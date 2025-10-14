ETV Bharat / business

ધનતેરસ પર સોનું-ચાંદી ખરીદવાના છો? 'BIS Care App'થી પહેલા અસલી-નકલીની ઓળખ કરી લો

આ તહેવારોની મોસમમાં બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) કેર એપનો ઉપયોગ કરીને અસલી અને નકલી સોના અને ચાંદીને ઓળખો.

સોના-ચાંદીની ઓખળ કેવી રીતે કરશો?
સોના-ચાંદીની ઓખળ કેવી રીતે કરશો? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

આનંદ કુમાર ગુપ્તા, નવી દિલ્હી: ધનતેરસ અને દિવાળી માટે હવે વધુ સમય બાકી નથી, તેથી લોકો સામાન્ય રીતે સોના અને ચાંદી ખરીદવાનું આયોજન કરવાનું શરૂ કરે છે. જો તમે આવી ખરીદી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર મદદરૂપ થાય છે. તહેવારો દરમિયાન, બજારો સોના અને ચાંદી ખરીદનારા લોકોથી ભરાઈ જાય છે અને કિંમતો ઘણીવાર વધે છે. આ સમયે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે જે સોનું કે ચાંદી ખરીદી રહ્યા છીએ તે અસલી છે કે નકલી. દુકાનદારના દાવા મુજબ તેની શુદ્ધતા છે? BIS કેર એપ દ્વારા આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનું ખૂબ સરળ બન્યું છે.

જો તમે સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો ખાતરી કરો કે દાગીનામાં BIS હોલમાર્ક અને HUID નંબર છે. ખરીદી કરતા પહેલા હંમેશા BIS કેર એપ તપાસો. આ નાનું પગલું તમને નકલી દાગીના ખરીદવાથી બચાવી શકે છે. બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) ગાઝિયાબાદ શાખાના વડા એ.આર. ઉન્નીકૃષ્ણને સમજાવ્યું કે, તમે ખરીદેલા સોના કે ચાંદીની પ્રમાણિક્તાની જાતે ચકાસણી કરી શકો છો.

'BIS કેર એપ' નો ઉપયોગ કરીને અસલી અને નકલી સોનું અને ચાંદી કેવી રીતે ઓળખવી
'BIS કેર એપ' નો ઉપયોગ કરીને અસલી અને નકલી સોનું અને ચાંદી કેવી રીતે ઓળખવા માટે, તમારે ફક્ત તમારા મોબાઇલ ફોન પર BIS કેર એપ ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર છે, જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને એપલ એપ સ્ટોર બંને પર મફતમાં ઉપલબ્ધ છે.

સોના-ચાંદીની ઓખળ કેવી રીતે કરશો?
સોના-ચાંદીની ઓખળ કેવી રીતે કરશો? (ETV Bharat)

HUID નંબર શું છે?
દરેક હોલમાર્કવાળા સોનાના દાગીના એક અનન્ય HUID (હોલમાર્ક યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર) થી ચિહ્નિત થયેલ છે. આ 6-અંકનો આલ્ફાન્યૂમેરિક કોડ છે જેમાં અક્ષરો અને સંખ્યાઓ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. દરેક આભૂષણ માટે આ કોડ અલગ હોય છે, જે તેને ઓળખવાનું સરળ બનાવે છે. HUID નંબર સૂચવે છે કે દાગીનાનું BIS-પ્રમાણિત હોલમાર્કિંગ સેન્ટર પર પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેની શુદ્ધતા સ્થાપિત ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે. જો એપ્લિકેશનમાં આપેલી માહિતી તમે ખરીદેલા દાગીના સાથે મેળ ખાતી નથી, તો તે નકલી હોઈ શકે છે. BIS અનુસાર, તમારે હોલમાર્ક વગરનું સોનું ખરીદવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે તેની ગુણવત્તાની કોઈ સરકારી ગેરંટી નથી.

કેવી રીતે તપાસ કરવી?

1. પહેલા, તમારા મોબાઇલ ફોન પર 'BIS કેર એપ' ડાઉનલોડ કરો.

2. એપ ખોલ્યા પછી, 'Verify HUID' વિકલ્પ પસંદ કરો.

3. તમારા સોના અથવા ચાંદીના દાગીના પર છાપેલ 6-અંકનો HUID નંબર દાખલ કરો.

4. થોડીક સેકન્ડોમાં, એપ તમને જણાવશે કે કયા હોલમાર્કિંગ કેન્દ્રે દાગીના, ધાતુનો પ્રકાર અને તેની શુદ્ધતા પ્રમાણિત કરી છે.

BIS હોલમાર્કિંગ શું સુનિશ્ચિત કરે છે?
હોલમાર્કિંગ એ ધાતુની શુદ્ધતા અને ગુણવત્તાનું સરકારી પ્રમાણપત્ર છે. ફક્ત BIS હોલમાર્ક ધરાવતું સોનું જ અસલી અને વિશ્વસનીય માનવામાં આવે છે. 22-કેરેટ સોના માટે BIS શુદ્ધતા 91.6% છે. 18-કેરેટ સોના માટે, તે 75% છે. 24-કેરેટ સોનાને લગભગ 99.9% શુદ્ધ ગણવામાં આવે છે.

સોના-ચાંદીની ઓખળ કેવી રીતે કરશો?
સોના-ચાંદીની ઓખળ કેવી રીતે કરશો? (ETV Bharat)

તમે એપ દ્વારા ફરિયાદ પણ નોંધાવી શકો છો:
કેર એપ માત્ર ચકાસણીના સાધન તરીકે જ કામ કરતી નથી, પરંતુ ગ્રાહકોને ફરિયાદ નોંધાવવાની પણ મંજૂરી આપે છે. જો કોઈ જ્વેલરી ઉત્પાદકનો HUID નંબર એપમાં દાખલ કરેલા નંબર સાથે મેળ ખાતો નથી, ખોટી માહિતી આપે છે, અથવા હોલમાર્ક વગરનું સોનું વેચે છે, તો ગ્રાહકો એપ દ્વારા સીધી BIS ને ફરિયાદ સબમિટ કરી શકે છે. BIS ફરિયાદની તપાસ કરી શકે છે અને સંબંધિત દુકાનદાર સામે કાર્યવાહી કરી શકે છે.

આ એપ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
તહેવારોની મોસમ દરમિયાન, ઘણા દુકાનદારો ગ્રાહકોની માહિતીના અભાવનો લાભ ઉઠાવે છે અને ઓછી શુદ્ધતા અથવા નકલી સોનું વેચે છે. આવી સ્થિતિમાં, BIS કેર એપ ગ્રાહકોને પારદર્શિતા અને સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. આ એપ માત્ર વિશ્વાસ જ નહીં પરંતુ ગ્રાહકોને તેમના દાગીનાની અધિકૃતતા ચકાસવા માટે પણ સશક્ત બનાવે છે.

બજારમાં ઘણા બધા કેરેટના સોના અને ચાંદીના દાગીના પર હોલમાર્કિંગ ફરજિયાત છે... સોનાના દાગીના: 9 કેરેટ, 14 કેરેટ, 18 કેરેટ, 20 કેરેટ, 22 કેરેટ અને 23 કેરેટ.

ચાંદીના દાગીના: 800 ગ્રેડ, 835 ગ્રેડ, 925 ગ્રેડ, 958 ગ્રેડ, 970 ગ્રેડ, 990 ગ્રેડ, 999 ગ્રેડ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BIS CARE APP
GOLF SILVER MARKET
GOLD SILVER CHECKING
BIS CARE APP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.