિક ધોરણે લઈ શકાય છે, જો કંપનીઓ ઓર્ડરમાં દર્શાવેલ શરતોનું પાલન કરે.

ખાસ કરીને, GST દરોમાં તાજેતરના ફેરફારને કારણે દવાઓના ભાવમાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલીક દવાઓ પરનો GST દર 12% થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે કેટલીક જીવનરક્ષક દવાઓ પર 5% થી ઘટાડીને શૂન્ય ટકા GST કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડાથી દર્દીઓ અને સામાન્ય ગ્રાહકોને સીધી નાણાકીય રાહત મળશે, કારણ કે હવે તેમને દવાઓ પર પહેલા કરતા ઓછો ખર્ચ કરવો પડશે.

NPPA એ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે કંપનીઓને મોંઘા રિ-લેબલિંગ અથવા સ્ટીકરલિંગ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. ફક્ત સુધારેલી કિંમત સૂચિ જારી કરવી પૂરતી રહેશે, જે કાનૂની પાલન પણ સુનિશ્ચિત કરશે અને કંપનીઓ પર વધારાનું નાણાકીય દબાણ નહીં લાવે.

નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલું ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં પારદર્શિતા વધારવા અને સામાન્ય લોકો માટે દવાઓ સુલભ બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ છે. આનાથી ગ્રાહકોને જીવનરક્ષક દવાઓ સુધી પહોંચવામાં સરળતા રહેશે અને તેમને આર્થિક રીતે પણ ફાયદો થશે.

આ આદેશ પછી, બજારમાં દવાઓના ભાવમાં ખરેખર ઘટાડો થવાની આશા છે, જેનાથી દર્દીઓ માટે સારવાર સસ્તી અને સસ્તી બનશે. NPPAનો આ નિર્ણય ગ્રાહક હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે અને દવાઓની ઉપલબ્ધતા અને કિંમતો વચ્ચે સંતુલન જાળવવા માટે તેને એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.

એકંદરે, NPPAનો આ આદેશ ગ્રાહકોને સસ્તી દવાઓ પૂરી પાડવા, કર ઘટાડાનો સીધો લાભ આપવા અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં પારદર્શિતા વધારવા તરફ એક સકારાત્મક પગલું છે.

