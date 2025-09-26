ઓક્ટોબર મહિનામાં ગુજરાતમાં સરકારી કચેરીઓ અને બેંકો કેટલા દિવસ બંધ રહેશે?
ઓક્ટોબર માસમાં તહેવારોના કારણે 5 જાહેર રજાઓ, બીજો અને ચોથો શનિવાર તથા ચાર રવિવારની રજા દરમિયાન બેંક હોલિડે રહેશે.
અમદાવાદ: આગામી ઓક્ટોબર મહિનામાં દશેરા તથા દિવાળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં દશેરા, દિવાળી, બેસતા વર્ષ તથા ભાઈ-બીજના તહેવારનું ખાસ મહત્વ છે. તહેવાર દરમિયાન જાહેર રજાઓના કારણે બેંકો તથા સરકારી કચેરીઓનું કામકાજ બંધ રહેતું હોય છે. ત્યારે ઓક્ટોબર મહિનામાં જો તમે પણ બેંક કે કચેરીના કામકાજથી જવાના હોય તો કયા-કયા દિવસોમાં તે બંધ રહેશે તે ખાસ જાણી લેજો.
ઓક્ટોબર માસમાં તહેવારોના કારણે 5 જાહેર રજાઓ આવી રહી છે. આ ઉપરાંત બીજો અને ચોથો શનિવાર તથા ચાર રવિવારની રજાઓ મળીને કુલ 11 દિવસ સરકારી કચેરીઓ બંધ રહેવાની છે. ગુજરાતની બેંકો પણ આ તારીખો દરમિયાન બંધ રહેશે.
ઓક્ટોબર માસમાં આ તારીખો દરમિયાન સરકારી કચેરી બંધ રહેશે
- 2 ઓક્ટોબર - મહાત્મા ગાંધી જયંતિ/દશેરા
- 5 ઓક્ટોબર - રવિવારની જાહેર રજા
- 11 ઓક્ટોબર - બીજો શનિવાર
- 12 ઓક્ટોબર - રવિવારની રજા
- 19 ઓક્ટોબર - રવિવારની રજા
- 20 ઓક્ટોબર - દિવાળી
- 22 ઓક્ટોબર - નૂતન વર્ષ
- 23 ઓક્ટોબર - ભાઈબીજ
- 25 ઓક્ટોબર - ચોથો શનિવાર
- 26 ઓક્ટોબર - રવિવારની જાહેર રજા
- 31 ઓક્ટોબર - સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિન
ઓક્ટોબર માસમાં આ તારીખો દરમિયાન બેંકોનું કામકાજ બંધ રહેશે.
3 દિવસની રજા લઈને 9 દિવસનો લાંબું વેકેશન મળી શકે
આ વખતે દિવાળીના તહેવારમાં જો તમે ક્યાંક ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોય તો બેંક અને સરકારી કર્મચારીઓ 3 દિવસની રજા લઈને 9 દિવસ લાંબા વેકેશન પર ફરવા માટે જઈ શકે છે. આ માટે તેમણે 18 ઓક્ટોબરે શનિવારે, 21 ઓક્ટબરે મંગળવારે તથા 24 ઓક્ટોબરે શનિવારે રજા લેવાની રહેશે. આ વચ્ચેની તારીખોમાં 19 ઓક્ટોબરે રવિવારની રજા રહેશે. 20 ઓક્ટોબરે દિવાળી, 22 ઓક્ટોબરે નૂતન વર્ષ, 23 ઓક્ટોબરે ભાઈબીજની રજા રહેશે. આ બાદ 25 ઓક્ટોબરે ચોથો શનિવાર તથા 26 ઓક્ટોબરે રવિવારની રજા રહેશે.
