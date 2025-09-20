ETV Bharat / business

માઈક્રોસોફ્ટે H-1B વિઝા ધરાવતા તમામ કર્મચારીઓને એક દિવસની અંદર અમેરિકા પાછા ફરવાની આપી ચેતવણી

ટ્રમ્પની નવી ફી નીતિ અમલમાં આવતાં, માઈક્રોસોફ્ટે H-1B અને H-4 વિઝા કર્મચારીઓને 21 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અમેરિકા પાછા ફરવા કહ્યું છે.

માઈક્રોસોફ્ટ કંપની
માઈક્રોસોફ્ટ કંપની (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી ટેક કંપની માઈક્રોસોફ્ટે H-1B અને H-4 વિઝા પર અમેરિકામાં કામ કરતા તેના કર્મચારીઓને રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અમેરિકા પાછા ફરવા ચેતવણી આપી છે. કંપનીએ એક આંતરિક ઈમેલ દ્વારા આ જાહેરાત કરી છે. અમેરિકામાં પહેલાથી જ રહેલા કર્મચારીઓને હાલ પૂરતું ત્યાં રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ પગલું નવી યુએસ વિઝા નીતિ અમલમાં આવે તે પહેલાં કર્મચારીઓ અમેરિકામાં સુરક્ષિત સ્થિતિમાં રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે.

તાજેતરમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે H-1B વિઝા માટેની વાર્ષિક ફી વધારીને $100,000 (આશરે ₹8.8 મિલિયન) કરી છે. આ નિર્ણય યુએસ ટ્રેઝરી માટે વધારાની આવક એકત્ર કરવા અને દેશના દેવાને ઘટાડવાની વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે. યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકના જણાવ્યા અનુસાર, જૂની વિઝા નીતિ હેઠળ, સરેરાશ વેતનથી ઓછી કમાણી કરતા કર્મચારીઓ પણ યુએસમાં પ્રવેશ કરી શકતા હતા, અને તેમાંથી ઘણા સરકારી સહાય પર આધાર રાખતા હતા. નવી નીતિ અમલમાં આવ્યા પછી, આ શ્રેણીના આશરે 25% કર્મચારીઓને યુએસમાં પ્રવેશવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે.

આ નિર્ણયથી વૈશ્વિક ટેક ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભારત પર તેની અસર ખાસ કરીને નોંધપાત્ર છે કારણ કે લગભગ 73% H-1B વિઝા ધારકો ભારતીય છે, અને તેમાંથી મોટાભાગના IT ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે. ઇન્ફોસિસ, વિપ્રો, કોગ્નિઝન્ટ અને ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) જેવી મુખ્ય ભારતીય IT કંપનીઓ લાંબા સમયથી યુએસમાં તેમના પ્રોજેક્ટ્સ માટે આ વિઝા પર આધાર રાખે છે. H-1B વિઝા સામાન્ય રીતે ત્રણ વર્ષ માટે માન્ય હોય છે અને તેને મહત્તમ છ વર્ષ માટે રિન્યુ કરી શકાય છે.

$100,000 ની નવી વાર્ષિક ફી યુએસ કંપનીઓ માટે ભારતીય IT વ્યાવસાયિકોને નોકરી પર રાખવાનું વધુ મોંઘું બનાવશે. આનાથી યુએસમાં સૂચિબદ્ધ ભારતીય IT કંપનીઓના શેર પર પણ અસર પડી, જે 2-5% ઘટ્યા. નિષ્ણાતો કહે છે કે નવી વિઝા નીતિ ભારતીય IT કંપનીઓની વ્યૂહરચના, ભરતી પ્રક્રિયા અને ખર્ચ માળખામાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરી શકે છે.

માઇક્રોસોફ્ટે સ્પષ્ટતા કરી છે કે યુએસમાં પહેલાથી જ રહેતા H-1B અને H-4 કર્મચારીઓને હાલમાં મુસાફરી કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ હાલમાં વિદેશમાં રહેતા લોકોએ આગામી રવિવાર સુધીમાં પાછા ફરવું પડશે. આનાથી ખાતરી થશે કે નવી વિઝા નીતિ અમલમાં આવ્યા પછી પણ કર્મચારીઓનો દરજ્જો સુરક્ષિત રહેશે.

નવી નીતિ અને માઇક્રોસોફ્ટના પગલાથી ફરી એકવાર ટેક ઉદ્યોગના વૈશ્વિક કાર્યબળની નબળાઈ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે, જે H-1B વિઝા પર આધાર રાખે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

MICROSOFTH 1B VISAMICROSOFT EMPLOYEESRETURN TO THE USH 1B VISA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.