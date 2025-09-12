ITR ફાઇલ કરવાની તારીખ જો તમે ચૂકી જાઓ છો, તો તમારે 5,000 સુધીનો દંડ ચૂકવવો પડશે, સંપૂર્ણ વિગતો જાણો

ETV Bharat / business

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (Getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 9:24 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી : નાણાકીય વર્ષ 2024-25 અને આકારણી વર્ષ 2025-26 માટે આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2025 છે. જોકે, ઘણા કર વ્યાવસાયિકો અને સંગઠનોએ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને પત્ર લખીને સમયમર્યાદા લંબાવવાની માંગ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે પોર્ટલ પર સતત ટેકનિકલ ખામીઓ રહે છે, અને ITR એક્સેલ યુટિલિટી પણ મોડી રિલીઝ કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર, નિષ્ણાતો માને છે કે સમયમર્યાદા લંબાવવાની શક્યતા ખૂબ ઓછી છે.

મોડા રિટર્ન પર દંડ

આવકવેરાના નિયમો મુજબ, જો કરદાતા 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ITR ફાઇલ ન કરે, તો તે વિલંબિત રિટર્ન ફાઇલ કરી શકે છે. આવકવેરા કાયદાની કલમ 139(1) હેઠળ, 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી રિટર્ન ફાઇલ કરવા અને સુધારવાની જોગવાઈ છે. વિલંબ પર દંડ પણ લાગુ થશે:

  • 15 સપ્ટેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર, 2025 વચ્ચે ITR ફાઇલ કરવા બદલ 5,000 રૂપિયાનો દંડ.
  • નાના કરદાતાઓ, જેમની આવક 5 લાખથી ઓછી છે, તેમણે ફક્ત 1,000 દંડ ચૂકવવો પડશે.

સમયસર રિટર્ન ફાઇલ કરવું કેમ મહત્વપૂર્ણ છે

કર નિષ્ણાતો માને છે કે, છેલ્લી ઘડી સુધી રાહ જોવાથી ITR પોર્ટલ ધીમું અથવા ડાઉન થઈ શકે છે. જે સમસ્યાઓમાં વધુ વધારો કરી શકે છે. તેથી, કરદાતાઓએ બાકીના સમયનો ઉપયોગ તાત્કાલિક અને યોગ્ય રીતે રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે કરવો જોઈએ.

સમયમર્યાદા લંબાવવાની માંગ

ઘણા વ્યાવસાયિક સંગઠનોએ નાણામંત્રીને પત્ર મોકલીને ITR ફાઇલિંગ અને ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવાની માંગ કરી છે. જોધપુર ટેક્સ બાર એસોસિએશને ITR ફાઇલિંગ અને ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ બંને માટે સમયમર્યાદા લંબાવવાની માંગ કરી હતી.

કર્ણાટક સ્ટેટ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ એસોસિએશન (KSCAA), એડવોકેટ્સ ટેક્સ બાર એસોસિએશન (ATBA) અને ICAI ની સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયા રિજનલ કાઉન્સિલ (CIRC) એ પણ આ જ માંગણી ઉઠાવી હતી. ATBA એ ખાસ કરીને નોન-ઓડિટ ITR માટેની અંતિમ તારીખ 15 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવવાની ભલામણ કરી હતી.

નિષ્ણાતોનું શું કહે છે

કર નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, "સમયસર ITR ફાઇલ કરવું એ સૌથી સલામત વિકલ્પ છે. ટેકનિકલ ખામીઓ હોવા છતાં, વિલંબિત રિટર્ન પર દંડ અને દંડને કારણે મોડું ફાઇલ કરવું મોંઘું પડી શકે છે. તેથી, કરદાતાઓએ બાકીના સમયનો ઉપયોગ યોગ્ય અને સચોટ રીતે રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે કરવો જોઈએ.

ઘણી વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓએ સમયમર્યાદા લંબાવવાની માંગણી કરી છે, પરંતુ નિષ્ણાતો માને છે કે આ શક્યતા ઓછી છે. તેથી, કરદાતા માટે છેલ્લી ઘડીની રાહ જોયા વિના સમયસર અને યોગ્ય રીતે ITR ફાઇલ કરવું એ સૌથી સલામત અને વ્યવહારુ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.

