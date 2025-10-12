દિવાળી પહેલા સોનાની કિંમતમાં રેકોર્ડ ઉછાળો, એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો લગ્નની સીઝનમાં શું થશે?
સોનાના વધતા ભાવ વચ્ચે, રોકાણકારોએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ - નફો વધારવો, નીતિગત અસ્થિરતા કે વૈશ્વિક સંપત્તિ ફાળવણીમાં ફેરફાર?
Published : October 12, 2025 at 10:59 AM IST
સૌરભ શુક્લા
નવી દિલ્હી: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સોનાના ભાવ ઐતિહાસિક $4,000 પ્રતિ ઔંસના આંકને વટાવી ગયા છે. ભારતીય બજારમાં, તેઓ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂ. 1.21 લાખ (MCX ભાવ 10 ઓક્ટોબર, 2025) ને વટાવી ગયા છે. કિંમતી ધાતુઓના ભવિષ્ય વિશે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. શું આ ટોચ છે કે લાંબા ગાળાના તેજીના વલણમાં બીજો કોઈ સીમાચિહ્નરૂપ છે?
આ તેજી પાછળના કારણો અને આગળના માર્ગને સમજવા માટે, ETV ભારતે 'યા વેલ્થ ગ્લોબલ'ના ડિરેક્ટર અનુજ ગુપ્તા સાથે વાત કરી. અનુજ કોમોડિટીઝ અને સંપત્તિ વ્યવસ્થાપનના નિષ્ણાત છે. આ એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં, તેમણે બજાર ઉત્પ્રેરકો, સંભવિત સુધારા, ગોલ્ડ ETF ની વધતી માંગ અને રોકાણકારો સોનાની તેજીને સુરક્ષિત રીતે કેવી રીતે નેવિગેટ કરી શકે છે તેના પર પોતાના મંતવ્યો શેર કર્યા.
પ્રશ્ન: શું આ સ્તરે સોનામાં રોકાણ કરવું જોખમી છે? શું વેચાણ થશે કે ભાવમાં વધુ વધારો થશે?
જવાબ: નજીકના ભવિષ્યમાં આપણે સોનાના ભાવમાં કેટલીક નફા-બુકિંગ જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે ભાવ પહેલાથી જ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયા છે. જો કે, વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ સોના કે ચાંદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો સૂચવતી નથી. આ સમયે બજારની અસ્થિરતાના મુખ્ય પરિબળોમાંનો એક ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે, જેમના નિવેદનો અને નીતિગત પગલાં ઉત્પ્રેરક તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે.
વધુમાં, ચીન પર લાદવામાં આવેલા તાજેતરના ટેરિફ પણ નફા-બુકિંગને ઉત્તેજિત કરે તેવી શક્યતા છે, જેના કારણે રોકાણકારો તેમની પોઝિશન વેચી શકે છે અને વેચાણ વધારી શકે છે. ગાઝામાં તણાવ ઓછો થવાથી સોનાના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થવાનો સંકેત પણ મળી રહ્યો છે. બીજું પરિબળ અન્ય મુખ્ય ચલણો સામે યુએસ ડોલરનું મજબૂત થવું છે. આ સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળામાં સોના પર દબાણ લાવે છે.
પ્રશ્ન: સોના અને ચાંદી બંને સ્ટોક અને ક્રૂડ કરતાં વધુ સારા પ્રદર્શન કરી રહ્યા હોવાથી, શું આપણે રોકાણકારોની હાર્ડ એસેટ્સ માટેની પસંદગીમાં માળખાકીય પરિવર્તન જોઈ રહ્યા છીએ?
જવાબ: તાજેતરના ઉછાળા છતાં, આગામી વર્ષમાં, કદાચ આગામી દિવાળી સુધી સોના અને ચાંદીના ભાવ ઊંચા રહેવાની શક્યતા છે. સોનું પ્રતિ ઔંસ $4200 અથવા તેનાથી પણ વધુ ઊંચા સ્તરે પહોંચી શકે છે. ચાંદીમાં પણ તેજી રહેવાની અપેક્ષા છે. દિવાળીના તહેવારોની મોસમ પછી, આપણે ટૂંકી મંદી જોઈ શકીએ છીએ, પરંતુ લગ્નની મોસમ દરમિયાન માંગમાં ઝડપથી સુધારો થવાની અપેક્ષા છે, જે પરંપરાગત રીતે ભૌતિક સોનાની ખરીદીને વેગ આપે છે.
