ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ લંબાવાઈ, હવે આ મોકો ન ચૂકશો

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઘણા CA અને વ્યક્તિઓએ સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કર્યો હતો કે, IT પોર્ટલ ખામીનો સામનો કરી રહ્યું છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 8:08 AM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી : આવકવેરા વિભાગે આકારણી વર્ષ 2025-26 માટે આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ લંબાવી છે. IT રીટર્ન ભરવાના છેલ્લા દિવસે તકનીકી ખામીને કારણે ફાઇલિંગમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો, જે કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

ITR ફાઇલ કરવાની તારીખ લંબાવી : સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (CBDT) એ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "15 સપ્ટેમ્બર સુધી 7.3 કરોડથી વધુ ITR ફાઇલ કરવામાં આવ્યા હતા, જે ગયા વર્ષના 7.28 કરોડને વટાવી ગયા હતા. ITR ફાઇલિંગને સરળ બનાવવા માટે, નિયત તારીખ એક દિવસ (16 સપ્ટેમ્બર 2025) લંબાવવામાં આવી છે."

શું છે કારણ ? AY 2025-26 માટે ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ ઈ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર ભારે ટ્રાફિક રહ્યો હતો. ઉપરાંત, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે એડવાન્સ ટેક્સના બીજા ત્રિમાસિક હપ્તાની ચુકવણી માટે સોમવાર છેલ્લી તારીખ હતી. સોમવારના અંતમાં, આવકવેરા વિભાગે ITR ફાઇલ કરનારાઓ માટે બ્રાઉઝર સમસ્યાના ઉકેલ માટે માર્ગદર્શિકા શેર કરી.

હવે છેલ્લી તારીખ 16 સપ્ટેમ્બર : 2024-25 નાણાકીય વર્ષમાં કમાયેલી આવક માટે દંડ વિના ITR ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ હવે 16 સપ્ટેમ્બર છે. છેલ્લા બે દિવસોમાં ઘણા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને વ્યક્તિઓએ સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કર્યો છે કે IT પોર્ટલ ટેક્સ ચૂકવણી કરતી વખતે અને AIS (વાર્ષિક માહિતી નિવેદન) ડાઉનલોડ કરતી વખતે ભૂલોનો સામનો કરી રહ્યું છે.

રેકોર્ડ બ્રેકિંગ ITR ફાઇલિંગ : વર્ષોથી ITR ફાઇલિંગમાં સતત વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જે વધતા પાલન અને કર આધારના વિસ્તરણને દર્શાવે છે. AY 2024-25 માટે 31 જુલાઈ, 2024 સુધી રેકોર્ડ 7.28 કરોડ ITR ફાઇલ કરવામાં આવ્યા હતા, જે AY 2023-24 માટે 6.77 કરોડ હતા, જે વાર્ષિક ધોરણે 7.5 ટકા વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

