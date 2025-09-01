ETV Bharat / business

લોન લેનારી વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તો બેંક બાકી રકમ કોની પાસેથી વસૂલ કરશે? આ નિયમ દરેકે જાણવો જોઈએ - LOAN PAYMENT RULES

વ્યક્તિગત અને ક્રેડિટ કાર્ડ લોન જેવી અસુરક્ષિત લોનના કિસ્સામાં, બેંક કાનૂની વારસદારો અથવા પરિવારના સભ્યો પર દબાણ કરી શકતી નથી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 4:42 PM IST

નવી દિલ્હી: આજકાલ મોટાભાગના લોકો ઘર, કાર ખરીદવા અને વ્યવસાય કરવા માટે બેંકો પાસેથી લોન લે છે. હવે બેંકો પણ પહેલાની સરખામણીમાં લોકોને સરળતાથી લોન આપે છે. લોકો બેંકોમાંથી લોન લે છે અને કાર કે ઘર ખરીદે છે અને પછી ધીમે ધીમે હપ્તા ભરીને લોન ચૂકવે છે.

આવી સ્થિતિમાં, લોકોના મનમાં ઘણીવાર એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ બેંકમાંથી ઘર, કાર કે વ્યક્તિગત લોન લે છે અને પછી લોન સંપૂર્ણ ચૂકવતા પહેલા મૃત્યુ પામે છે, તો શું બેંક તેની લોન માફ કરશે? અને જો બેંક લોન માફ નહીં કરે, તો તે આ પૈસા કોની પાસેથી વસૂલ કરશે.

મોટાભાગના લોકો માને છે કે આવી સ્થિતિમાં બાકી રકમ પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે બેંક વસૂલાત પ્રક્રિયા ચાલુ રાખે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે બેંક કઈ પરિસ્થિતિમાં લોન માફ કરે છે અને જો બેંક લોન વસૂલ કરે છે, તો તેની ભરપાઈ કોણ કરે છે?

સહ-ઋણ લેનાર પાસેથી વસૂલાત
જો કોઈ લોન લેનાર વ્યક્તિ જેણે મિલકત ખરીદવા માટે બેંકમાંથી લોન લીધી હોય તેનું મૃત્યુ થાય છે, તો બેંક પહેલા સહ-ઋણ લેનારને બાકી રકમ ચૂકવવા માટે આગ્રહ કરે છે. જો સહ-ઋણ લેનાર હાજર ન હોય, તો બેંક ગેરંટર અથવા કાનૂની વારસદાર તરફ વળે છે.

બીજી બાજુ, જો લોન લેનાર વ્યક્તિએ તેની લોનનો વીમો કરાવ્યો હોય, તો ચુકવણી વીમા કંપની દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, જો લોન વસૂલ ન થાય તો બેંક મિલકતની હરાજી પણ કરી શકે છે. જો કે, આ છેલ્લો વિકલ્પ છે.

કાર લોન પરિવાર પાસેથી વસૂલવામાં આવે છે
બીજી બાજુ, જો આપણે કાર લોન વિશે વાત કરીએ, તો આવા કિસ્સાઓમાં, લોન લેનારના મૃત્યુ પછી, બેંક બાકી લોન વસૂલવા માટે પરિવારનો સંપર્ક કરે છે. જો કાનૂની વારસદાર લોન ચૂકવવાનો ઇનકાર કરે છે, તો બેંક કાર જપ્ત કરી શકે છે અને તેની હરાજી કરી શકે છે અને લોનની રકમ વસૂલ કરી શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે નિયમો અનુસાર, વ્યક્તિગત લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ લોન જેવી અસુરક્ષિત લોનના કિસ્સામાં, બેંક કાનૂની વારસદાર અથવા પરિવારના સભ્યો પર દબાણ કરી શકતી નથી. જો કે, જો સહ-ઋણ લેનાર હોય તો બાકી લોનની રકમ તેની પાસેથી વસૂલ કરી શકાય છે. નહિંતર, બેંક આ લોનને NPA માં મૂકે છે.

