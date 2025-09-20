ETV Bharat / business

આ યોજનામાં ફક્ત ₹55 જમા કરાવો અને ઘરે બેઠા ₹3000 માસિક પેન્શન મેળવો, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના હેઠળ, 18 થી 40 વર્ષની વયના નાના ખેડૂતો ₹55-₹200 માસિક પ્રીમિયમ ચૂકવીને ₹3,000 માસિક પેન્શન મેળવી શકે છે.

નવી દિલ્હી: ભારતમાં, ખેડૂતોને દેશની કરોડરજ્જુ માનવામાં આવે છે. સરકાર સમયાંતરે ખેડૂતો માટે અનેક કલ્યાણકારી યોજનાઓ લાગુ કરે છે. આ યોજનાઓમાંથી એક પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના છે, જે ખેડૂતોને વૃદ્ધાવસ્થામાં નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશ્યથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. નાના અને સીમાંત ખેડૂતો આ યોજનાનો ખાસ લાભ લઈ રહ્યા છે.

યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના 2019 માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ખેડૂતોને 60 વર્ષની ઉંમર પછી તેમની આજીવિકા માટે બીજા પર નિર્ભર ન રહેવું પડે. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે ખેડૂતો વૃદ્ધાવસ્થામાં ખેતી ચાલુ રાખી શકતા નથી અને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકતા નથી. આ યોજના તેમને નિયમિત પેન્શન આપે છે.

ખેડૂતોને કયા લાભ મળશે?

આ યોજના હેઠળ, જો ખેડૂતો 60 વર્ષની ઉંમર સુધી પ્રીમિયમ ભરે છે, તો તેમને ₹3,000 માસિક પેન્શન મળે છે. વધુમાં, જો ખેડૂત મૃત્યુ પામે છે, તો તેની પત્નીને પણ નાણાકીય સુરક્ષા મળે છે. પત્નીને ₹1,500 માસિક પેન્શન મળે છે, જે વૃદ્ધાવસ્થામાં પરિવારને ટેકો પૂરો પાડે છે.

કેટલું પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે?

  • આ યોજનાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે ખેડૂતો ખૂબ જ ઓછું પ્રીમિયમ ચૂકવે છે.
  • 18 વર્ષની ઉંમરે જોડાનારા ખેડૂતોને દર મહિને ફક્ત ₹55 નું યોગદાન આપવાની જરૂર છે.
  • ઉંમર વધતાં પ્રીમિયમ વધે છે, જે મહત્તમ ₹200 પ્રતિ મહિને પહોંચે છે.
  • આ યોગદાન ખેડૂતની ઉંમર અને વય જૂથના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.

અરજી પ્રક્રિયા

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, ખેડૂતોએ ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે.

  • સૌપ્રથમ, ખેડૂતોએ યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે.
  • તેઓએ લોગ ઇન કરીને જરૂરી માહિતી ભરવી પડશે.
  • આ પછી, જનરેટ OTP વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને પ્રાપ્ત OTP દાખલ કરો.
  • અંતે, સબમિટ પર ક્લિક કર્યા પછી, અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.
  • ખેડૂતોની સુવિધા માટે, આ યોજના માટે નોંધણી કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) દ્વારા પણ કરી શકાય છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના નાના ખેડૂતો માટે વરદાન સાબિત થઈ રહી છે. માત્ર ₹55 થી ₹200 સુધીનું માસિક પ્રીમિયમ ચૂકવીને, ખેડૂતો તેમના વૃદ્ધાવસ્થા માટે નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકે છે. આ યોજના ખેડૂતોનું જીવન સરળ બનાવશે જ નહીં પરંતુ તેમને આત્મનિર્ભરતા અને ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવવાની તક પણ પૂરી પાડશે.

