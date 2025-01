ETV Bharat / business

ઈન્ફોસિસનું મોટું એલાન: ભારતીય કર્મચારીઓના પગારમાં 6 થી 8 ટકાનો વધારો થશે - INFOSYS

By ETV Bharat Gujarati Team

6-8 ટકા વાર્ષિક પગાર વૃદ્ધિ : રિપોર્ટમાં ઇન્ફોસિસના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર જયેશ સંઘરાજકાને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, વ્યાપક રીતે અમે ભારતમાં 6-8 ટકાની વાર્ષિક વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને વિદેશી પગારમાં વધારો અગાઉના પગારની સમીક્ષાઓને અનુરૂપ હશે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25 ના ત્રીજા ત્રિમાસિક પરિણામોની જાહેરાત કર્યા બાદ તેમણે પ્રેસને સંબોધિત કરી હતી.

3.23 લાખ પ્રોફેશનલ્સને રોજગારી આપતી IT જાયન્ટ ઇન્ફોસિસે છેલ્લે નવેમ્બર 2023માં પગાર વધારો આપ્યો હતો. આજની તારીખમાં આમ કરવામાં વિલંબ વિવેકાધીન IT સેવાઓ માટેની વૈશ્વિક માંગમાં વ્યાપક અનિશ્ચિતતા અને નબળા વિવેકાધીન ખર્ચ, વિલંબિત ક્લાયન્ટ બજેટ અને મેક્રો ઇકોનોમિક અનિશ્ચિતતાને કારણે IT કંપનીઓ પરના દબાણને કારણે છે.