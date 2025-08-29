Q1 FY26માં 7.8 ટકાની વૃદ્ધિ સાથે ભારત સૌથી ઝડપથી વધતી અર્થવ્યવસ્થા બન્યું

સૌરભ શુક્લા, નવી દિલ્હી: નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (એપ્રિલ-જૂન 2025) ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં 7.8% ની મજબૂત વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે. આ વૃદ્ધિ મુખ્યત્વે ઉત્પાદન (7.7%), બાંધકામ (7.6%) અને સેવા ક્ષેત્ર (9.3%) ના મજબૂત પ્રદર્શન દ્વારા પ્રેરિત હતી, જ્યારે કૃષિ ક્ષેત્રમાં પણ સુધારો થયો છે અને 3.7% ની વૃદ્ધિ નોંધાવી છે.
સરકારી આંકડા અનુસાર, ખાનગી વપરાશ ખર્ચ (PFCE) માં 7% નો વધારો નોંધાયો છે અને કુલ નિશ્ચિત મૂડી નિર્માણ (GFCF) માં 7.8% નો વધારો નોંધાયો છે. જોકે, ખાણકામ (-3.1%) અને ઉપયોગિતા સેવાઓ (0.5%) જેવા ક્ષેત્રોમાં સુસ્તી જોવા મળી છે.
GDP ડેટા પર પ્રતિક્રિયા આપતા, મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર ડૉ. વી. અનંત નાગેશ્વરને જણાવ્યું હતું કે, જુલાઈ 2025 ના ઉચ્ચ આવર્તન સૂચકાંકો Q1 ના આર્થિક ગતિને આગળ ધપાવે છે. તેમણે કહ્યું કે, તહેવારોની મોસમ અને GST દરોમાં સંભવિત ફેરફારોને કારણે આગામી મહિનાઓમાં સ્થાનિક માંગ વધુ મજબૂત બનશે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, સારા ચોમાસા અને ખરીફ વાવણીના કારણે કૃષિ ઉત્પાદનમાં વધારો થવાની ધારણા છે, જેના કારણે ખાદ્ય ફુગાવો નિયંત્રણમાં રહેશે. આ સાથે, S&P દ્વારા ભારતના સાર્વભૌમ રેટિંગને BBB સુધી વધારવાથી ભારતના મજબૂત આર્થિક પાયાનો પુરાવો મળે છે.
જોકે, તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે વેપાર શુલ્ક (ટેરિફ) સંબંધિત અનિશ્ચિતતાઓ નિકાસ અને મૂડી નિર્માણને અસર કરી શકે છે. પરંતુ તેમણે તેને કટોકટી કરતાં વધુ તક તરીકે વર્ણવ્યું અને કહ્યું કે આ સમય નવા બજારો શોધવાનો અને ભારતના ઉત્પાદનોને વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવવાનો છે.
નિકાસ વધારવા માટેના પગલાં
- ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.
- યુરોપિયન યુનિયન, ન્યુઝીલેન્ડ, ચિલી અને પેરુ સાથે સક્રિય વેપાર વાટાઘાટો ચાલી રહી છે.
- કાપડ નિકાસને ટેકો આપવા માટે કપાસ આયાત શુલ્ક મુક્તિ 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
- જુલાઈ 2025 માં GST રિફંડમાં 67% નો વધારો નોંધાયો છે, જે વ્યવસાયોની રોકડ સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
- 2025-26 ના બજેટમાં જાહેર કરાયેલ નિકાસ પ્રમોશન મિશન હેઠળ નિકાસ ધિરાણ, ક્રોસ બોર્ડર ફેક્ટરિંગ અને MSME ને ટેકો પૂરો પાડવામાં આવશે.
નાણા મંત્રાલયે ટ્વિટર પર જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ઝડપી વૃદ્ધિ દર ભારતના મજબૂત આર્થિક મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. છેલ્લા 15 વર્ષમાં પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં GDP માં ખાનગી વપરાશ ખર્ચ (PFCE) નો હિસ્સો સૌથી વધુ છે.
FICCI ના ડિરેક્ટર જનરલ જ્યોતિ વિજે જણાવ્યું હતું કે, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે આ 7.8% GDP વૃદ્ધિ ભારતીય અર્થતંત્રની સ્થિતિસ્થાપકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સ્થાનિક માંગ અને નવી વ્યવસાયિક તકો ઉદ્યોગોને વૈશ્વિક પડકારોને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.
મુખ્ય મુદ્દાઓ (Q1, FY26 GDP હાઇલાઇટ્સ):
- વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ: 7.8% (Q1 FY26) વિરુદ્ધ 6.5% (Q1 FY25)
- નોમિનલ GDP વૃદ્ધિ: 8.8%
- કૃષિ ક્ષેત્ર: 3.7% વૃદ્ધિ (Q1 FY26) વિરુદ્ધ 1.5% (Q1 FY25)
- ઉત્પાદન અને બાંધકામ: અનુક્રમે 7.7% અને 7.6% વૃદ્ધિ
- સેવા ક્ષેત્ર: 9.3% વૃદ્ધિ (Q1 FY26) વિરુદ્ધ 6.8% (Q1 FY25)
- સરકારી ખર્ચ (GFCE): 9.7% વૃદ્ધિ (નોમિનલ)
- ખાનગી ખર્ચ (PFCE): 7% વાસ્તવિક વૃદ્ધિ
- મૂડી નિર્માણ (GFCF): 7.8% વૃદ્ધિ
એપ્રિલ-જૂન 2025 ક્વાર્ટરમાં ભારત ફરી એકવાર વિશ્વનું સૌથી ઝડપથી વિકસતું મોટું અર્થતંત્ર રહ્યું છે.
EXPORT PROMOTION MISSION