8મા પગાર પંચમાં જાણો વિવિધ ફિટમેન્ટ પરિબળોના આધારે કેટલો પગાર વધવાની અપેક્ષા

7મા પગાર પંચ હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને લઘુત્તમ મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયા મળે છે.

8TH PAY COMMISSION
8TH PAY COMMISSION (સાંકેતિક ફોટો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 10:19 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે જાન્યુઆરી 2025 માં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચને મંજૂરી આપી હતી. જોકે, સરકારે હજુ સુધી નવા કમિશનના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની નિમણૂક કરી નથી. તાજેતરમાં, નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ અંગેનું સત્તાવાર જાહેરનામું યોગ્ય સમયે જારી કરવામાં આવશે.

મંત્રીએ કહ્યું, "8મા પગાર પંચની સંદર્ભ શરતો માટે સંરક્ષણ મંત્રાલય, ગૃહ મંત્રાલય, કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગ અને તમામ રાજ્યો પાસેથી પત્રો દ્વારા માહિતી માંગવામાં આવી હતી." નવા પગાર પંચના સભ્યો અને અધ્યક્ષની નિમણૂક અંગે, ચૌધરીએ કહ્યું કે સરકાર દ્વારા 8મા પગાર પંચની સૂચના જારી થયા પછી તેમની નિમણૂક કરવામાં આવશે.

તેમણે કહ્યું, "સત્તાવાર સૂચના યોગ્ય સમયે બહાર પાડવામાં આવશે. સરકાર દ્વારા 8મા પગાર પંચની સૂચના બહાર પાડવામાં આવ્યા પછી નવા પગાર પંચના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવશે."

કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓનો વર્તમાન પગાર

7મા પગાર પંચ હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને લઘુત્તમ મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયા મળે છે, જ્યારે પેન્શનરોને લઘુત્તમ મૂળ પેન્શન 9,000 રૂપિયા મળે છે. 7મા પગાર પંચ હેઠળ મહત્તમ મૂળ પગાર 2,25,000 રૂપિયા છે, જ્યારે કેબિનેટ સચિવ અને અન્ય જેવા ટોચના હોદ્દા પર કામ કરતા કર્મચારીઓને દર મહિને 2,50,000 રૂપિયા મળે છે.

આ ઉપરાંત, તેમને 7મા પગાર પંચ હેઠળ 55 ટકાના દરે DA/DR મળે છે. 55 ટકા DA/DR દરે, સરકારી કર્મચારીને હવે દર મહિને 27,900 રૂપિયા (લઘુત્તમ મૂળ પગાર + DA) મળે છે, જ્યારે પેન્શનરોને દર મહિને 13,950 રૂપિયા (લઘુત્તમ મૂળ પેન્શન + DR) મળે છે.

નવા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારો કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે?

નવા પગાર પંચ હેઠળ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે પગારમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક ગુણક છે જેનો ઉપયોગ સરકાર તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર અને પેન્શન નક્કી કરવા માટે કરે છે. પગારની ગણતરી કરવા માટેનું મૂળભૂત સૂત્ર છે રિવાઇઝ્ડ પે = બેઝિક પે × ફિટમેન્ટ ફેક્ટર.

ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

સુધારેલા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી પસંદ કરેલ ટકાવારીના વધારાને બેઝ ફેક્ટર પર લાગુ કરીને કરવામાં આવે છે. બેઝ ફેક્ટર પગાર પંચ કાર્યરત હતું તે સમયે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) ના દર પર આધાર રાખે છે. DA દર બેઝ ફેક્ટરમાં 1 દ્વારા ઉમેરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ યોગ્ય ટકાવારી વધારો લાગુ કરવામાં આવે છે.

આ સુધારેલા ફેક્ટરનો ઉપયોગ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે અપડેટ કરેલા પગાર માળખાની ગણતરી કરવા માટે થાય છે. અંતિમ ટકાવારી અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આર્થિક પરિસ્થિતિઓ, સરકારી નિર્ણયો અને કમિશનની ભલામણો પર આધાર રાખે છે.

આઠમા પગાર પંચ માટે સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર

ભારતના ભૂતપૂર્વ નાણા સચિવ સુભાષ ચંદ્ર ગર્ગે અંદાજ લગાવ્યો છે કે સરકાર આગામી પગાર પંચ હેઠળ 1.92 અથવા 2.08 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને મંજૂરી આપી શકે છે. તે જ સમયે, NC-JCM ના કર્મચારી પક્ષના સચિવ શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે આગામી પગાર પંચ 2.86 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ભલામણ કરી શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે સાતમા પગાર પંચ હેઠળ 2.57 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને મંજૂરી આપી હતી. આ બધા પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને, એવું કહી શકાય કે મંજૂર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.8, 1.92, 2.00, 2.08, 2.57 અથવા 2.86 હોઈ શકે છે.

વિવિધ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર લઘુત્તમ પગારમાં સંભવિત વધારો

1.8 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના અડધા ભાગ પર, કર્મચારીઓ માટે શક્ય નવો લઘુત્તમ મૂળ પગાર 32,400 રૂપિયા અને પેન્શનરો માટે નવો લઘુત્તમ મૂળ પેન્શન 16,200 રૂપિયા હોઈ શકે છે. 1.92 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર, કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ પગાર ૩૪,૫૬૦ રૂપિયા અને પેન્શનરો માટે લઘુત્તમ મૂળભૂત પેન્શન 17,280 રૂપિયા થઈ શકે છે.

2.00 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર, કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ પગાર 36,000 રૂપિયા અને લઘુત્તમ મૂળભૂત પેન્શન - 18,000 રૂપિયા થવાની સંભાવના છે. આ રીતે, 2.08 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના અમલીકરણ પર, કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર 37,440 રૂપિયા અને લઘુત્તમ મૂળભૂત પેન્શન - 18,720 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.

જો સરકાર 2.57 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને સ્વીકારે છે, તો કર્મચારીઓ માટે નવો લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર ૪૬,૨૬૦ રૂપિયા અને મૂળભૂત પેન્શન 23,130 રૂપિયા સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે. 2.86 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના અમલીકરણ પર, કર્મચારીઓનો લઘુત્તમ પગાર રૂ. 51,480 અને પેન્શનરો માટે લઘુત્તમ પેન્શન રૂ. 25,740 સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે.

