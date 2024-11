ETV Bharat / business

ટ્રમ્પની જીતની સંભાવનાને કારણે ભારતીય શેરબજારોમાં ઉછાળો! સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 1 ટકાથી વધુનો ઉછાળો

આનાથી કરમાં કાપની અપેક્ષાઓ અને સરકારી ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે મજબૂત રિસ્ક-ઓફ સેન્ટિમેન્ટ્સ થયા. ડોમેસ્ટિક ખરીદી વ્યાપક-આધારિત હતી, જેમાં યુ.એસ.માં IT ખર્ચમાં પુનઃપ્રાપ્તિની અપેક્ષાઓ પર IT અગ્રણી છે. નાયરે જણાવ્યું હતું કે IT Q2 પરિણામો મુજબ, યુએસમાં BFSI ખર્ચમાં સુધારો થયો છે, જે ભારતીય ખેલાડીઓ માટે સકારાત્મક છે.

એશિયન બજારોમાં, ટોક્યો ઉપર હતો, જ્યારે સિઓલ, શાંઘાઈ અને હોંગકોંગ ડાઉન હતા. યુરોપિયન બજારો લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. મંગળવારે વોલ સ્ટ્રીટમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 2 ટકા ઘટીને $74.02 પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું છે.

વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ મંગળવારે રૂ. 2,569.41 કરોડના શેરનું વેચાણ કર્યું હતું, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ રૂ. 3,030.96 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા. સોમવારના તીવ્ર ઘટાડામાંથી પુનઃપ્રાપ્ત થતાં, BSE બેન્ચમાર્ક મંગળવારે 694.39 પોઈન્ટ અથવા 0.88 ટકા વધીને 79,476.63 પર બંધ થયો હતો.