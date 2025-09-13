ETV Bharat / business

ચિટ ફંડના ક્ષેત્રને મજબૂત કરવા ડિજિટલ સુધારા અને કડક નિયમો જરૂરી: MD શૈલજા કિરણ

ઓલ ઈન્ડિયા ચિટ ફંડ સમિટ 2025માં વ્યાપારી નેતાઓએ GSTમાં ઘટાડો, ડિજિટલ સુધારા અને આ ક્ષેત્ર માટે કડક નિયમનનો આગ્રહ કર્યો.

બેંગલુરુમાં ઓલ ઈન્ડિયા ચિટ ફંડ સમિટ 2025માં MD શૈલજા કિરણ
બેંગલુરુમાં ઓલ ઈન્ડિયા ચિટ ફંડ સમિટ 2025માં MD શૈલજા કિરણ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 9:44 PM IST

બેંગલુરુ: ભારતની સૌથી જૂની અને સૌથી વિશ્વસનીય બચત યોજનાઓમાંની એક, ચિટ ફંડ્સ, લાખો લોકો માટે નાણાકીય સહાયનો એક મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત બની રહી છે જેઓ સરળતાથી બેંકો સુધી પહોંચી શકતા નથી. માર્ગદર્શી ચિટ ફંડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) ચેરુકુરી શૈલજા કિરણે શનિવારે બેંગલુરુમાં આયોજિત ઓલ ઇન્ડિયા ચિટ ફંડ સમિટ 2025માં આ વાત કહી. તેમણે આ પરંપરાગત બચત નેટવર્કને સાચવવા અને આધુનિક બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

એમડી શૈલજાએ ચિટ ફંડ એક્ટ, 1982માં ત્રણ મોટા સુધારા કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. પ્રથમ, તેમણે સબ્સ્ક્રાઇબર્સની ફરજિયાત હાજરી વિના સુરક્ષિત ડિજિટલ ડ્રોને મંજૂરી આપવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો, અને કહ્યું કે, હાલના કાયદામાં ઓછામાં ઓછા બે સબ્સ્ક્રાઇબર્સને ડ્રો દરમિયાન વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવાની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું, "આજના ડિજિટલ યુગમાં આ જરૂરિયાત અવ્યવહારુ છે. ચકાસાયેલ ઓનલાઈન ભાગીદારી કામગીરીને સરળ બનાવશે અને બિનજરૂરી બોજ ઘટાડશે."

બેંગલુરુમાં ઓલ ઈન્ડિયા ચિટ ફંડ સમિટ 2025માં માર્ગદર્શીના એમડી શૈલજા કિરણ અને અન્ય ઉદ્યોગપતિઓ
બેંગલુરુમાં ઓલ ઈન્ડિયા ચિટ ફંડ સમિટ 2025માં માર્ગદર્શીના એમડી શૈલજા કિરણ અને અન્ય ઉદ્યોગપતિઓ

બીજું, તેમણે દાવો ન કરાયેલ ઇનામી રકમ સંબંધિત નિયમોને કારણે થતા વિલંબ તરફ ધ્યાન દોર્યું. હાલમાં, બધા સબ્સ્ક્રાઇબર્સના દાવાઓનું સમાધાન થયા પછી જ ચિટની સુરક્ષા ડિપોઝિટ મુક્ત કરી શકાય છે. જો એક પણ ગ્રાહક પોતાનું ઇનામ લેવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તે સમગ્ર પ્રક્રિયાને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. તેમણે કંપનીઓને દાવા ન કરાયેલ રકમ એક સમર્પિત ખાતામાં રાખવા અને રજિસ્ટ્રારને સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ સમયસર રીલીઝ કરવા માટે પુરાવા સબમિટ કરવાની મંજૂરી આપવાની ભલામણ કરી.

ત્રીજું, તેમણે કંપની કાયદા અનુસાર બેલેન્સ શીટ ફાઇલ કરવાની સમય મર્યાદા ત્રણ મહિનાથી વધારીને છ મહિના કરવાની માંગ કરી. તેમણે કહ્યું, "આ સરળ ફેરફાર પાલન સંબંધી તણાવ ઘટાડશે."

ચિટ ફંડ્સ માટે GST મુક્તિ માટે અપીલ
હાલમાં, ચિટ ફંડ્સ પર 18% GST (ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ) લાગે છે. શૈલજા કિરણે સરકારને GST ઘટાડીને 5% કરવા અથવા આ ક્ષેત્રને સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપવા વિનંતી કરી, કારણ કે ચિટ ફંડ્સ સમગ્ર ભારતમાં નાણાકીય સમાવેશમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે બિનનોંધાયેલ ચિટ ફંડ ઓપરેટરો સામે કડક કાર્યવાહીની પણ માંગ કરી અને ચેતવણી આપી કે તેઓ જાહેર વિશ્વાસને ઓછો કરે છે અને ગ્રાહકોની બચતને જોખમમાં મૂકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, "અમે છૂટછાટો માંગી રહ્યા નથી. અમે ફક્ત એક સમાન અવસર ઇચ્છીએ છીએ જેથી રજિસ્ટર્ડ ચિટ ફંડ કંપનીઓ ન્યાયી અને જવાબદારીપૂર્વક કાર્ય કરી શકે."

મૈસુર સેલ્સ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મનોજ કુમાર (IFS) એ મુખ્ય મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડવા બદલ શૈલજા કિરણની પ્રશંસા કરી. તેમણે ચિટ ફંડ્સની તુલના એવી સિસ્ટમ સાથે કરી જે ગ્રાહકોને જરૂરિયાતના સમયે એકબીજાની પડખે ઊભા રહેવામાં મદદ કરે છે.

IAS અધિકારી એસ.બી. શેટ્ટનવરે સંમતિ વ્યક્ત કરી કે ચિટ ફંડ ખાસ કરીને સામાન્ય લોકો માટે મદદરૂપ છે અને તેમણે નોંધણી ન થયેલી કંપનીઓને નિયમનના દાયરામાં લાવવા માટે મોટા પાયે જનજાગૃતિ અને સુધારાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે ખાતરી આપી કે ચિટ ફંડ કાયદામાં ફેરફારો માટેના સૂચનો કેન્દ્ર સરકારને પહોંચાડવામાં આવશે.

