મુકેશ અંબાણી ભારતના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બન્યા, રોશની નાદર સૌથી ધનિક મહિલા બની, શાહરૂખ ખાન અબજોપતિ ક્લબમાં સામેલ
Published : October 1, 2025 at 7:04 PM IST
મુંબઈ: મુકેશ અંબાણી બુધવારે ભારતના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં સામેલ થયા. તેઓ M3M હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025 માં ટોચ પર હતા. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન આ વર્ષે યાદીમાં સમાવિષ્ટ રેકોર્ડ 358 ડોલર-અબજપતિઓમાં સામેલ હતા. અંબાણી પરિવાર ₹9.55 લાખ કરોડની કુલ સંપત્તિ સાથે ટોચ પર છે, જ્યારે ગૌતમ અદાણી અને તેમનો પરિવાર ₹8.15 લાખ કરોડની કુલ સંપત્તિ સાથે બીજા સ્થાને છે.
બોલીવુડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન પણ ભારતના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં જોડાયા છે. તેઓ ₹12,490 કરોડની કુલ સંપત્તિ સાથે પ્રથમ વખત અબજોપતિ ક્લબમાં પ્રવેશ્યા છે. શાહરૂખ ખાનની સંપત્તિ રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ અને તેના ડાયવર્સ વેન્ચર્સને આભારી છે, જે તેમને ફિલ્મ ઉદ્યોગના અન્ય હસ્તીઓ જેવા કે જુહી ચાવલા ₹7,790 કરોડની કુલ સંપત્તિ અને ₹2,160 કરોડની કુલ સંપત્તિ કરતાં આગળ રાખે છે.
ભારતની સૌથી ધનિક મહિલા રોશની નાદર મલ્હોત્રા
HCL ટેક્નોલોજીસના ચેરપર્સન રોશની નાદર મલ્હોત્રાને ભારતની સૌથી ધનિક મહિલા જાહેર કરવામાં આવી છે. તેણી ₹2.84 લાખ કરોડની કુલ સંપત્તિ સાથે પ્રથમ વખત ટોચના ત્રણમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. આનાથી દેશમાં અબજોપતિઓની કુલ સંખ્યા 350 થઈ ગઈ છે, જે 13 વર્ષ પહેલાં યાદીની શરૂઆતથી છ ગણી વધી છે. નોંધપાત્ર રીતે, સૂચિબદ્ધ તમામ લોકોની સંયુક્ત સંપત્તિ ₹167 લાખ કરોડ છે, જે ભારતના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) ના લગભગ અડધા જેટલી છે.
યુવા સંપત્તિ સર્જકો અને સ્વ-નિર્મિત ઉદ્યોગસાહસિકો
યાદીમાં ઘણા યુવાન સંપત્તિ સર્જકો, ખાસ કરીને સ્વ-નિર્મિત વ્યક્તિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. પર્પ્લેક્સિટીના સ્થાપક અરવિંદ શ્રીનિવાસને ₹21,900 કરોડની કુલ સંપત્તિ સાથે ભારતના સૌથી યુવા અબજોપતિ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. યાદીમાં 66 ટકા એટલે કે આશરે 1,115 લોકો સ્વ-નિર્મિત સિદ્ધિઓ ધરાવે છે. નવા આવનારાઓમાંથી, 74 ટકા લોકોએ શરૂઆતથી જ પોતાનું નસીબ બનાવ્યું છે.
અબજોપતિઓની યાદીમાં મુંબઈ મોખરે છે
451 સૌથી ધનિક વ્યક્તિઓનું ઘર, મુંબઈ, સૌથી વધુ અબજોપતિઓ ધરાવતા શહેરોની યાદીમાં ટોચ પર છે. ત્યારબાદ 223 અબજોપતિઓ સાથે નવી દિલ્હી અને 116 અબજોપતિઓ સાથે બેંગલુરુ આવે છે.
