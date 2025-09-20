1200 વસ્તુઓ પર નવા GST દરો, રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ થશે વધુ મોંઘી
CBICએ 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવતા આશરે 1200 વસ્તુઓ પર GST દરોમાં સુધારો કરતી વિગતવાર સૂચના જારી કરી છે.
નવી દિલ્હી: નવા GST દરો 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે. દેશભરના લોકો સુધારેલા GST દરોના અમલીકરણની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) એ આશરે 1200 વસ્તુઓ પર નવા GST દરોની વિગતવાર સૂચના જારી કરી છે. આ સૂચના 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે. સુધારેલા ચાર્ટમાં સાત સમયપત્રકમાં કર માળખું શામેલ છે, જેનો હેતુ વધુ સ્પષ્ટતા અને એકરૂપતા પ્રદાન કરવાનો છે.
જ્યારે GST સુધારાઓથી ઘણી રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે, ત્યારે આ ફેરફારો પેન, સ્કૂલ બેગ અને છાપેલા પુસ્તકો જેવી અન્ય વસ્તુઓના ભાવમાં પણ વધારો કરી શકે છે, જે હવે 18% GSTને આધીન રહેશે.
GST કાઉન્સિલે ૩ સપ્ટેમ્બરના રોજ GST દરોને તર્કસંગત બનાવવાનો નિર્ણય લીધો. હવે ફક્ત બે જ અસરકારક GST સ્લેબ રહેશે: 5% અને 18%.
12% અને 28% ટેક્સ સ્લેબ નાબૂદ કરવામાં આવ્યા છે.
બોલપોઇન્ટ પેન, ફાઉન્ટેન પેન, માર્કર અને અન્ય લેખન સાધનો, જેના પર અગાઉ અલગ અલગ દરે કર લાદવામાં આવતો હતો, તે હવે 18% ટેક્સ સ્લેબ (9% CGST + 9% SGST) હેઠળ આવશે. સ્કૂલ બેગ, બેકપેક્સ, સુટકેસ, વેનિટી કેસ, સંગીતનાં સાધનોના કેસ અને ટ્રાવેલ બેગ પણ આ શ્રેણીમાં આવે છે. જો કે, સરકારે હવે લેખન ચાક અને દરજીના ચાકને સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપી છે.
જોકે, છાપેલા પુસ્તકો માટે વપરાતા અનકોટેડ કાગળને 18% ટેક્સ સ્લેબમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. લેબોરેટરી નોટબુક કરમુક્ત છે, પરંતુ છાપેલા પુસ્તકો મુક્તિની યાદીમાં નથી. આનાથી પુસ્તકોના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે અને તેની સીધી અસર વાલીઓ પર થવાની ધારણા છે, જેઓ પહેલાથી જ હાઇ સ્કૂલ ફીના બોજ હેઠળ છે.
દૈનિક ઉપયોગની વસ્તુઓ સસ્તી થશે
ઇરેઝર, નકશા, પેન્સિલ, શાર્પનર અને કસરત પુસ્તકો પર કર દર 5 ટકાથી ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યો છે. ટૂથ પાવડર, દૂધની બોટલો, ટેબલવેર, રસોડાના વાસણો, છત્રીઓ, વાસણો, સાયકલ, વાંસના ફર્નિચર અને કાંસકા જેવી વસ્તુઓ પર 12 ટકાથી ઘટાડીને 5 ટકા કરવામાં આવ્યા છે.
શેમ્પૂ, ટેલ્કમ પાવડર, ટૂથપેસ્ટ, ટૂથબ્રશ, ફેસ પાવડર, સાબુ અને વાળના તેલ પરનો કર દર 18 ટકાથી ઘટાડીને 5 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.
દૂધ, ચેન્ના અથવા પનીર, પિઝા બ્રેડ, ખાખરા, સાદી ચપાતી અથવા રોટલી, માખણ અને ઘી જેવી દૈનિક ઉપયોગની ખાદ્ય ચીજો પરના કર દર 5 ટકાથી ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યા છે.
સૂકા ફળો, કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક, ચીઝ, અંજીર, ખજૂર, એવોકાડો, સાઇટ્રસ ફળો, સોસેજ અને માંસ, કેન્ડીવાળી મીઠાઈઓ, જામ અને ફળોની જેલી, નારિયેળ પાણી, નાસ્તો, 20 લિટરની બોટલોમાં પેક કરાયેલ પીવાનું પાણી, ફળોનો પલ્પ અથવા ફળોનો રસ, આઈસ્ક્રીમ, પેસ્ટ્રી અને બિસ્કિટ, કોર્નફ્લેક્સ અને અનાજ આધારિત પીણાં અને ખાંડથી બનેલી મીઠાઈઓ પર હવે 5 ટકા કર લાગશે.
વિવિધ પ્રકારની સ્ટેશનરી ધરાવતા કાગળ અથવા પેપરબોર્ડથી બનેલા બોક્સ, પાકીટ, પાઉચ અને લેખન સંગ્રહ પર હવે 5 ટકા કર લાગશે.
