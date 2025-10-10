રેલ મુસાફરો માટે મોટી રાહત! હવે ટ્રેન ટિકિટ પણ ફરીથી રિશેડ્યૂલ કરી શકાશે
ભારતીય રેલ્વે જાન્યુઆરી 2026 થી કન્ફર્મ ટિકિટની મુસાફરીની તારીખ ઓનલાઈન બદલવાની સુવિધા શરૂ કરશે, જેનાથી મુસાફરોને કેન્સલેશન ચાર્જમાંથી રાહત મળશે.
Published : October 10, 2025 at 5:29 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય રેલ્વે મુસાફરોની સુવિધા વધારવા માટે એક મોટો અને ઐતિહાસિક ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે. હવે, જો કોઈ મુસાફરની મુસાફરીની યોજના અચાનક બદલાઈ જાય છે, તો તેમને હવે તેમની ટિકિટ રદ કરવાની અને રદ કરવાનો ચાર્જ ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. રેલ્વે એક નવી સુવિધા શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે જે મુસાફરોને કન્ફર્મ ટિકિટની મુસાફરીની તારીખ ઓનલાઈન બદલવાની મંજૂરી આપશે. આનાથી મુસાફરોને નવી ટિકિટ બુક કરાવવા અને કેન્સલેશન ચાર્જ ચૂકવવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળશે.
ઓનલાઈન રિશેડ્યૂલિંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ
એનડીટીવીના અહેવાલ મુજબ, આ નવી સુવિધા મુસાફરોને તેમની કન્ફર્મ ટિકિટની મુસાફરીની તારીખ ઓનલાઈન ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાની મંજૂરી આપશે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ કારણોસર તમે નિર્ધારિત તારીખે મુસાફરી કરી શકતા નથી, તો તે જ ટિકિટનો ઉપયોગ પછીની તારીખ માટે કરી શકાય છે.
જોકે, આ સુવિધા સીટની ઉપલબ્ધતા પર આધાર રાખશે. એટલે કે, નવી તારીખે સીટો ઉપલબ્ધ હોય તો જ ટિકિટ બદલી શકાય છે. જો નવી તારીખવાળી ટ્રેનનું ભાડું વધારે હશે, તો મુસાફરોએ તફાવત ચૂકવવો પડશે.
નવી સુવિધા જાન્યુઆરી 2026 માં શરૂ થઈ શકે છે
રેલ્વે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સુવિધા જાન્યુઆરી 2026 થી લાગુ થઈ શકે છે. શરૂઆતમાં, તે કેટલાક મુખ્ય રૂટ પર ટ્રાયલ તરીકે શરૂ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ તે દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આ પગલાથી લાખો મુસાફરોને રાહત મળશે, ખાસ કરીને જેઓ અચાનક તેમની મુસાફરી યોજનાઓ બદલી નાખે છે.
હાલમાં ભારે રદ કરવાના ચાર્જ જરૂરી છે
રેલ્વે મુસાફરો પાસે તેમની મુસાફરીની તારીખ બદલવાનો સીધો વિકલ્પ નથી. જો કોઈ મુસાફરે તેમની મુસાફરી મુલતવી રાખવાની જરૂર હોય, તો તેમણે તેમની ટિકિટ રદ કરીને નવી બુક કરાવવી પડશે.
રેલ્વે દ્વારા વસૂલવામાં આવતા વર્તમાન રદ કરવાના ચાર્જ નીચે મુજબ છે:
- એસી ફર્સ્ટ ક્લાસ/એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસ: ₹240 + GST
- એસી 2 ટાયર: ₹200 + GST
- એસી 3 ટાયર/એસી ચેર કાર/એસી 3 ઇકોનોમી: ₹180 + GST
- સ્લીપર ક્લાસ: ₹120
- સેકન્ડ ક્લાસ: ₹60
આ નવા ફેરફારથી મુસાફરોનો સમય, પૈસા અને મુશ્કેલી બચશે. રેલવેનું આ પગલું મુસાફરો-મૈત્રીપૂર્ણ સુધારા તરફ બીજી એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ સાબિત થશે.
