15 ઓગસ્ટથી વાર્ષિક ફાસ્ટેગની સુવિધા મેળવો, તમે ફક્ત 3000 રૂપિયામાં આટલી બધી ટ્રિપ્સ કરી શકો છો - HOW TO GET FASTAG ANNUAL PASS

પ્રતિકાત્મક તસવીર ( X- @FASTag_NETC )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 22, 2025 at 1:22 PM IST 2 Min Read

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર સ્થિત ટોલ પ્લાઝા પર 15 ઓગસ્ટથી વાર્ષિક પાસ સિસ્ટમ લાગુ થવા જઈ રહી છે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) એ આ માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. જો તમે 3,000 રૂપિયાનો વાર્ષિક પાસ લો છો, તો તમે ટોલ પ્લાઝા પર 200 ફેરા કરી શકો છો. જોકે, ફક્ત FASTag ધરાવતા ડ્રાઇવરો જ આ પાસ માટે પાત્ર બનશે. કૃપા કરીને નોંધ લો કે વાર્ષિક પાસ લેવો ફરજિયાત નથી. પાસ કેવી રીતે મેળવવો? વાર્ષિક પાસ હાઇવે ટ્રાવેલ મોબાઇલ એપ અથવા NHAI (નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા) વેબસાઇટ પર સક્રિય કરવાનો રહેશે. વાહન અને તેના FASTag નંબરની ચકાસણી કર્યા પછી NHAI પાસ જારી કરશે. 3,000 રૂપિયાની ફી ફક્ત હાઇવે ટ્રાવેલ એપ અથવા NHAI વેબસાઇટ દ્વારા ચૂકવવાની રહેશે. ચુકવણીના 2 કલાકની અંદર પાસ રજિસ્ટર્ડ FASTag પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ માટે નવો FASTag મેળવવાની જરૂર નથી. જો તે નિયમો મુજબ હોય (વાહનના વિન્ડશિલ્ડ પર યોગ્ય રીતે ચોંટાડવામાં આવે, વાહન નોંધણી નંબર સાથે જોડાયેલ હોય, બ્લેકલિસ્ટેડ ન હોય), તો વાર્ષિક પાસ હાલના FASTag સાથે લઈ શકાય છે. ફક્ત બિન-વાણિજ્યિક વાહનો વાર્ષિક પાસ ફક્ત ખાનગી બિન-વાણિજ્યિક વાહનો (કાર, જીપ, વાન, વગેરે) ને જ આપવામાં આવે છે. જો કોઈપણ વાણિજ્યિક વાહન માટે ખોટી માહિતી સાથે વાર્ષિક પાસ મેળવવામાં આવે, તો NHAI કોઈપણ સૂચના વિના તેને રદ કરી શકે છે. ક્યાં અને કેટલા સમય માટે!