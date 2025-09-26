ETV Bharat / business

ઓક્ટોબર મહિનામાં ગુજરાતમાં સરકારી કચેરીઓ અને બેંકો કેટલા દિવસ બંધ રહેશે?

ઓક્ટોબર માસમાં તહેવારોના કારણે 5 જાહેર રજાઓ, બીજો અને ચોથો શનિવાર તથા ચાર રવિવારની રજા દરમિયાન બેંક હોલિડે રહેશે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: આગામી ઓક્ટોબર મહિનામાં દશેરા તથા દિવાળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં દશેરા, દિવાળી, બેસતા વર્ષ તથા ભાઈ-બીજના તહેવારનું ખાસ મહત્વ છે. તહેવાર દરમિયાન જાહેર રજાઓના કારણે બેંકો તથા સરકારી કચેરીઓનું કામકાજ બંધ રહેતું હોય છે. ત્યારે ઓક્ટોબર મહિનામાં જો તમે પણ બેંક કે કચેરીના કામકાજથી જવાના હોય તો કયા-કયા દિવસોમાં તે બંધ રહેશે તે ખાસ જાણી લેજો.

ઓક્ટોબર માસમાં તહેવારોના કારણે 5 જાહેર રજાઓ આવી રહી છે. આ ઉપરાંત બીજો અને ચોથો શનિવાર તથા ચાર રવિવારની રજાઓ મળીને કુલ 11 દિવસ સરકારી કચેરીઓ બંધ રહેવાની છે. ગુજરાતની બેંકો પણ આ તારીખો દરમિયાન બંધ રહેશે.

ઓક્ટોબર માસમાં આ તારીખો દરમિયાન સરકારી કચેરી બંધ રહેશે

  • 2 ઓક્ટોબર - મહાત્મા ગાંધી જયંતિ/દશેરા
  • 5 ઓક્ટોબર - રવિવારની જાહેર રજા
  • 11 ઓક્ટોબર - બીજો શનિવાર
  • 12 ઓક્ટોબર - રવિવારની રજા
  • 19 ઓક્ટોબર - રવિવારની રજા
  • 20 ઓક્ટોબર - દિવાળી
  • 22 ઓક્ટોબર - નૂતન વર્ષ
  • 23 ઓક્ટોબર - ભાઈબીજ
  • 25 ઓક્ટોબર - ચોથો શનિવાર
  • 26 ઓક્ટોબર - રવિવારની જાહેર રજા
  • 31 ઓક્ટોબર - સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિન

ઓક્ટોબર માસમાં આ તારીખો દરમિયાન બેંકોનું કામકાજ બંધ રહેશે.

  • 2 ઓક્ટોબર - મહાત્મા ગાંધી જયંતિ/દશેરા
  • 5 ઓક્ટોબર - રવિવારની જાહેર રજા
  • 11 ઓક્ટોબર - બીજો શનિવાર
  • 12 ઓક્ટોબર - રવિવારની રજા
  • 19 ઓક્ટોબર - રવિવારની રજા
  • 20 ઓક્ટોબર - દિવાળી
  • 22 ઓક્ટોબર - નૂતન વર્ષ
  • 23 ઓક્ટોબર - ભાઈબીજ
  • 25 ઓક્ટોબર - ચોથો શનિવાર
  • 26 ઓક્ટોબર - રવિવારની જાહેર રજા
  • 31 ઓક્ટોબર - સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિન

3 દિવસની રજા લઈને 9 દિવસનો લાંબું વેકેશન મળી શકે

આ વખતે દિવાળીના તહેવારમાં જો તમે ક્યાંક ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોય તો બેંક અને સરકારી કર્મચારીઓ 3 દિવસની રજા લઈને 9 દિવસ લાંબા વેકેશન પર ફરવા માટે જઈ શકે છે. આ માટે તેમણે 18 ઓક્ટોબરે શનિવારે, 21 ઓક્ટબરે મંગળવારે તથા 24 ઓક્ટોબરે શનિવારે રજા લેવાની રહેશે. આ વચ્ચેની તારીખોમાં 19 ઓક્ટોબરે રવિવારની રજા રહેશે. 20 ઓક્ટોબરે દિવાળી, 22 ઓક્ટોબરે નૂતન વર્ષ, 23 ઓક્ટોબરે ભાઈબીજની રજા રહેશે. આ બાદ 25 ઓક્ટોબરે ચોથો શનિવાર તથા 26 ઓક્ટોબરે રવિવારની રજા રહેશે.

આ પણ વાંચો:

  1. Paytm યુઝર્સ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર: 31 ઓક્ટોબર પહેલા કરી લેજો આ કામ
  2. AI એક પડકાર! Accenture કંપનીમાંથી 11,000 કર્મચારીઓએ નોકીર ગુમાવી, ભવિષ્યમાં આંકડો વધશે

For All Latest Updates

TAGGED:

OCTOBER BANK HOLIDAYBANK HOLIDAYFESTIVAL IN OCTOBER MONTHOCTOBER BANK HOLIDAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.