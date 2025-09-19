LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટાટા કેપિટલ ઓક્ટોબરમાં મેગા IPO લોન્ચ કરશે, જે રોકાણકારોને મોટી કમાણીની તક આપશે!

ETV Bharat / business

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 3:18 PM IST

હૈદરાબાદ: ઓક્ટોબર 2025માં શેરબજારમાં નોંધપાત્ર પ્રવૃત્તિ જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે. આ મહિને ઘણી મોટી કંપનીઓ તેમના IPO દ્વારા રોકાણકારોને આકર્ષક તકો પ્રદાન કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ IPO બજારમાં માત્ર લીકવીડિટી વધારશે નહીં પરંતુ રોકાણકારો માટે નોંધપાત્ર કમાણીની તકો પણ પૂરી પાડશે. દક્ષિણ કોરિયન જાયન્ટ LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આ યાદીમાં પ્રથમ છે.

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો મેગા IPO

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઓક્ટોબર 2025માં તેના IPO દ્વારા ભારતીય બજારમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે. આ IPOનું અંદાજિત કદ આશરે $1.8 બિલિયન અથવા આશરે રૂ. 15,000 કરોડ છે. કંપની આ પ્રક્રિયા દ્વારા તેના ભારતીય યુનિટમાં તેનો 15 ટકા હિસ્સો ઘટાડવાની યોજના ધરાવે છે. આ હેઠળ, કોરિયન પેરેન્ટ કંપની ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા આશરે 102 મિલિયન શેર વેચવા જઈ રહી છે.

LG એ ડિસેમ્બર 2024 માં ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કર્યું હતું, જેને બજાર નિયમનકાર SEBI દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જો આ IPO લોન્ચ થાય છે, તો તે દેશનો ચોથો સૌથી મોટો IPO હશે. અગાઉ, Hyundai એ 2024 માં ₹27,870 કરોડનો IPO લોન્ચ કર્યો હતો, LIC એ 2022 માં ₹21,000 કરોડનો IPO લોન્ચ કર્યો હતો, અને Paytm એ 2021 માં ₹18,300 કરોડનો IPO લોન્ચ કર્યો હતો.

ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ અનુસાર, LG ના IPO ના 35 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે, 50 ટકા સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે અને બાકીના 15 ટકા બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવશે.

ટાટા કેપિટલનો મેગા IPO

નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપની ટાટા કેપિટલ પણ ઓક્ટોબર 2025માં તેનો મેગા IPO લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. તેનું અંદાજિત કદ આશરે $2 બિલિયન અથવા ₹17,200 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. શરૂઆતમાં, તે 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં શેરબજારમાં પ્રવેશવાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ હવે આ IPO ઓક્ટોબરના શરૂઆતના અઠવાડિયામાં શરૂ થઈ શકે છે.

ટાટા કેપિટલે એપ્રિલ 2025 માં SEBI સમક્ષ ગુપ્ત IPO દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા હતા. કંપનીનું અંદાજિત મૂલ્યાંકન $11 બિલિયનથી વધુ છે. આ IPO ઓક્ટોબરમાં Hyundai Motor India ના $3.3 બિલિયન (₹27,870 કરોડ) ના IPO પછી દેશમાં બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો IPO હશે.

ટાટા કેપિટલના IPOમાં કુલ 475.8 મિલિયન શેરનો સમાવેશ થશે. 210 મિલિયન નવા ઇક્વિટી શેર જારી કરવામાં આવશે, જ્યારે 265.8 મિલિયન શેર ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા વેચવામાં આવશે. DRHP અનુસાર, ટાટા સન્સ 230 મિલિયન શેર વેચશે, જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન (IFC) 35.8 મિલિયન શેર વેચશે. ટાટા સન્સ હાલમાં કંપનીમાં 88.6 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે IFC 1.8 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે બજારમાં રોકાણ કરવું એ બજારના જોખમોને આધીન છે. એક રોકાણકાર તરીકે, રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા નિષ્ણાતની સલાહ લો. ETV ભારત ક્યારેય અહીં રોકાણ કરવાની ભલામણ કરતું નથી.

