Paytm યુઝર્સ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર: 31 ઓક્ટોબર પહેલા કરી લેજો આ કામ
NPCIએ જૂના @Paytm હેન્ડલ સાથે જોડાયેલા AutoPay માટેની અંતિમ તારીખ 31 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવી છે, ગ્રાહકોને નવા બેંક હેન્ડલ પર સ્વિચ કરવાની સલાહ આપી છે.
Published : September 23, 2025 at 9:59 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) એ ગ્રાહકો અને વેપારીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. જૂના @Paytm UPI હેન્ડલ સાથે જોડાયેલા બધા AutoPay 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી સક્રિય રહેશે. અગાઉ, તે 1 સપ્ટેમ્બરથી બંધ થવાનું હતું. આ નિર્ણયથી આશરે 100,000 ગ્રાહકોને ફાયદો થશે જેમના મોબાઇલ રિચાર્જ, વીજળી અને પાણીના બિલ, OTT પ્લેટફોર્મ અને વીમા પ્રીમિયમ જેવી સેવાઓ માટે સ્વચાલિત હપ્તાઓ જૂના હેન્ડલ સાથે જોડાયેલા હતા.
ત્રીજી વખત સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવી
NPCI એ ત્રીજી વખત આ અંતિમ તારીખ લંબાવી છે. કોર્પોરેશને વેપારીઓને વિનંતી કરી છે કે ગ્રાહકોને કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે તમામ સક્રિય AutoPay ને નવા બેંક હેન્ડલ પર સ્થાનાંતરિત કરવા માટે તાત્કાલિક Paytm સાથે કામ કરે. ઘણા ગ્રાહકોએ હજુ સુધી જૂના @Paytm હેન્ડલ સાથે જોડાયેલા AutoPay રદ કર્યા નથી. વારંવાર ચેતવણીઓ અને યાદ અપાવવા છતાં, આ પગલું લેવામાં આવ્યું ન હતું.
નિષ્ણાતો કહે છે કે આ નિર્ણય ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર રાહત આપશે. જો જૂના @Paytm હેન્ડલ સાથે સંકળાયેલ AutoPay સમયસર રદ કરવામાં ન આવે, તો બિલ અથવા સેવાઓ માટે સ્વચાલિત હપ્તાની ચુકવણી બંધ થઈ શકે છે, જેના કારણે વધારાની ફી અથવા વિલંબિત ચુકવણી જેવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે.
RBI પ્રતિબંધ અને NPCI આદેશ
નોંધનીય છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ ગયા વર્ષે પેમેન્ટ બેંકમાં ખામીઓને કારણે Paytm હેન્ડલના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ પછી, NPCI એ બધા @Paytm હેન્ડલને અન્ય બેંકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જો કે, ઘણા જૂના હેન્ડલ હજુ પણ AutoPay સાથે જોડાયેલા છે, જેના કારણે ચૂકવણી ચૂકી જવાનું જોખમ રહેલું છે.
ગ્રાહકો માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં
ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવી રહી છે કે તેઓ તેમના @Paytm હેન્ડલ સાથે સંકળાયેલ AutoPay રદ કરે અને નવા બેંક હેન્ડલ સાથે નવું AutoPay સેટ કરે. એ નોંધવું જોઈએ કે આ ફેરફાર ગ્રાહકની સંમતિ વિના તકનીકી રીતે કરી શકાતો નથી, તેથી પ્રક્રિયા મેન્યુઅલી પૂર્ણ કરવી જરૂરી છે. NPCI અને Paytm બંનેએ ગ્રાહકોને જાગૃત કરવા માટે નિયમિત સૂચનાઓ અને રીમાઇન્ડર્સ મોકલ્યા છે.
આ પગલું ગ્રાહકોને ચૂકવણીમાં થતી મુશ્કેલીઓને તો અટકાવશે જ, સાથે સાથે સુરક્ષિત અને સરળ નાણાકીય વ્યવહારો પણ સુનિશ્ચિત કરશે. નિષ્ણાતો માને છે કે સમયસર ફેરફારો બિનજરૂરી ફી અને સેવામાં વિક્ષેપોને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