પ્રશ્ન: શું યુએસ સરકાર તરફથી નાણાકીય સ્પષ્ટતામાં વિલંબ કિંમતી ધાતુઓના સતત પ્રવાહ માટે એક નવો ઉત્પ્રેરક બની શકે છે?
જવાબ: ચોક્કસ! યુએસ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા શટડાઉન કરવા અથવા ટેરિફ લાદવા જેવા કોઈપણ મોટા પગલાંના વૈશ્વિક પરિણામો હોય છે. આ પગલાં વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા પેદા કરે છે, જેનાથી સલામત-હેવન સંપત્તિઓની માંગ વધે છે. આવા વાતાવરણમાં, રોકાણકારો ઘણીવાર ચલણ અથવા નાણાં બજારોમાં રોકાણ કરવાનું ટાળે છે અને તેના બદલે વધુ સ્થિર અને સલામત સંપત્તિઓ, ખાસ કરીને સોના તરફ વળે છે. જ્યાં સુધી આ અનિશ્ચિતતા ચાલુ રહેશે, ત્યાં સુધી સોનાના ભાવ ઊંચા રહેશે.
પ્રશ્ન: ટેરિફ અને વૈશ્વિક ગતિશીલતા ભારતીય સંદર્ભમાં સોનાની માંગ અને ભાવને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે?
જવાબ: ટેરિફ અને વૈશ્વિક આર્થિક વિક્ષેપો ભારતની આર્થિક પ્રવૃત્તિને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે. યુએસ તરફથી માંગમાં ઘટાડો ભારતના નિકાસલક્ષી ક્ષેત્રોને અસર કરશે, જેનાથી સ્થાનિક મંદીની ચિંતાઓ વધશે. આ ભારતીય રૂપિયા પર દબાણ લાવશે, ખાસ કરીને જો યુએસ ડોલર મજબૂત થાય છે.
સોનું મુખ્યત્વે આયાત કરવામાં આવે છે, તેથી નબળો રૂપિયો એટલે સ્થાનિક સોનાના ભાવમાં વધારો. આ પરિસ્થિતિ ફક્ત ભારત પૂરતી મર્યાદિત નથી; અન્ય ઉભરતા બજારોમાં પણ સમાન વલણો જોવા મળી શકે છે.
પ્રશ્ન: સોનાના ભાવમાં ઘટાડો કેટલો સમય ચાલુ રહી શકે છે, અને સોનાના રોકાણમાં કયા વલણો ઉભરી રહ્યા છે?
જવાબ: દિવાળી પછી લગભગ 15 થી 20 દિવસ સુધી ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જોકે, લગ્નની મોસમ શરૂ થતાં, માંગ ફરી વધવાની ધારણા છે, જે સોનાના ભાવને ટેકો આપશે. એક મહત્વપૂર્ણ વલણ એ છે કે રોકાણકારો ભૌતિક સોના કરતાં ગોલ્ડ ETF ને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે.
હાલમાં, ભારતમાં ગોલ્ડ ETF ની AUM (મેનેજમેન્ટ હેઠળની સંપત્તિ) વધીને ₹83,000 કરોડ થઈ ગઈ છે. આ સંસ્થાકીય અને છૂટક રોકાણકારો તરફથી મજબૂત રસ દર્શાવે છે. આ વલણ અન્ય કિંમતી ધાતુઓમાં પણ જોવા મળી રહ્યું છે.
પ્રશ્ન: વધતા ભાવ વચ્ચે, સોનામાં રોકાણ કરવાના સૌથી સલામત રસ્તાઓ કયા છે, અને રોકાણકારોએ શેનાથી સાવધ રહેવું જોઈએ?
જવાબ: સોનાના ભાવમાં વધારા સાથે, રોકાણ સલાહ અને કમનસીબે, છેતરપિંડી યોજનાઓમાં પણ વધારો થયો છે. સોનામાં સુરક્ષિત અને નફાકારક રોકાણ કરવા માટે જાણકારી અને સાવધાની રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.
સોનામાં રોકાણ કરતી વખતે સુરક્ષિત રહેવા માટે, ફક્ત SEBI અથવા RBI-રજિસ્ટર્ડ પ્લેટફોર્મ દ્વારા જ રોકાણ કરો. ભૌતિક સોનું ખરીદતી વખતે, ખાતરી કરો કે તે શુદ્ધતા માટે BIS હોલમાર્ક થયેલ છે. અવાસ્તવિક વળતરનું વચન આપતા અનિયંત્રિત એજન્ટો, એપ્લિકેશનો અથવા યોજનાઓથી બચો.