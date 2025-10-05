ટોચની 10 કંપનીઓમાંથી સાત કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં ₹74,573 કરોડનો વધારો થયો, જેમાં HDFC બેંક સૌથી વધુ વધ્યો
HDFC બેંકના માર્કેટ કેપમાં ₹30,106.28 કરોડનો સૌથી વધુ વધારો જોવા મળ્યો.
Published : October 5, 2025 at 4:04 PM IST
મુંબઈ: ગયા અઠવાડિયે શેરબજારમાં સકારાત્મક વલણ જોવા મળ્યું. BSE સેન્સેક્સ 780.71 પોઈન્ટ અથવા 0.97 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટીમાં પણ 239.55 પોઈન્ટનો વધારો થયો. આ મજબૂતાઈએ દેશની ટોચની કંપનીઓના માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન પર પણ અસર કરી. ટોચની 10 સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીઓમાંથી સાત કંપનીઓના સંયુક્ત માર્કેટ કેપમાં ₹74,573.63 કરોડનો વધારો થયો. આ સમયગાળા દરમિયાન HDFC બેંક સૌથી વધુ વધનાર તરીકે ઉભરી આવી.
HDFC બેંકનો મજબૂત ઉછાળો
HDFC બેંકના માર્કેટ કેપમાં ₹30,106.28 કરોડનો સૌથી મોટો વધારો જોવા મળ્યો, જેનાથી તેનું કુલ માર્કેટ કેપ ₹14,81,889.57 કરોડ થયું. આ વધારો બેન્કિંગ ક્ષેત્ર પર રોકાણકારોના વિશ્વાસ અને ઇક્વિટી બજારમાં સકારાત્મક ભાવનાને આભારી છે.
LIC અને SBI માં પણ વધારો થયો છે
ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) નું બજાર મૂલ્ય ₹20,587.87 કરોડ વધીને ₹5,72,507.17 કરોડ થયું છે. આ દરમિયાન, દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક SBI નું બજાર મૂલ્ય ₹9,276.77 કરોડ વધીને ₹8,00,340.70 કરોડ થયું છે.
હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને અન્ય કંપનીઓમાં પણ વધારો થયો છે
હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરનું બજાર મૂલ્ય ₹7,859.38 કરોડ વધીને ₹5,97,806.50 કરોડ થયું છે. ICICI બેંકનું મૂલ્યાંકન ₹3,108.17 કરોડ વધીને ₹9,75,115.85 કરોડ થયું છે, અને બજાજ ફાઇનાન્સનું મૂલ્યાંકન ₹2,893.45 કરોડ વધીને ₹6,15,808.18 કરોડ થયું છે. દરમિયાન, આઇટી જાયન્ટ ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) નું માર્કેટ કેપ ₹741.71 કરોડ વધીને ₹10,50,023.27 કરોડ થયું.
રિલાયન્સ, ભારતી એરટેલ અને ઇન્ફોસિસમાં ઘટાડો થયો
જોકે, આ સપ્તાહ બધી કંપનીઓ માટે સારું નહોતું. દેશની સૌથી મોટી કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું માર્કેટ કેપ ₹19,351.44 કરોડ ઘટીને ₹18,45,084.98 કરોડ થયું. તેવી જ રીતે, ભારતી એરટેલનું માર્કેટ કેપ ₹12,031.45 કરોડ ઘટીને ₹10,80,891.08 કરોડ થયું. ઇન્ફોસિસનું માર્કેટ કેપ પણ ₹850.32 કરોડ ઘટીને ₹6,00,954.93 કરોડ થયું.
ટોચની 10 કંપનીઓનું રેન્કિંગ
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટ કેપની દ્રષ્ટિએ દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રહી છે. ત્યારબાદ HDFC બેંક, ભારતી એરટેલ, TCS, ICICI બેંક, SBI, બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ફોસિસ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને LICનો ક્રમ આવે છે.
એકંદરે, ગયા સપ્તાહ રોકાણકારો માટે સકારાત્મક રહ્યું. સાત કંપનીઓના મૂલ્યાંકનમાં વધારો થયો હતો, જ્યારે ત્રણ મોટી કંપનીઓના મૂલ્યાંકનમાં ઘટાડો થયો હતો. આગામી સપ્તાહમાં બજારની ચાલ વૈશ્વિક અને સ્થાનિક સંકેતો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: