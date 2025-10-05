ઓક્ટોબરમાં IPO બજારમાં તેજી, રોકાણકારોની નજર ટાટા કેપિટલ અને LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પર
ઓક્ટોબરમાં ભારતનું IPO બજાર $5 બિલિયનને પાર કરી શકે છે, જેમાં ટાટા કેપિટલ અને LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સના મોટા ઇશ્યૂ રોકાણકારોને આકર્ષિત કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
Published : October 5, 2025 at 3:11 PM IST
મુંબઈ : ભારતનું IPO બજાર એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યું છે. ઓક્ટોબરમાં પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) દ્વારા એકત્ર કરાયેલ કુલ રકમ $5 બિલિયનને વટાવી જવાની ધારણા છે. બે મુખ્ય IPO - ટાટા કેપિટલ લિમિટેડ અને LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ - આગામી અઠવાડિયામાં ખુલવાના છે.
ભારતમાં આ વૃદ્ધિ સક્રિય કોર્પોરેટ મૂડી એકત્રીકરણ, મજબૂત સ્થાનિક મૂડી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણમાં વધારો અને છેલ્લા નવ વર્ષમાં રેકોર્ડ વૃદ્ધિ જોવા મળેલા શેરબજારને આભારી છે. ટેરિફ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ છતાં, રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મજબૂત રહે છે.
ટાટા કેપિટલનો IPO
ટાટા કેપિટલનો $1.7 બિલિયનનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) ટાટા ગ્રુપના નાણાકીય સેવાઓ એકમમાં રોકાણની એક મોટી તક છે. ગયા વર્ષે હ્યુન્ડાઇ મોટર ઇન્ડિયા લિમિટેડના રેકોર્ડ $3.3 બિલિયનના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર પછીનો આ સૌથી મોટો ઇશ્યૂ હશે. આ ઇશ્યૂમાં મુખ્ય એન્કર રોકાણકારોમાં મોર્ગન સ્ટેનલી, ગોલ્ડમેન સૅક્સ, વ્હાઇટ ઓક કેપિટલ અને સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો સમાવેશ થાય છે. ટાટા કેપિટલનો IPO 6 થી 8 ઓક્ટોબર સુધી ખુલ્લો રહેશે અને 13 ઓક્ટોબરના રોજ લિસ્ટ થશે.
LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાનો
IPO રોકાણકારોને ભારતના ઝડપથી વિકસતા વપરાશ-આધારિત અર્થતંત્રમાં ભાગ લેવાની તક આપશે. આ ઇશ્યૂ 7 થી 9 ઓક્ટોબર સુધી ખુલશે અને 14 ઓક્ટોબરના રોજ લિસ્ટ થશે. બંને કંપનીઓના ઇશ્યૂ ઓક્ટોબરના બાકીના IPO માટે દિશા નક્કી કરશે.
બ્લૂમબર્ગના ડેટા અનુસાર, ભારતે 2025 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર સુધીમાં IPO માં $11.2 બિલિયન એકત્ર કર્યા છે, જે વિશ્વનું ચોથું સૌથી વ્યસ્ત
IPO બજાર બન્યું છે. ગયા વર્ષે, આ આંકડો $21 બિલિયનનો રેકોર્ડ હતો. JP મોર્ગન, JM ફાઇનાન્શિયલ અને કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ જેવી નાણાકીય સંસ્થાઓ માને છે કે આગામી મહિનાઓમાં ભારતનું IPO બજાર વધુ મજબૂત બનશે. નિયમનકારી સુધારાઓ અને RBI દ્વારા લોન નિયમોમાં સરળતા લાવવાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે.
જોકે, મોટા IPOs ની શરૂઆત હંમેશા રોકાણકારો માટે અનુકૂળ રહી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, Hyundai Motor ના શેર લિસ્ટિંગના પહેલા દિવસે 7 ટકા ઘટ્યા હતા, જ્યારે LIC અને Paytm ના શેર પણ શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હતું. તેમ છતાં, Tata અને LG જેવા મજબૂત બ્રાન્ડ નામો આ વખતે રોકાણકારોના રસને જાળવી રાખે તેવી શક્યતા છે, સિવાય કે કોઈ નકારાત્મક વૈશ્વિક ઘટનાઓ બને.
આ પણ વાંચો...