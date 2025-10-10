ETV Bharat / business

PAN કાર્ડ ધારક ધ્યાન આપો! જલ્દી પૂરા કરો આ જરૂરી કામ નહીંતર લાગશે રૂ.10,000નો દંડ

આવકવેરા કાયદાની કલમ 272B હેઠળ, જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પાન કાર્ડનો દુરુપયોગ કરે છે, તો તેને દંડ થઈ શકે છે.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 12:55 PM IST

નવી દિલ્હી: જો તમારી પાસે PAN કાર્ડ છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આવકવેરા વિભાગ અને ભારત સરકારે PAN કાર્ડ સંબંધિત નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. આ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતાથી તમારું PAN કાર્ડ નિષ્ક્રિય થઈ શકે છે અને ₹10,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.

આજે, PAN કાર્ડ લગભગ દરેક નાણાકીય વ્યવહાર માટે જરૂરી દસ્તાવેજ બની ગયું છે - બેંક ખાતું ખોલવાથી લઈને મિલકત ખરીદવા કે વેચવા, શેર અથવા બોન્ડમાં રોકાણ કરવા અને આવકવેરા રિટર્ન ભરવા સુધી. તેથી, સરકારે કર પ્રણાલીને પારદર્શક અને સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે PAN અને આધાર કાર્ડને લિંક કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે.

નવા નિયમોનું મહત્વ
આવકવેરા કાયદાની કલમ 272B હેઠળ, જે વ્યક્તિ પોતાના PAN કાર્ડનો દુરુપયોગ કરે છે, ખોટી માહિતી આપે છે અથવા બહુવિધ PAN કાર્ડ ધરાવે છે તેને ₹10,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.

કઈ ભૂલો દંડ તરફ દોરી શકે છે?
એકથી વધુ PAN કાર્ડ હોવું: ઘણા લોકો આકસ્મિક રીતે અથવા જાણી જોઈને બે PAN કાર્ડ મેળવે છે, જે સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે. આવા કિસ્સામાં, તમારે તાત્કાલિક એક કાર્ડ પરત કરવું જોઈએ.

ખોટી માહિતીનો સામનો કરવો: અરજી ફોર્મમાં ખોટું નામ, જન્મ તારીખ અથવા સરનામું ભરવાથી પણ દંડ થઈ શકે છે.

PAN-આધાર લિંક ન કરવું: જો તમે હજુ સુધી તમારા PAN ને આધાર સાથે લિંક કર્યું નથી, તો સરકાર તમારા PAN કાર્ડને નિષ્ક્રિય કરી શકે છે. નિષ્ક્રિય PAN થી બેંકિંગ અને નાણાકીય વ્યવહારો શક્ય બનશે નહીં.

દંડ ટાળવાના રસ્તાઓ:

  • ખાતરી કરો કે તમારી પાસે ફક્ત એક જ PAN કાર્ડ છે.
  • તમારા PAN ને આધાર સાથે લિંક કરો. આ પ્રક્રિયા આવકવેરા વિભાગની વેબસાઇટ પર સરળતાથી ઓનલાઈન કરી શકાય છે.
  • સમયસર તમારા આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરો. જો તમારી આવક કરપાત્ર ન હોય તો પણ, તેને ફાઇલ કરો.
  • તમારા PAN કાર્ડ પર ખોટી માહિતીને તાત્કાલિક સુધારો. નામ, જન્મ તારીખ અથવા સરનામું જેવી માહિતી હંમેશા સાચી રાખો.

2025 માં શું બદલાશે?
સરકારે સૂચવ્યું છે કે 2025 થી, ₹50,000 થી વધુના તમામ મોટા નાણાકીય વ્યવહારો - જેમ કે ડિપોઝિટ, રોકાણો અથવા મિલકત ખરીદી માટે PAN અને આધાર બંને જરૂરી રહેશે. જો તમારો PAN લિંક ન હોય, તો તે બ્લોક થઈ શકે છે અને નાણાકીય વ્યવહારો અટકી શકે છે.

સાવચેતીઓ

  • તમારી PAN માહિતી અજાણ્યાઓ સાથે શેર કરશો નહીં.
  • તમારા PAN નો ઉપયોગ ફક્ત કાયદેસર નાણાકીય વ્યવહારો માટે જ કરો.
  • દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અથવા તમારા નજીકના NSDL/UTIITSL કેન્દ્ર પર અપડેટ કરો.
  • તમારા PAN કાર્ડને સુરક્ષિત રાખવા અને કોઈપણ નાણાકીય દંડથી બચવા માટે આ સરકારી નિયમોનું પાલન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

