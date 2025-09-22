ETV Bharat / business

સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું શેરબજાર : સેન્સેક્સ 475 પોઇન્ટ ગગડ્યો

કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું. શરુઆતી કારોબારથી મુખ્ય સૂચકાંક રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

Published : September 22, 2025 at 10:11 AM IST

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજાર આજે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું છે. કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 22 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 475 અને 89 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન પણ મુખ્ય સૂચકાંક સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 22 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 82,626.23 બંધની સામે 475 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 82,151.07 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ હળવો ઉંચકાયો અને 82,540.78 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી. જે બાદ સેન્સેક્સ સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,327.05 ના બંધ સામે લગભગ 89 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 25,238.10 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન Nifty હળવો ઉંચકાયો અને 25,331.70 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી, જે બાદ તે સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં અદાણી પોર્ટ્સ, ટ્રેન્ટ, બજાજ ફાઇનાન્સ, એટર્નલ અને HUL ના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ટેક મહિન્દ્રા, TCS, ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક અને ભારત ઈલેક. ના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

શુક્રવારનું બજાર : ગત 18 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ભારતીય બજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. BSE પર સેન્સેક્સ 387.73 પોઈન્ટ અથવા 0.47% ઘટીને 82,626.23 પર બંધ થયો. બીજી તરફ, NSE પર નિફ્ટી 96.55 પોઈન્ટ ઘટીને 25,327.05 પર બંધ થયો.

STOCK MARKET UPDATE TODAY BSE SENSEX NSE NIFTY

