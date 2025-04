ETV Bharat / business

તમારા PF માં કેટલા પૈસા જમા થયા છે, તમે આ રીતે મિનિટોમાં તપાસો - HOW TO CHECK EPF BALANCE

Published : April 15, 2025

નવી દિલ્હી: જો તમે પણ તમારા પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF) બેલેન્સને કોઈપણ મુશ્કેલી વિના તપાસવા માંગતા હો, તો કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ઘણા વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. ગ્રાહકો સ્માર્ટફોન, કોમ્પ્યુટર અથવા સાદા મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને સરળતાથી તેમનું બેલેન્સ ચકાસી શકે છે. આજે અમે તમને કેટલીક એવી પદ્ધતિઓ જણાવીશું જેની મદદથી યુઝર્સ ગમે ત્યાંથી થોડીવારમાં પોતાનું બેલેન્સ ચેક કરી શકે છે. પીએફ બેલેન્સ ચેક કરવાની રીતો મિસ્ડ કોલ સુવિધા - UAN પોર્ટલ પર નોંધાયેલા સભ્યો 9966044425 પર મિસ્ડ કોલ આપીને EPFO ​​પાસે તેમની વિગતો ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે. વપરાશકર્તાઓએ તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી નંબર ડાયલ કરવાનો રહેશે. જો સભ્યનો UAN બેંક ખાતા નંબર, આધાર અને PAN માંથી કોઈપણ એક સાથે જોડાયેલ હોય, તો સભ્યને છેલ્લા યોગદાન અને PF બેલેન્સની વિગતો મળશે. જોકે, મિસ્ડ કોલ સુવિધા મેળવવા માટે કેટલીક પૂર્વશરતો છે. મોબાઇલ નંબર યુનિફાઇડ પોર્ટલ પર UAN સાથે સક્રિય થયેલ હોવો જોઈએ. અને UAN સામે નીચેનામાંથી કોઈપણ KYC ઉપલબ્ધ હોવું જોઈએ - બેંક એકાઉન્ટ નંબર, આધાર અથવા PA. શોર્ટ કોડ SMS સેવા - સભ્યો રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી 7738299899 પર SMS મોકલીને EPFO ​​પાસે ઉપલબ્ધ તેમના નવીનતમ PF યોગદાન અને બેલેન્સ ચકાસી શકે છે. વપરાશકર્તાઓની સુવિધા માટે, આ સુવિધા અંગ્રેજી (ડિફોલ્ટ) અને હિન્દી, પંજાબી, ગુજરાતી અને મરાઠીમાં ઉપલબ્ધ છે.

