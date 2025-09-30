1 ઓક્ટોબરથી બદલાઈ રહ્યા છે આ નિયમો, ખિસ્સા પર ભાર વધારશે? જાણો...
ઓક્ટોબરનો પહેલો દિવસ બુધવારથી શરૂ થાય છે. આ સાથે ઘણા ફેરફારો માટે તૈયાર રહો, વાંચો સમગ્ર વિગત...
Published : September 30, 2025 at 3:40 PM IST
નવી દિલ્હી : આજે, મંગળવારથી સપ્ટેમ્બર મહિનો સમાપ્ત થશે. આવતીકાલ બુધવારથી ઓક્ટોબર મહિનો શરૂ થશે, એ સાથે લાગુ થશે કેટલાક નવા નિયમો. આવતીકાલ 1 ઓક્ટોબર, બુધવારથી ઘણા નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે અથવા નવા નિયમો લાગુ થવાના છે. આ નવા નિયમો લોકોના જીવન અને ખિસ્સા પર કોઈ અસર કરશે કે દબાણ વધારશે? વાંચો વિગતવાર માહિતી...
LPG અને CNG ભાવ
સરકારી કંપનીઓ દર મહિનાના પહેલા દિવસે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ અપડેટ કરે છે. નવા ભાવ પણ તે દિવસથી અમલમાં આવે છે. અહેવાલો અનુસાર, ગેસ કંપનીઓએ સપ્ટેમ્બરમાં ટેરિફમાં આશરે ₹51.50 નો ઘટાડો કર્યો હતો. આ ઘટાડો કોમર્શિયલ ગેસ પર કરવામાં આવ્યો હતો. ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ સ્થિર રહે છે. આ મહિને ભાવમાં કેટલો ઘટાડો થશે તે જોવાનું બાકી છે.
UPI ટ્રાન્ઝેક્શનના નિયમો
ઓક્ટોબરના પહેલો દિવસ, એટલે કે 1 ઓક્ટોબર, બુધવારથી UPI ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પણ ફેરફારો જોવા મળશે. એ નોંધવું જોઈએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ Google Pay, PhonePe અથવા અન્ય એપ્લિકેશન દ્વારા સીધા કોઈને પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકશે નહીં. નવા નિયમો અનુસાર, UPI "કલેક્ટ રિક્વેસ્ટ" અથવા પુલ ટ્રાન્ઝેક્શન સુવિધા બંધ કરશે. અગાઉ, આ સુવિધા તમને કોઈપણ પાસેથી પેમેન્ટ રિક્વેસ્ટની મંજૂરી આપતી હતી. NPCI એ છેતરપિંડીના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે. આ સુરક્ષિત UPI ચુકવણીઓ સુનિશ્ચિત કરશે.
EPFO ની ભેટ
તહેવારોની મોસમની વચ્ચે, કરોડો PF સભ્યોને મોટી ભેટ મળી શકે છે. નોંધનીય છે કે EPFO બોર્ડની બેઠક આવતા મહિને, ઓક્ટોબરમાં યોજાવાની છે. જ્યાં PF ખાતાધારકોને ATM દ્વારા તેમના ખાતામાંથી ભંડોળ ઉપાડવાની મંજૂરી આપવા માટે પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવી શકે છે. સરકાર લઘુતમ પેન્શન અંગે પણ મોટી જાહેરાત કરી શકે છે. હાલમાં, બધા સભ્યોને ₹1,000 નું લઘુતમ પેન્શન મળે છે. આ રકમ વધારીને ₹1,500 અથવા ₹2,500 કરી શકાય છે. બોર્ડ તેની નવી ડિજિટલ સેવા, EPFO 3.0 પણ શરૂ કરી શકે છે.
એક PAN કાર્ડથી રોકાણ કરવાની સુવિધા
ઓક્ટોબરથી, એક જ PAN કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. PFRDA નવા મલ્ટીપલ સ્કીમ ફ્રેમવર્ક હેઠળ આ સુવિધા આપી રહ્યું છે. અગાઉ, એક જ PAN કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ફક્ત એક જ યોજનામાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી હતી.
ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ નિયમોમાં ફેરફાર
1 ઓક્ટોબરથી રેલ્વે નવા ટિકિટ બુકિંગ નિયમો રજૂ કરી રહ્યું છે. જેમના IRCTC એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક છે તેઓ જ બુકિંગના પ્રથમ 15 મિનિટમાં ટિકિટ બુક કરી શકશે. આ નિયમો નિયમિત ટિકિટ બુકિંગ પર લાગુ થાય છે. પહેલાં, આ નિયમો ફક્ત તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ પર લાગુ પડતા હતા.
NPS નિયમોમાં ફેરફાર
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી અને ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ નવા મહિનાથી NPS નિયમોમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે. નવા નિયમો અનુસાર, બિન-સરકારી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ સહિત વ્યક્તિઓ હવે એક જ PAN કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ કરી શકશે.
ઓનલાઈન ગેમિંગ માટે નવા નિયમો
કેન્દ્રની મોદી સરકારે 1 ઓક્ટોબર, 2025 થી ઓનલાઈન ગેમિંગ સંબંધિત નવા કાયદા લાગુ કર્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ પણ આ કાયદાને પોતાની સંમતિ આપી છે. સરકારે છેતરપિંડી અટકાવવા માટે આ લાગુ કર્યું છે.
બેંકો બંધ રહેશે
ઓક્ટોબર મહિનામાં ઘણા તહેવારો અને ઉજવણીઓ છે, જેના કારણે બેંકો બંધ રહેશે. ભારતીય રિઝર્વ બેંકે ઓક્ટોબર મહિના માટે રજાની યાદી જાહેર કરી છે. માહિતી અનુસાર, આ મહિનામાં બેંકો લગભગ 20 દિવસ બંધ રહેશે. જો કે, આ રજાઓ રાજ્ય અને તેના તહેવારો પર આધારિત રહેશે.
