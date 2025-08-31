ETV Bharat / business

કચ્છનું રણ બન્યું ગ્રીન એનર્જીનું નવું કેન્દ્ર, અદાણી-અંબાણીએ લગાવ્યા અબજો ડોલર - KUTCH RENEWABLE ENERGY HUB

કચ્છના રણનો ઉજ્જડ વિસ્તાર મોટા પાયે સૌર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ માટે સૌથી યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 9:56 PM IST

નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાનની સરહદે આવેલા ગુજરાતના કચ્છ રણનો વિશાળ ઉજ્જડ વિસ્તાર હવે ભારતની સ્વચ્છ ઉર્જા મહત્વાકાંક્ષાઓનું કેન્દ્ર બની ગયો છે. તે અબજો ડોલરના રોકાણને આકર્ષિત કરી રહ્યો છે, જેમાં ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી અને મુકેશ અંબાણી મોખરે છે.

અદાણી ગ્રુપનો ખાવડા પ્રોજેક્ટ
અદાણી ગ્રુપે 2022 માં કચ્છના ખાવડા ગામમાં તેનો નવીનીકરણીય ઉર્જા પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો. 538 ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ફેલાયેલો આ પાર્ક પેરિસ કરતા લગભગ પાંચ ગણો મોટો છે. તેને વિશ્વના સૌથી મોટા ગ્રીન એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સમાંનો એક તરીકે વર્ણવવામાં આવી રહ્યો છે.

આ પ્રોજેક્ટનો ધ્યેય સૌર અને પવન ઉર્જા દ્વારા 30 ગીગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનો છે. ફેબ્રુઆરી 2024 માં, આ પાર્કમાંથી રાષ્ટ્રીય ગ્રીડમાં પ્રથમ વીજ પુરવઠો પણ કરવામાં આવ્યો હતો. અદાણી ગ્રીન એનર્જીના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 5.6 ગીગાવોટ ક્ષમતાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે અને આ લક્ષ્ય 2029 સુધીમાં પ્રાપ્ત થશે.

અદાણી ગ્રુપ માત્ર વીજ ઉત્પાદનમાં જ નહીં પરંતુ સૌર મોડ્યુલ, પવન ટર્બાઇન અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પાદનમાં પણ રોકાણ કરી રહ્યું છે.

અંબાણીનો મેગા સોલાર પ્લાન
બીજી તરફ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ગયા વર્ષે તેની સ્વચ્છ ઉર્જા યોજનાની પણ જાહેરાત કરી હતી. આ વર્ષની વાર્ષિક બેઠકમાં વિગતો આપતાં, અનંત અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વના સૌથી મોટા સિંગલ-સાઇટ સોલાર પ્રોજેક્ટ્સમાંથી એક કચ્છમાં 5.5 લાખ એકર (2,225 ચોરસ કિમી) જમીન પર સ્થાપિત કરવામાં આવશે.

પ્રોજેક્ટના પીક સમયે, દરરોજ 55 મેગાવોટ સોલાર મોડ્યુલ અને 150 મેગાવોટ-કલાક બેટરી કન્ટેનર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવશે. તેમનો દાવો છે કે આ પ્રોજેક્ટ આગામી દાયકામાં ભારતની વીજળીની લગભગ 10 ટકા જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે. જોકે, રિલાયન્સે હજુ સુધી કુલ વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા અને પ્રોજેક્ટની સમયરેખા સ્પષ્ટ કરી નથી.

કચ્છને શા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું?
નિષ્ણાતો કહે છે કે કચ્છનો આ ઉજ્જડ વિસ્તાર મોટા પાયે સૌર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ માટે સૌથી યોગ્ય છે. પ્રતિ ચોરસ મીટર પ્રતિ દિવસ સરેરાશ 5.5 થી 6.0 કિલોવોટ-કલાક સૌર ઉર્જા ઉપલબ્ધ છે. વર્ષમાં 300 થી વધુ તડકાના દિવસો હોય છે.

જમીન બિનઉપયોગી અને છૂટીછવાઈ વસ્તીવાળી છે, તેથી જમીન સંપાદન સરળ છે અને વિસ્થાપન લગભગ નહિવત્ છે.

અન્ય રોકાણકારો પણ આગળ છે
કેન્દ્ર સરકારની કંપની NTPC લિમિટેડે ખાવડામાં 4.75 GW સૌર પ્રોજેક્ટ સ્થાપવાની પણ યોજના બનાવી છે. આ રીતે, કચ્છનું રણ હવે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વમાં સૌથી મોટા ગ્રીન એનર્જી હબ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.

