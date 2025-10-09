ETV Bharat / business

ભારતની UPI ચુકવણી સેવા હવે કતારમાં પણ ઉપલબ્ધ છે; ભારતીયો આ દેશોમાં પણ કરી શકે છે ટ્રાન્ઝેક્શન, જુઓ યાદી

કતાર તાજેતરમાં આઠ દેશોમાં જોડાયું છે જ્યાં NPCI એ UPI ચુકવણી શરૂ કરી છે, જેનાથી ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે ડિજિટલ ચુકવણી સરળ બની છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 7:41 PM IST

હૈદરાબાદ: યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) એ ભારતમાં ડિજિટલ વ્યવહારો કરવાની રીતને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. હવે, ભારતીય ગ્રાહકો કરિયાણાની ખરીદી કરતી વખતે, ઓટો-રિક્ષા અથવા કેબ ભાડા ચૂકવતી વખતે અથવા હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં બિલ ચૂકવતી વખતે તેમના સ્માર્ટફોન પર QR કોડ સ્કેન કરીને ફક્ત સેકન્ડોમાં ચુકવણી કરી શકે છે. આ અનુકૂળ અને ઝડપી ચુકવણી પદ્ધતિ ભારતીય નાગરિકો માટે એક આદત બની ગઈ છે. ઓક્ટોબર 2025 સુધીમાં, આશરે 491 મિલિયન ભારતીયો UPI નો સક્રિયપણે ઉપયોગ કરશે.

જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી માટે આ સુવિધા દરેક દેશમાં ઉપલબ્ધ નથી. ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે સારા સમાચાર એ છે કે UPI હવે કતારમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. NPCI ઇન્ટરનેશનલ પેમેન્ટ્સ લિમિટેડ (NIPL), કતાર નેશનલ બેંક (QNB) ના સહયોગથી, કતારમાં મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળો અને ડ્યુટી-ફ્રી આઉટલેટ્સ પર QR કોડ-આધારિત UPI ચુકવણીઓ શરૂ કરી છે. આ સુવિધા ભારતીય પ્રવાસીઓ અને ત્યાં રહેતા NRIs ને રોકડની આપ-લે કરવાની અથવા વધારાની ફી ચૂકવવાની ઝંઝટથી બચવા માટે પરવાનગી આપે છે.

હવે કયા દેશોમાં UPI ઉપલબ્ધ છે?

1. ભૂટાન

ભુટાને 2021 માં BHIM એપ દ્વારા UPI અપનાવ્યું હતું. ભારતીય પ્રવાસીઓ હવે પસંદગીની ભૂટાની દુકાનો અને સેવાઓ પર QR કોડનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરી શકે છે. આનાથી નાના શહેરોમાં ડિજિટલ ચુકવણીમાં વધારો થયો છે. ચલણ વિનિમય દર: 1 INR = 0.11 BTN

2. ફ્રાન્સ

ફ્રાન્સે ફેબ્રુઆરી 2024 માં UPI સ્વીકાર્યું. એફિલ ટાવર સહિત મુખ્ય શહેરોમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં આઉટલેટ્સ પર ચુકવણીઓ શક્ય છે. ઘણી ફ્રેન્ચ બેંકો હવે UPI દ્વારા પણ રેમિટન્સ ઓફર કરે છે. ચલણ વિનિમય દર: 1 INR = 0.011 EUR

3. મોરેશિયસ

ફેબ્રુઆરી 2024 થી, ભારતીય પ્રવાસીઓ મોરેશિયસમાં UPI દ્વારા સીધા ચુકવણી કરી શકે છે. આનાથી નાના દુકાનદારો અને સેવા પ્રદાતાઓમાં ડિજિટલ ચુકવણી લોકપ્રિય બની છે. ચલણ વિનિમય દર: 1 INR = 0.051 MUR

4. નેપાળ

નેપાળમાં UPI 2024 માં Fonepay દ્વારા શરૂ થયું. ભારતીય પ્રવાસીઓ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને દૈનિક સેવાઓ માટે તાત્કાલિક ચૂકવણી કરી શકે છે. ચલણ વિનિમય દર: 1 INR = 1.57 NPR

5. સિંગાપોર

સિંગાપોરમાં UPI ને PayNow સાથે સંકલિત કરવામાં આવ્યું છે. છૂટક અને P2P વ્યવહારો બંને માટે ચુકવણી શક્ય છે. ઘણી ફિનટેક એપ્લિકેશનો ભારતીય વપરાશકર્તાઓ માટે બિલ ચુકવણી અને એકાઉન્ટ ટોપ-અપ્સ ઓફર કરે છે. ચલણ વિનિમય દર: 1 INR = 0.017 SGD

6. શ્રીલંકા

શ્રીલંકામાં પસંદગીના વેપારીઓ હવે UPI સ્વીકારે છે. આનાથી ભારતીય પ્રવાસીઓ ચલણ રૂપાંતર અને ATM ફી પર પૈસા બચાવે છે. ચલણ વિનિમય દર: 1 INR = 0.27 LKR

7. UAE

દુબઈ અને અબુ ધાબીમાં ભારતીય પ્રવાસીઓ અને વિદેશીઓ હવે UPI દ્વારા સુરક્ષિત અને સીમલેસ વ્યવહારો કરી શકે છે. આ સુવિધા રેમિટન્સ મોકલવામાં પણ મદદ કરે છે. ચલણ વિનિમય દર: 1 INR = 0.043 AED

8. કતાર

UPI તાજેતરમાં QNB દ્વારા કતારમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. QR-આધારિત રીઅલ-ટાઇમ ચુકવણીઓ હવે મુખ્ય છૂટક અને પ્રવાસન સ્થળો પર ઉપલબ્ધ છે. ચલણ વિનિમય દર: 1 INR = 0.045 QAR

નાણાકીય નિષ્ણાતો કહે છે કે UPI નું આંતરરાષ્ટ્રીય વિસ્તરણ ભારતીય પ્રવાસીઓ અને વિદેશીઓ માટે ડિજિટલ વ્યવહારોને સરળ બનાવી રહ્યું છે. QR કોડ-આધારિત ચુકવણી સુવિધાએ રોકડની જરૂરિયાત ઘટાડી છે અને વિદેશી ચલણ વિનિમયની ઝંઝટ ઓછી કરી છે.

